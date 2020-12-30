TEB'den büyük kampanya! 36 ay vadeli ilk 3 ay erteleme olanaklı aylık yalnızca 144 TL taksitle kredi imkanı

TEB’den büyük kampanya! 3 ay erteleme olanağı ile aylık 144 lira taksitle kredi imkanı.

CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredisi için belirlenen teminat bedeli kaç lira olacak?

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranan şartlar nelerdir?

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredinin özellikleri nelerdir?

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanı ödeme planı ve ödeme miktarı

Ülkemizde Mart ayından bu yana süren korona virüs salgını bir çok vatandaşın maddi açıdan zorlanmasına neden oldu. Salgının son dönemlerde iyice artış göstermesinin ardından hükümetin aldığı ekstra tedbirler birçok işletmeyi ve işvereni maddi açıdan daha da zor bir duruma soktu. TEB zor duruma düşen vatandaşlar için aylık 144 TL taksitli 36 ay vadeli kredi imkanı vermeye başladı.Bu uygulamadan faydalanmak isteyen her vatandaş için düşükoranları ile kredi imkanı sağlanmış olacak. CEPTETEB’in 3 ay ertelemeli kredi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için uygulayacağı faiz oranı %1,25. TEB’in başlatmış olduğu düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi uygulamasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar faydalanabilecek.Türk Ekonomisı CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanı için belirlenen teminat bedeli 20 TL. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlardan herhangi bir kefil, teminat şartı ve ek bir banka komisyonu istenmemekte.36 ay vade imkanı bulunan krediler için ilk 3 ay için erteleme yapılabilecek. Maddi açıdan zor günler geçiren vatandaşlar ilk 3 ay içerisinde ödeme yapmama imkanı elde ettiklerinden dolayı bir parça da olsa rahat nefes alabilecekler. CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru yapmak için bankaya gitmesi şart değil. Korona virüs vakalarının artması dolayısıyla vatandaşlar zorunda olmadıkça evinden çıkmasın diye CEPTETEB’in intenet sitesi üzerinden, mobil uygulamasından ve ALO kredi hattı gibi dijital ortamlardan kredi başvurularını yapabilecekler.Yıllık maliyeti %19,99 olan kredinin aylık ödemesi 144,61 TL olarak belirlendi. Kredi imkanından faydalanan vatandaşlar 36 ay sonunda bankaya 5 bin 225 lira 96 kuruş ödeme yapacaklar. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar yaşları, cinsiyetleri, kredi vade oranları ile çekecekleri kredinin miktarına göre TEB tarafından hayat sigortası ile sigortalanacak. Bu fırsatından yararlanabilmek için 27-29 Kasım tarihleri arasında başvurulması gereken Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB 3 ay ertelemeli kredi imkanın banka tarafından onaylanmış olma şartı aranacak.Türk Ekonomi bankası CEPTETEP 3 ay ertelemeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranan bazı kriterler bulunuyor. 18 yaşını doldurmuş, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmakta olan ve kara listede bulunmayan tüm vatandaşlar krediden istedikleri zaman faydalanabilecekler. Gereken özellikleri barındıran bireyler başvurularına gelen onay mesajının ardından krediyi çekebilecekler.Krediden yararlanmak isteyen kişilerin mutlaka 27-29 Kasım arasında başvuru yapmış olması ve başvurularının onaylanmış olması gerekiyor aksi takdirde başvuruları işleme konulmuyor. Kredi faiz oranları vatandaşların KKB puanının değerine göre değişiklik gösteriyor. Öneğin başvuru yapan kişinin KKB puanı 1850 ve altında ise faiz oranı %1,45 ile işleme sokulurken KKB puanı 1850 ve üzerinde ise kredi başvurusu onaylandıktan sonra %1,25 faiz oranı ile işleme tabii tutuluyor.Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların başvuruları onaylandıktan sonra Türk Ekonomi Bankası şubelerine hazırladıkları belgelerle başvurmaları gerekmektedir. Şubelere başvurulurken tamamlanması gereken 4 adet belge bulunmaktadır.1- Pasaport, ehliyet ya da T.C. kimlik kartının fotokopisi2- Gelir Belgesi3- Maaş bordrosu4- Serbest meslek erbabı olanlar ya da işletme sahibi olan kişilerin son üç sene içerisinde ki bilanço/vergi levhaları ya da ticaret sicil gazeteleri.Ay Taksit AnaFaiz KKDF BSMV Bakiye1 144,61 TL 84,61 TL 50,00 TL 7,5 2,5 3.915,39 TL2 144,61 TL 85,88 TL 48,94 TL 7,34 2,45 3.829,51 TL3 144,61 TL 87,17 TL 47,87 TL 7,18 2,39 3.742,34 TL4 144,61 TL 88,47 TL 46,78 TL 7,02 2,34 3.653,87 TL5 144,61 TL 89,80 TL 45,67 TL 6,85 2,28 3.564,07 TL6 144,61 TL 91,15 TL 44,55 TL 6,68 2,23 3.472,92 TL7 144,61 TL 92,52 TL 43,41 TL 6,51 2,17 3.380,40 TL8 144,61 TL 93,90 TL 42,26 TL 6,34 2,11 3.286,50 TL9 144,61 TL 95,31 TL 41,08 TL 6,16 2,05 3.191,18 TL10 144,61 TL 96,74 TL 39,89 TL 5,98 1,99 3.094,44 TL11 144,61 TL 98,19 TL 38,68 TL 5,8 1,93 2.996,25 TL12 144,61 TL 99,67 TL 37,45 TL 5,62 1,87 2.896,58 TL13 144,61 TL 101,16 TL 36,21 TL 5,43 1,81 2.795,42 TL14 144,61 TL 102,68 TL 34,94 TL 5,24 1,75 2.692,74 TL15 144,61 TL 104,22 TL 33,66 TL 5,05 1,68 2.588,52 TL16 144,61 TL 105,78 TL 32,36 TL 4,85 1,62 2.482,74 TL17 144,61 TL 107,37 TL 31,03 TL 4,66 1,55 2.375,37 TL18 144,61 TL 108,98 TL 29,69 TL 4,45 1,48 2.266,39 TL19 144,61 TL 110,61 TL 28,33 TL 4,25 1,42 2.155,78 TL20 144,61 TL 112,27 TL 26,95 TL 4,04 1,35 2.043,51 TL21 144,61 TL 113,96 TL 25,54 TL 3,83 1,28 1.929,55 TL22 144,61 TL 115,67 TL 24,12 TL 3,62 1,21 1.813,88 TL23 144,61 TL 117,40 TL 22,67 TL 3,4 1,13 1.696,48 TL24 144,61 TL 119,16 TL 21,21 TL 3,18 1,06 1.577,32 TL25 144,61 TL 120,95 TL 19,72 TL 2,96 0,99 1.456,37 TL26 144,61 TL 122,76 TL 18,20 TL 2,73 0,91 1.333,60 TL27 144,61 TL 124,61 TL 16,67 TL 2,5 0,83 1.209,00 TL28 144,61 TL 126,48 TL 15,11 TL 2,27 0,76 1.082,52 TL29 144,61 TL 128,37 TL 13,53 TL 2,03 0,68 954,15 TL30 144,61 TL 130,30 TL 11,93 TL 1,79 0,6 823,85 TL31 144,61 TL 132,25 TL 10,30 TL 1,54 0,51 691,60 TL32 144,61 TL 134,24 TL 8,64 TL 1,3 0,43 557,36 TL33 144,61 TL 136,25 TL 6,97 TL 1,05 0,35 421,11 TL34 144,61 TL 138,29 TL 5,26 TL 0,79 0,26 282,82 TL35 144,61 TL 140,37 TL 3,54 TL 0,53 0,18 142,45 TL36 144,61 TL 142,47 TL 1,78 TL 0,27 0,09 -0,02 TLToplam 5.225,96 TL 4.000,00 TL 1.004,95 TL 150,74 TL 50,25 TL