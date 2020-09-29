Tavuk türlerine göre ne kadar yumurta verir? Tavuklar cinslerine göre hangi özellikleri taşır?

Kümes hayvancılığı senelerdir vatandaşın geçim kaynaklarından biri olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kümes hayvancılığında en önemli etken ise tavuğun vereceği yumurta sayısıdır, tavukların türüne göre ise verdikleri yumurta sayısı değişmekte. Yine tavuğun türüne bağlı olarak çiftçinin bulunduğu iklime uyumlu olup olmadığı da anlaşılabilir.

Ataks Cinsi Tavuk:

Bu tavuk cinsinin kökeni Türkiye’ dir, senelik verdiği yumurta sayısı ise 250 ile 280 tane arasında değişmekte, bazen yumurtaların rengi pembe ve krem rengi şeklimde görülebilmekte ve yumurtanın ağırlığı 60 gram civarına kadar olabilmektedir. Hayatta kalma süreleri ise yaklaşık 3,5 senedir. Bu cins tavuklara bahçede bakılmalıdır, verimliliği ise bakımına ve iklim koşullarına göre değişmektedir. Bir günde yemesi gereken besinin ağırlığı 120 gram ile 130 gram arasında olmalıdır. Bu cins tavukların zorlu iklim koşullarına dayanıklılık gösterdiği Türkiye Patent Enstitüsünün yaptığı araştırmalar kapsamında onaylanmıştır. Yaklaşık 2.5 Kilogram ağırlığındadır.

Australop Cinsi Tavuk:

Australop cinsi tavuklar Avusturalya’ dan dünyaya yayılmıştır yani bilinen ilk yeri Avusturalya’ dır. Bu tavuğun verdiği yumurta sayısı ise her gün 1 tanedir, yani senelik olarak yaklaşık 365 adet yumurta vermekte ve bu nedenle en çok yumurta veren tavukların arasında yerini almıştır. Yumurtaların rengi ise beyazdır. Bu tavuk cinsinin verimliliği ise zorlu iklim koşullarında bile azalmamaktadır. Autsralop tavuğunun ise renkleri; mavi, beyaz ve siyah olarak görülebilir. Yaklaşık 4 kilogram ağırlağındadır.

Ligorin Tavuğu:

Dünya genelinde en çok kullanılan tavuk türlerinden biridir. İlk kez İtalya’ da görülmüş ve İtalya’ dan dünyaya yayılmıştır. Senelik olarak verdiği beyaz yumurta miktarı yaklaşık 340’ ı bulmakta bu neden ile en verimli tavukların arasında kendine yer edinmektedir. Günlük besini ise yaklaşık 100 gramdır ve bu ortalama bir tavuklara nazaran daha azdır. Bu cins insanların et kaynağı olmak için elverişli değildir. Türkiye’ de ise fazla kullanılmamaktadır. Doğumundan 16 hafta sonrasında yumurtalamaya başlar. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındadır.

Bielefelder Cinsi Tavuk:

Alman tavuğu olarak dile getirilmektedir. Bielefelder cinsi tavuğun ise senelik olarak verdiği yumurta sayısı yaklaşık 230 tanedir ve yumurtaları büyük benekleri bulunan kahverengidir. Hayatta kalma süreleri ise yaklaşık 12 senedir. Bielefelder tavukları daha çok sıcak iklime sahip yerlerde yetişme gereksinimi duyarlar. Dünyaya gelişinden 6 ay sonra yumurtalamaya başlar. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındandır.

Lohman Brown Cinsi Tavuk:

Lohman Brown cinsi tavukların kökeni Almanya’ dır. Türkiye’ de yaygın bir şekilde kullanılan bu tavuk türünün yaşam süreleri ise yaklaşık 3 senedir. Senelik olarak verdiği yumurta sayısı ise yaklaşık 350 civarındadır ve ayrıca insanların et besini içinde kullanılabilir. Yediği besinlerde ise yeşillik olması önemlidir. Yumurtadan çıkıp dünyaya gelmesinin 7 ay ardından yumurtalamaya başlar.

Nick Brown Cinsi Tavuklar:

Senelik olarak verdiği yumurta sayısı yaklaşık 300 civarındadır ve yumurtasının rengi kahverengidir. Bir günde yedikleri besin ise 110 gramdır. Bakımında ise tek dikkat edilmesi gereken nokta aşılamadır, aşılar sorunsuzca yapıldığı taktirde çiftçi herhangi bir sorun ile karşılaşmaz. Kümes için sağlanan şartlara göre ise üretiminin artması söz konusudur. Yaşam süreleri ise yaklaşık 2 yıldır ve besin kaynağı olmaya da elverişlidir. Yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındadır.

Appenzeller Cinsi Tavuk:

Appenzeller cinsi tavukların kökeni İsviçre’ dir. Bu tavuk cinsi kötü mevsim koşullarında hayatlarını sürdürebilmektedir. Yumurta verimliliği ise yaklaşık olarak 230 tanedir. Kümesi sevmez ve dağlık alanlarda yaşamaya alışkınlık göstermektedir.

