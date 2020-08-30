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TEB ihtiyaç kredisi başvurusu

Pandemi nedeniyle ülkemizde milyonlarca kişinin acil nakit ihtiyacının doğduğu bugünlerde bankalar kredi kampanyaları sunmaya devam ediyorlar. Binlerce müşteriye hizmet veren bankalardan biri olan TEB kapsamında ihtiyaç kredisi başvuruları da artış gösteriyor…

30 Ağustos 2020 Pazar 08:05
TEB ihtiyaç kredisi başvurusu
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Pandemi nedeniyle ülkemizdeki milyonlarca vatandaşın ekonomik anlamda büyük bir sarsılma yaşadığı bu dönemde bankaların kredi kampanyalarına büyük ilgi gösteriliyor. Acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun şartlar altında ihtiyaç kredisi veren bankalara başvuruyorlar.

Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi de TEB’dir. Pandemi sürecinde müşterilerine avantajlı koşullar altında ihtiyaç kredisi sağlayan TEB güncel koşulları ile de kredi vermeye devam ediyor. Müşterilere özel olarak pek çok çözüm ortaya koyan TEB, ihtiyaç kredilerini 24 saat içinde verebiliyor ve 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunuyor.

 

Kredi Tutarı: 10.000,00 TL

Vade Süresi: 24 Ay

Aylık Taksit: 611.27 TL

Toplam Geri Ödeme: 14.670,53 TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 10.000,00 TL

Vade Süresi: 36 Ay

Aylık Taksit: 480,45 TL

Toplam Geri Ödeme: 17.296,06 TL TL

Faiz: %2.77

 


Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 24 Ay

Aylık Taksit: 1.222,55 TL

Toplam Geri Ödeme: 29.341,08 TL TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 36 Ay

Aylık Taksit: 960,90 TL

Toplam Geri Ödeme: 34.592,27 TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 48 Ay

Aylık Taksit: 839,54 TL

Toplam Geri Ödeme: 40.297,79 TL

Faiz: %2.77



Son Güncelleme: 30.08.2020 08:05
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Anahtar Kelimeler:
KrediBanka
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