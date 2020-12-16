TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu

Konut Fiyat Endeksi %2,2 Artış Gördü!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı ekim ayının konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye’de yer alan konutların gözlenebilen özelliklerinin zamanla kontrol edilerek, kaliteden yoksun arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanmış olan KFE, 2020 Ekim’de eylül ayına göre %2,2 artış yaşanarak 149,9 seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz senenin eylül ayına göre yaşanan artış %29,2 seviyesinde olan Konut Fiyat Endeksi aynı dönemde %15,5 artış yaşadı.

3 büyük şehirdeki konut fiyat endekslerinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, ekim ayında eylül ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde sırası ile %2,5; %1,9; %1,6 artış yaşandığı görüldü. Endeks değerleri ise 2019 yılının Eylül ayına göre aynı şehirler için şu şekilde artış yaşamıştır.

İstanbul: %27,3

Ankara: %29,1

İzmir: %28,9