TC kimlik no ile ATM'den kartsız para nasıl çekilir?

Bankacılık işlemlerinin gelişmesi ile kartsız para çeken vatandaşların sayısı da günden güne artış kazanıyor. Pek çok kişi kartsız T.C. kimlik numarası ile ATM’lerden para çekebilirken bilmeyen vatandaşlar ise bu konuda araştırma yapmaya devam ediyor.

Kredi veya Banka kartını evde unuttuğu için nakit çekemeyeceğini düşünen ve para çekme işlemi için şubelere giden pek çok kişi son zamanlarda T.C. kimlik numarası ile ATM’den kartsız olarak para çekme işleminin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

T.C. kimlik numarası ile ATM’den para çekme

T.C. kimlik numarası ile ATM’den para çekmek son derece kolay bir işlemdir. Gelişen bankacılık sektörü ile birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen bu sistemde kartı yanında olmayan vatandaşlar ATM’lerden istedikleri gibi para çekebilirler. Bu işlemin yapılabilmesi için tek gereken ise telefonunuzun yanınızda olması.

ATM’den hesap numarası ve T.C. kimlik bile ATM’den para çekme,

Şubeden T.C. kimlik kartı ile para çekme,

ATM’den QR kod ile para çekme yöntemleri kullanılabilmektedir.

ATM’den kartsız para çekilebilir mi?

Kartı yanında olmamasına rağmen ATM’den para çekmek isteyen kişiler QR kod ile işlemi hızlıca yapabilir. Bunun için mobil bankacılığa giriş yapıldıktan sonra QR kod ile para çekme işlemi yapılabilir. QR kod ile para çekilmek istenmediği durumlarda altenatif olarak;

ATM’lerde kartsız para çekme işlemi bulunmaktadır. Bunun için; müşteri numarası ile, QR kod ile veya T.C. kimlik numarası ile kartsız işlemlerden para çekilebilir.

ATM’den T.C. kimlik numarası ile nasıl para çekilir?

ATM’den kartsız para çekmek için ilk olarak ‘Kartsız İşlemler’ menüsüne tıklanır,

Karşımıza gelen menüden ‘Para Yatırma’ veya ‘Para Çekme’ işlemlerinden biri seçilir,

Daha sonra ATM bir tarafından istenilen bilgiler girilir ve ok tuşlanır,

Soracağı bilgiler arasında T.C. kimlik, hesap numarası, müşteri no ve şube kodu yer alır,

Cep telefonu numarası ile birlikte çekmek istediğiniz tutarı girerek işlem tamamlanır.

ATM’den T.C. kimlik numarası ile para çekmek ücretsiz mi?

Müşterisi olunan bankalardan ATM’den para çekmek tamamı ile ücretsizdir. Ortak ATM veya farklı bir ATM üzerinden para çekilmek istenirse belirli banka belirli kesintiler yapabilir.

QR Kod ile ATM’lerden para çekmek

Vatandaşların en sık kullandığı para çekme yöntemi olan QR kod ile para çekmek çok kolay bir işlemdir. QR kod ile para çekilebilmesi için gereken tek şey mobil bankacılığın yüklü olduğu telefondur. Telefondan Mobil bankacılığa giriş yapıldıktan sonra QR Koda tıklayarak kamerayı açın. Daha sonrasında ATM ekranında yer alan kodu okutarak para çekme işlemini tamamlayabilirsiniz.