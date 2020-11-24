TEB, İNG, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri

Bankalar vatandaşlara kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarında en düşük oran yüzde 1.25 olarak dikkat çekiyor. Kampanyalı kredi paketlerinde sunulan esnek ödeme avantajları ile müşteriler rahat bir nefes alıyor.
3 ay ertelemeli kredi paketleri
İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Akbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank müşterilerinin kredi kullanımlarında 3 ay taksit erteleme imkanı bulunuyor.
Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA bankaları 100.000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank 125.000 TL kredi verirken, Yapı Kredi Bankası ise müşterilerine 200.000 TL’ye kadar kredi imkanı veriyor.
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları
|
Banka
|
Vade
|
Kredi Tutarı
|
Faiz Oranı
|
TEB
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.25
|
ING Bank
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.39
|
Vakıfbank
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.40
|
Türkiye Finans
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.53
|
Ziraat Bankası
|
36 ay
|
%1.59
|
Halkbank
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.59
|
Akbank
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.66
|
Garanti BBVA
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%1.84
|
Denizbank
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%2.04
|
Yapı Kredi Bankası
|
36 ay
|
10.000 TL
|
%2.11