Amrock(çilli) Cinsi Tavuk

Kökeni Amerika’ dır ve senelik verdiği yumurta sayısı yaklaşık 250 tanedir. Yumurta ve et bakımından tüketilebilirliği fazladır. 12 sene hayatta kalmaktadırlar. Zorlu iklim koşullarına karşı güçlü ve hastalıklara dirençlidir. Bakması çok kolaydır ve ülkemizde daha çok süs tavuğu ismi ile anılmaktadır.

Rhode Island Red Cinsi Tavuk:

Senelik olarak verdiği yumurta sayısı 200 adettir. Amerika kökenli Rhode Island Red cinsi tavuklar yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındadır ve ağırlığından dolayı daha çok et tüketiminde kullanılır.

Ameraucana Cinsi Tavuk:

Ameruacana cinsi tavuğu özel kılan etken açık mavi şeklindeki yumurtalarıdır. Yaklaşık olarak 8 yıl hayatta kalırlar. Senelik verdiği yumurta sayısı ise yaklaşık 250 tanedir. Kökeni Amerika’ dır, ülkemizde oldukça rehabet gören Ameruacana tavuğunun ağırlığı ise 2.50 kilogram civarındadır. Yumurtalarının ise astım hastaları için rahatlatıcı etkeni olduğu düşünülmektedir. Ameraucana cinsi tavuk soğuk iklimi daha çok sevmektedir. Dünyaya geldikten 6 ay sonra yumurtalamaya başlamaktadır.

Atabey Cinsi Tavuk:

Kökeni Türkiye’ dir. Senelik verdiği yumurta sayısı ise yaklaşık 320 tanedir. Yumurtası beyazdır. Yüksek seslere karşı duyarlı, yediği yem az bir tavuk türüdür. En çok kazanç sağlayan tavuktur. Kötü iklim koşullarına ise dayanıklıdır.

Marans Cinsi Tavuk:

Türkiye’ de fazla bulunmamaktadır. Hindistan ve Endonezya dövüş tavuklarından türeyen yabani bir kanatlı kümes hayvanıdır. Kökeni İngiltere’ ye dayanmaktadır ve verdiği yumurta sayısı senelik 225 adettir. Virüs ve hastalıklara karşı dirençlidir, bakımları ise çok kolaydır. Yaklaşık olarak 3 kilogram ağırlığındadırlar ve et verimleri yüksektir.

Krem Legbar Cinsi Tavuk:

Krem Legbar tavuk cinsinin en ayırt edici özelliği yeşil ve açık mavi renginde yumurtalarıdır. Kökeni İngiltere’ ye dayanmaktadır. Bu tavuklar diğerlerinden farklı olarak Cambridge Üniversitesi Genetik Enstitüsünde kahverenginde olan ligorin tavuklarının çaprazlaması ile yapılmıştır. Senelik olarak verdiği yumurta sayısı ise yaklaşık 200 tanedir. Doğduktan 5 ay sonra yumurtlamaya başlarlar ve yaklaşık 4 kilogram ağırlığındadır.

Sussex Cinsi Tavuk:

Kökeni Roma’ dır. Senelik olarak verdikleri yumurta sayısı ise yaklaşık 280 tanedir. Türleri bolca renk seçeneğinden dolayı zor seçilir. Tavukların ağırlığı ise yaklaşık 3 kilogramdır. Sıcak zamanlarda kuluçkaya yatarlar ve bu kuluçka süresi toplam 35 hafta civarındadır.

Tindet Yumurta Tavukları:

Zorlayıcı iklim ve doğa koşullarına dirençlidir ve senelik olarak verdiği yumurta sayısı yaklaşık 350 tanedir. Son zamanlarda Türkiye’ de ilgileneni artmıştır.

Brahman Cinsi Tavuk:

Senelik olarak verdiği yumurta sayısı yaklaşık olarak 150 tanedir. Kökeni Asya’ ya dayanmaktadır ve soğuk hava şartlarına karşı dirençlidir. Yaklaşık ise 5 kilogram civarındadır. Fiyatı ise 40 Türk Lirasına kadar çıkmaktadır.

Easters Egger(Paskalya) Cinsi Tavuk:

Paskalya ismini almasının nedeni yumurtladığı; gül rengi, krem, kahverengi ve siyahımsı renklerden dolayıdır. Soğuk iklim koşullarına dayanıklıdır ve senelik olarak verdiği yaklaşık yumurta sayısı 250 tanedir.

Araucanas Cinsi Tavuk:

Bilinen ilk yerleri Şili’ dir. Senelik olarak verdiği yumurta sayısı yaklaşık 200 tanedir. Vefat oranları ise çoktur. Türkiye’ de genel olarak verilen adlandırılması yeşil yumurtlayan tavuktur.

Fizan Cinsi Tavuk:

Fizan cinsi tavuk tüm tavukların arasında en çok yumurta verimliliği bulunan tavuktur. Dünya’ nın neredeyse bütün bölgelerinde yetiştirilmeye elverişlidir. Senelik yaklaşık 200 tane yumurtlar ve kökeni Fransa’ dır.