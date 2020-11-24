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TEB, İNG, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri

Vatandaşlara esnek ödeme planlarıyla kredi veren TEB, ING, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri belli oldu.

24 Kasım 2020 Salı 23:32
TEB, İNG, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri
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Bankalar vatandaşlara kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarında en düşük oran yüzde 1.25 olarak dikkat çekiyor. Kampanyalı kredi paketlerinde sunulan esnek ödeme avantajları ile müşteriler rahat bir nefes alıyor.

3 ay ertelemeli kredi paketleri

İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Akbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank müşterilerinin kredi kullanımlarında 3 ay taksit erteleme imkanı bulunuyor.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA bankaları 100.000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank 125.000 TL kredi verirken, Yapı Kredi Bankası ise müşterilerine 200.000 TL’ye kadar kredi imkanı veriyor.

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları

Banka

Vade

Kredi Tutarı

Faiz Oranı

TEB

36 ay

10.000 TL

%1.25

ING Bank

36 ay

10.000 TL

%1.39

Vakıfbank

36 ay

10.000 TL

%1.40

Türkiye Finans

36 ay

10.000 TL

%1.53

Ziraat Bankası

36 ay


10.000 TL

%1.59

Halkbank

36 ay

10.000 TL

%1.59

Akbank

36 ay

10.000 TL

%1.66

Garanti BBVA

36 ay

10.000 TL

%1.84

Denizbank

36 ay

10.000 TL

%2.04

Yapı Kredi Bankası

36 ay

10.000 TL

%2.11

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 23:32
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankFaizZiraat
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