T.C. kimlik numarası ile hibe başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada esnafa 3 bin ila 5 bin TL tutarında hibe desteği vereceklerini açıklamıştı. İnsanlar bu açıklamalardan sonra hibe desteğine nasıl başvurulacağını, kimlerin bu uygulamadan yararlanabileceğini, en son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı.

Yapılmış olan açıklamalara göre, hibe desteği almak için gerekli şartları sağlayan esnaflar belirlenmiş oldu. Esnaflar, 3 bin TL ile 5 bin TL arasında olan hibe desteğini Nace kodları ile alabilecek. Başvurunun bir gün için geçerli olmadığı, 1 ay devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafları iki gruba ayırarak bir gruba 3 bin TL, diğer gruba ise 5 bin TL hibe desteği vereceklerini, bu destekten vergiden muaf olduğu kesinleşmiş esnaflar ve sanatkarların yararlanacağını vurguladı. Okul servisleri, kahvehane, lunapark, hamam, cafe gibi yaklaşık 235 bin esnafa 5 bin TL, tadilat, seyyar satıcı, bakırcı, kozmetik satıcılar, ayakkabıcı gibi esnaflara ise 3 bin TL hibe desteği verilecek.

T.C. Kimlik Numarası’nın son hanesine göre başvuru tarihi değişecek. Öneğin; T.C. Kimlik Numarası’nın son hanesi 0 olan bir esnaf başvurusunu 25 Mayıs Salı günü, 2 olan ise 26 Mayıs Çarşamba günü yapacak şekilde sıralama devam edecek.

T.C. kimlik numarası ile E-devlet üzerinden yapılacak başvuruların 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edeceği açıklandı.