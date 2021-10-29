TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı

Vatandaşlar acil ihtiyaçları için bankalardan ihtiyaç kredisi çekebilmektedir. Vatandaşlar hangi bankanın uygun faiz oranlarıyla kredi verdiğini araştırmaktadır. TEB’in ihtiyaç kredisi için sunduğu uygun faiz oranı merak edilmektedir. TEB ihtiyaç kredisi için faiz oranı nedir?
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı
TEB ihtiyaç kredisi detayları
TEB’in sunmuş olduğu 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 36 ay vade imkanı sunulmaktadır. Kredi bu vadeyle alınırsa aylık ödenecek tutar 369,52 TL olacaktır. Faiz artısı ise 3352 TL olacaktır. Vade 24 ay olursa ödenecek tutar 506,93 olacaktır. Ödenecek faiz artısı ise 2216 TL olacaktır. Detaylı bilgileri TEB şubelerinden ve bankanın resmi sitesiyle müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme: 29.10.2021 04:07