TEB, İNG, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri

Bankalar vatandaşlara kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarında en düşük oran yüzde 1.25 olarak dikkat çekiyor. Kampanyalı kredi paketlerinde sunulan esnek ödeme avantajları ile müşteriler rahat bir nefes alıyor.

3 ay ertelemeli kredi paketleri

İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Akbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank müşterilerinin kredi kullanımlarında 3 ay taksit erteleme imkanı bulunuyor.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA bankaları 100.000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank 125.000 TL kredi verirken, Yapı Kredi Bankası ise müşterilerine 200.000 TL’ye kadar kredi imkanı veriyor.

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları