TEB'den Muhteşem Çekiliş Kampanyası! Sadece Mobil Bankacılığa Giriş Yaparak 15.000 TL Kazanma Fırsatını Kaçırmayın!

TEB, 3 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli bir çekiliş kampanyası düzenledi. CEPTETEB üzerinden kampanyaya katılanlar, her hafta CEPTETEB uygulamasına giriş yaparak çekiliş hakkı elde edebilecek. Ayrıca belirli bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde ek çekiliş hakkı kazanmak da mümkün.

101 Adet Hepsiburada Çeki Hediye Edilecek

CEPTETEB uygulaması ile katılabileceğiniz çekilişte 101 adet Hepsiburada hediye çekinden birine sahip olabilirsiniz. Çekiliş sonucunda talihliler, aşağıdaki hediye çeklerinden birinin sahibi olabilecek. Bir müşteri, yalnızca 1 adet hediye çeki kazanabilecektir.

• 1 kişiye 15.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki

• 10 kişiye 5.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki

• 30 kişiye 2.500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki

• 60 kişiye 1.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki

CEPTETEB uygulamasında yer alan kampanyalar sekmesindeki KATIL butonuna tıklayarak ilgili çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Kampanyaya katıl seçeneğine tıklamadan yapacağınız girişler, çekiliş hakkı sunmayacağı için ilk iş olarak çekilişe katılım sağlamanız gerekmekte. Daha sonra her hafta yapacağınız 1 giriş işleminin akabinde 1 adet çekiliş hakkı elde edeceksiniz. Çekiliş için gerekli şartların 3 Nisan’a kadar sağlanması gerekmekte. Bu tarihe kadar ne kadar çok giriş ve işlem yaparsanız hediye çeki kazanma şansınızı o derece arttırabilirsiniz.

Aşağıda yer alan işlemlerden birini gerçekleştirmeniz halinde uygulamaya giriş dışında çekiliş hakkı elde etmiş olacaksınız;

• EFT ile para transferi

• Havale ile para transferi



• FAST ile para transferi• Döviz alımı ya da döviz satışı• Fatura ödeme işlemi• CEPTETEB kredi kartı başvurusu ve kullanımı• CEPTETEB ihtiyaç kredisi başvurusu ve kullanımı• Kolay adres sistemi için adres tanımlama işlemi

Yukarıdaki işlemleri 1 hafta içerisinde birden fazla gerçekleştirmeniz halinde sadece 1 işleminiz çekiliş hakkı kazanmanızı sağlayacaktır. Örneğin; aynı hafta içerisinde yapacağınız 1 adet EFT ve 1 adet havale işleminin akabinde 1 adet çekiliş hakkı elde etmiş olursunuz. O hafta içerisinde CEPTETEB uygulamasına giriş yaptığınız için 1 çekiliş hakkı da bu şekilde kazanmış olacaksınız.