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TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı

Birçok banka vatandaşlara acil nakit desteği olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Bu bankalardan biri olan TEB'in ihtiyaç kredisi şartları araştırılmaktadır. TEB, hangi faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır? Bu haberimizde TEB'in ihtiyaç kredisi şartlarını sizler için derledik. İşte TEB'den ihtiyaç kredisi hamlesi...

29 Ekim 2021 Cuma 04:07
TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı
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Vatandaşlar acil ihtiyaçları için bankalardan ihtiyaç kredisi çekebilmektedir. Vatandaşlar hangi bankanın uygun faiz oranlarıyla kredi verdiğini araştırmaktadır. TEB’in ihtiyaç kredisi için sunduğu uygun faiz oranı merak edilmektedir. TEB ihtiyaç kredisi için faiz oranı nedir?

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı

Birçok banka ihtiyaç kredisi imkanını vatandaşlara sunmaktadır. TEB de ihtiyaç kredisi için özel bir faiz indirimi uyguladı .TEB’in ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için bankanın resmi sitesinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 10 bin TL’lik krediden faydalanabilmek için başvuruyu yaptıktan sonra SMS onayı almanız gerekmektedir.

TEB ihtiyaç kredisi detayları

TEB’in sunmuş olduğu 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için  36 ay vade imkanı sunulmaktadır. Kredi bu vadeyle alınırsa aylık ödenecek tutar 369,52 TL olacaktır.  Faiz artısı ise 3352 TL olacaktır.  Vade 24 ay olursa ödenecek tutar 506,93 olacaktır. Ödenecek faiz artısı ise 2216 TL olacaktır. Detaylı bilgileri TEB şubelerinden ve bankanın resmi sitesiyle müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.10.2021 04:07
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