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TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları

TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 2 Eylül Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 09:25
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
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Pandemi nedeniyle ülkemizdeki milyonlarca vatandaşın ekonomik anlamda büyük bir sarsılma yaşadığı bu dönemde bankaların kredi kampanyalarına büyük ilgi gösteriliyor. Acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun şartlar altında ihtiyaç kredisi veren bankalara başvuruyorlar.

Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi de TEB’dir. Pandemi sürecinde müşterilerine avantajlı koşullar altında ihtiyaç kredisi sağlayan TEB güncel koşulları ile de kredi vermeye devam ediyor. Müşterilere özel olarak pek çok çözüm ortaya koyan TEB, ihtiyaç kredilerini 24 saat içinde verebiliyor ve 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunuyor.

 

Kredi Tutarı: 10.000,00 TL

Vade Süresi: 24 Ay

Aylık Taksit: 611.27 TL

Toplam Geri Ödeme: 14.670,53 TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 10.000,00 TL

Vade Süresi: 36 Ay

Aylık Taksit: 480,45 TL

Toplam Geri Ödeme: 17.296,06 TL TL

Faiz: %2.77

 


Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 24 Ay

Aylık Taksit: 1.222,55 TL

Toplam Geri Ödeme: 29.341,08 TL TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 36 Ay

Aylık Taksit: 960,90 TL

Toplam Geri Ödeme: 34.592,27 TL

Faiz: %2.77

 

Kredi Tutarı: 20.000,00 TL

Vade Süresi: 48 Ay

Aylık Taksit: 839,54 TL

Toplam Geri Ödeme: 40.297,79 TL

Faiz: %2.77



Son Güncelleme: 02.09.2020 09:25
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Anahtar Kelimeler:
BankaKredi
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