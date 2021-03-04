Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?

Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşamaktadır ve bu insanların günlük protein ihtiyacı tavuk üzerinden karşılanmaktadır. Tavuk üreticileri genellikle kolay olduğu için en çok tercih edilen yöntemdir. Tavuklar üzerinden beyaz et ve yumurta üretimi yapılmaktadır. Vatandaşlarımız tavuk çiftlik kurmanın maliyetini ve tavuk çiftliği devlet destekleri merak ediyor.

Tavuk çiftliği kurulumu oldukça basittir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte tavuk çiftliği kurulumu da kolaylaşmıştır. Öncelikle bir arazi seçmeniz gerekiyor. Ardından bu araziyi işleyebilmek için gerekli izinleri almanız gerekmektedir. İl Özel İdaresi’ne başvurmanız iyi olacaktır. Sonrasında ise arazinin yapısı araziye çiftlik kurulup kurulmayacağına uygunluk belirlenmelidir. Daha sonra bir tavuk firması ile sözleşme imzalayarak tavuk çiftliği kurulumu yapabilirsiniz. İmzaladığımız sözleşmeye göre firmanın tesisi kurma civcivleri temin etme civcivlere yem ve ilaç temin etme gibi temel ihtiyaçları karşılamalıdır.

Yani başlangıçta siz hiçbir işe dokunmadan bir firmayla anlaşarak bütün işleri o firmaya yaptırabilirsiniz. Ardından tavukları yönetebilmek onlara besleyebilmek onların bakımını yapabilmek için çiftlik eğitimi almanız gerekmektedir. Gerekli mesleki bilgiyi edinerek tavuk çiftçiliği yapabilirsiniz. Eğer bir firmayla anlaşamadığımız taktirde bütün her şeyi kendinizin karşılaması gerekiyor. Tavuk temini, ilaç temini, tesis kurulumu gibi araştırmaları kendinizin yapması gerekiyor. Ayrıca tüm bunları yapabilmek için belirli bir sermaye de ihtiyaç duymanız gerekiyor.

Eğer ben doğal bir çiftlik kurmak istiyorum, doğal üretmek istiyorum diyorsanız tüm aşamalarda maliyetiniz daha da artacaktır. Bu açıdan biraz daha fazla sermaye ihtiyaç duyabilirsiniz. Doğal çiftlik için kurulum biraz daha zor olabilmektedir. Ancak kurulumu yaptıktan sonra satışlarımız daha fazla olacaktır. Yani daha fazla kazanacaksınız. Ayrıca bu çiftlik için organik yem organik gübre organik bakım ilaçları gibi ürünlerinde daha pahalı olduğunu belirtmek gerekir.

Binlerce vatandaşımız tavuk çiftliği kurmanın maliyetini merak etmektedir. 2021 tavuk çiftliği kurma maliyetleri artmıştır. Buna göre 500 tavuklu bir çiftlik kurmak istiyorsanız 35.000 TL harcamanız gerekmektedir. 1000 tavuklu bir çiftlik kurmak istiyorsanız 70.000 TL harcamanız gerekmektedir. 2000 tavuklu bir çiftlik kurmak istiyorsanız 100.000 TL harcamanız gerekmektedir. 3000 tavuklu bir çiftlik kurmak istiyorsanız 150.000 TL harcamanız gerekmektedir. 5000 tavuklu bir çiftlik kurmak istiyorsanız 250.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekmektedir.

Ayrıca tavuk çiftliği kurmak için bir arazimiz varsa maliyetimiz daha az olacaktır. Ancak bu sektöre sıfırdan giriş yapacaksanız fiyatınız tabii ki artacaktır. Buna göre bir arsanız ve prefabrik bir yeriniz varsa maliyet düşecektir. Eğer tavuk çiftliği kurmak için gerekli yeriniz yoksa maliyetiniz ortalama 250.000 TL civarında olur. Buna göre 1000 adet tavuk çiftliği kurmak için 20.000 TL maliyetiniz olacaktır. 1000 adet tavuk için yıllık yem maliyeti ise 50.000 TL civarındadır. Çiftliği ve tesisi kurmak için 75.000 TL sermaye gerekmektedir.

