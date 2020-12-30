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TEB'den büyük kampanya! 36 ay vadeli ilk 3 ay erteleme olanaklı aylık yalnızca 144 TL taksitle kredi imkanı

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için TEB 36 ay vadeli ilk 3 ay için erteleme imkanı tanınan ve aylık sadece 144 lira taksitli kredi imkanı tanıyor. Bu fırsattan yararlanmak için 27-29 Kasım tarihlerinde Türk Ekonomi Bankasına başvuru yapmış olmak yeterli.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:02
TEB'den büyük kampanya! 36 ay vadeli ilk 3 ay erteleme olanaklı aylık yalnızca 144 TL taksitle kredi imkanı
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TEB’den büyük kampanya! 3 ay erteleme olanağı ile aylık 144 lira taksitle kredi imkanı.



Ülkemizde Mart ayından bu yana süren korona virüs salgını bir çok vatandaşın maddi açıdan zorlanmasına neden oldu. Salgının son dönemlerde iyice artış göstermesinin ardından hükümetin aldığı ekstra tedbirler birçok işletmeyi ve işvereni maddi açıdan daha da zor bir duruma soktu. TEB zor duruma düşen vatandaşlar için aylık 144 TL taksitli 36 ay vadeli kredi imkanı vermeye başladı.

Bu uygulamadan faydalanmak isteyen her vatandaş için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmış olacak. CEPTETEB’in 3 ay ertelemeli kredi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için uygulayacağı faiz oranı %1,25. TEB’in başlatmış olduğu düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi uygulamasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredisi için belirlenen teminat bedeli kaç lira olacak?



Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanı için belirlenen teminat bedeli 20 TL. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlardan herhangi bir kefil, teminat şartı ve ek bir banka komisyonu istenmemekte.

36 ay vade imkanı bulunan krediler için ilk 3 ay için erteleme yapılabilecek. Maddi açıdan zor günler geçiren vatandaşlar ilk 3 ay içerisinde ödeme yapmama imkanı elde ettiklerinden dolayı bir parça da olsa rahat nefes alabilecekler. CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru yapmak için bankaya gitmesi şart değil. Korona virüs vakalarının artması dolayısıyla vatandaşlar zorunda olmadıkça evinden çıkmasın diye CEPTETEB’in intenet sitesi üzerinden, mobil uygulamasından ve ALO kredi hattı gibi dijital ortamlardan kredi başvurularını yapabilecekler.

Yıllık maliyeti %19,99 olan kredinin aylık ödemesi 144,61 TL olarak belirlendi. Kredi imkanından faydalanan vatandaşlar 36 ay sonunda bankaya 5 bin 225 lira 96 kuruş ödeme yapacaklar. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar yaşları, cinsiyetleri, kredi vade oranları ile çekecekleri kredinin miktarına göre TEB tarafından hayat sigortası ile sigortalanacak. Bu fırsatından yararlanabilmek için 27-29 Kasım tarihleri arasında başvurulması gereken Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanın banka tarafından onaylanmış olma şartı aranacak.

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranan şartlar nelerdir?


Türk Ekonomi bankası CEPTETEP 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranan bazı kriterler bulunuyor. 18 yaşını doldurmuş, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmakta olan ve kara listede bulunmayan tüm vatandaşlar krediden istedikleri zaman faydalanabilecekler. Gereken özellikleri barındıran bireyler başvurularına gelen onay mesajının ardından krediyi çekebilecekler.

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredinin özellikleri nelerdir?



Krediden yararlanmak isteyen kişilerin mutlaka 27-29 Kasım arasında başvuru yapmış olması ve başvurularının onaylanmış olması gerekiyor aksi takdirde başvuruları işleme konulmuyor.  Kredi faiz oranları vatandaşların KKB puanının değerine göre değişiklik gösteriyor. Öneğin başvuru yapan kişinin KKB puanı 1850 ve altında ise faiz oranı %1,45 ile işleme sokulurken KKB puanı 1850 ve üzerinde ise kredi başvurusu onaylandıktan sonra %1,25 faiz oranı ile işleme tabii tutuluyor.
 

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?



Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların başvuruları onaylandıktan sonra Türk Ekonomi Bankası şubelerine hazırladıkları belgelerle başvurmaları gerekmektedir. Şubelere başvurulurken tamamlanması gereken 4 adet belge bulunmaktadır.
1- Pasaport, ehliyet ya da T.C. kimlik kartının fotokopisi
2- Gelir Belgesi
3- Maaş bordrosu
4- Serbest meslek erbabı olanlar ya da işletme sahibi olan kişilerin son üç sene içerisinde ki bilanço/vergi levhaları ya da ticaret sicil gazeteleri.

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanı ödeme planı ve ödeme miktarı



Ay           Taksit           Ana Para            Faiz           KKDF     BSMV      Bakiye
1          144,61 TL        84,61 TL         50,00 TL          7,5       2,5       3.915,39 TL
2          144,61 TL        85,88 TL         48,94 TL          7,34     2,45     3.829,51 TL
3          144,61 TL        87,17 TL          47,87 TL          7,18     2,39     3.742,34 TL
4          144,61 TL        88,47 TL          46,78 TL          7,02     2,34     3.653,87 TL
5          144,61 TL        89,80 TL          45,67 TL          6,85     2,28     3.564,07 TL
6          144,61 TL        91,15 TL          44,55 TL          6,68     2,23     3.472,92 TL
7          144,61 TL        92,52 TL          43,41 TL          6,51     2,17     3.380,40 TL
8          144,61 TL        93,90 TL          42,26 TL          6,34     2,11     3.286,50 TL
9          144,61 TL        95,31 TL          41,08 TL          6,16     2,05     3.191,18 TL
10        144,61 TL        96,74 TL          39,89 TL          5,98     1,99     3.094,44 TL
11        144,61 TL        98,19 TL          38,68 TL          5,8       1,93     2.996,25 TL
12        144,61 TL        99,67 TL          37,45 TL          5,62     1,87     2.896,58 TL
13        144,61 TL        101,16 TL        36,21 TL          5,43     1,81     2.795,42 TL
14        144,61 TL        102,68 TL        34,94 TL          5,24     1,75     2.692,74 TL
15        144,61 TL        104,22 TL        33,66 TL          5,05     1,68     2.588,52 TL
16        144,61 TL        105,78 TL        32,36 TL          4,85     1,62     2.482,74 TL
17        144,61 TL        107,37 TL        31,03 TL          4,66     1,55     2.375,37 TL
18        144,61 TL        108,98 TL        29,69 TL          4,45     1,48     2.266,39 TL
19        144,61 TL        110,61 TL        28,33 TL          4,25     1,42     2.155,78 TL
20        144,61 TL        112,27 TL        26,95 TL          4,04     1,35     2.043,51 TL
21        144,61 TL        113,96 TL        25,54 TL          3,83     1,28     1.929,55 TL
22        144,61 TL        115,67 TL        24,12 TL          3,62     1,21     1.813,88 TL
23        144,61 TL        117,40 TL        22,67 TL          3,4       1,13     1.696,48 TL
24        144,61 TL        119,16 TL        21,21 TL          3,18     1,06     1.577,32 TL
25        144,61 TL        120,95 TL        19,72 TL          2,96     0,99     1.456,37 TL
26        144,61 TL        122,76 TL        18,20 TL          2,73     0,91     1.333,60 TL
27        144,61 TL        124,61 TL        16,67 TL          2,5       0,83     1.209,00 TL
28        144,61 TL        126,48 TL        15,11 TL          2,27     0,76     1.082,52 TL
29        144,61 TL        128,37 TL        13,53 TL          2,03     0,68     954,15 TL
30        144,61 TL        130,30 TL        11,93 TL          1,79     0,6       823,85 TL
31        144,61 TL        132,25 TL        10,30 TL          1,54     0,51     691,60 TL
32        144,61 TL        134,24 TL        8,64 TL            1,3       0,43     557,36 TL
33        144,61 TL        136,25 TL        6,97 TL            1,05     0,35     421,11 TL
34        144,61 TL        138,29 TL        5,26 TL            0,79     0,26     282,82 TL
35        144,61 TL        140,37 TL        3,54 TL            0,53     0,18     142,45 TL
36        144,61 TL        142,47 TL        1,78 TL            0,27     0,09     -0,02 TL

Toplam   5.225,96 TL  4.000,00 TL     1.004,95 TL     150,74 TL    50,25 TL   


Son Güncelleme: 30.12.2020 12:02
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