Ayrıca yıllık su ve elektrik gideri ise 8000 TL civarında olacaktır. Buna göre işe yeni girişen birisinin ilk yılki harcaması 150.000 TL civarında olacaktır.

Vatandaşlarımız tavuk konusunda koz cep desteği olup olmadığını merak ediyor. Baktığımızda KOSGEB canlı hayvan alımı için destek vermemektedir. Bunun yerine etlerin saklanması işlenmesi ve etler üzerinden üretilen ürünlerin imalatı kısımlarında KSOGEB destek vermektedir. Eğer tavuk çiftliği kurmak istiyorsanız ve canlı tavuk almak istiyorsanız KOSGEB size hiçbir destek vermiyor. Ancak bankaların çeşitli tavukçuluk kredileri vardır bunlara başvurabilirsiniz.

Tavuk çiftliği kurmak istiyorsanız kamu bankalarının devlet desteği bulunmaktadır. Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi vermektedir. Genç Çiftçi Projesi üzerinden de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvuruda bulunursanız 30.000 TL karşılıksız hibe desteği almanız mümkündür. Kırsal kesimde yaşayanlar Genç Çiftçi kredisine başvurarak tavuk çiftliği kurma imkanına sahiptir.

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası çok çeşitli alanlarda cazip krediler vermektedir. Ziraat Bankası sıfır faizle iki yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Ziraat Bankası’na başvurunuzun kabul edilmesi halinde damızlık tavukçuluk için 10 milyon TL, damızlık yumurta için ise 5 milyon TL’ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Ayrıca Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan yerlerden 1000 adet canlı tavuk olarak tavuk çiftliği kurmayı imkanınız vardır.

Ziraat Bankası tavukçuluk kredisi almak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanınız

Çiftçi belgeniz tarım işletmenizi belli eden belgeler

Krediye vereceğiniz teminatlar

Bilançonuzu gösteren son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunu gösteren belge

Ziraat Bankası’na kuluçkahane yapımı ve tadilat maliyeti, kümes yapımı biogüvenlik önlemleri için maliyet, gerekli aletlerin alımı, yenilenebilir enerji ihtiyaçları için maliyetler, gübre yapımı tesisi açmak için maliyet gibi kredi imkanlarına başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan tavuk çiftliği kurmak için istenilen belgeler şunlardır:

2 adet kefil bulmanız gerekiyor.

Ayrıca köy muhtarından tarımsal işletme izin belgesi almanız gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na giderek devlete herhangi bir borcumuzun olmadığını gösteren bir yazı almanız gerekiyor.

Ayrıca yattım halinde malınızı ve mülkünüzün ipotek değerini gösteren bir belge almamız gerekiyor.

Tavuk çiftliği kredisi veren bankalar arasında Finansbank, Denizbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası bulunmaktadır.

Tavuk çiftliğini istediğiniz araziye kuramazsınız. Belirlediğiniz arazi için İl Özel İdaresi’ne giderek gerekli izinleri almanız gerekmektedir. Eğer aracınız sizi size aitse gerekli belgeleri yetkililere göstermeniz, size ait değilse de kira sözleşmenizi yetkili kişilere vermeniz gerekmektedir. Ev tipi konteynır, çadır veya prefabrik olmak üzere üç farklı şekilde tavuk çiftliği kurabilirsiniz. Araziyi seçerken iklim şartlarımıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse düz bir arazi tercih etmeniz lazım. Yamaç arazi de olabilir. Heyelan sel veya doğal afetlerin yaşandığı bölgelerden uzak durmak gerekiyor.

Prefabrik bir tavuk çiftliği kuruyorsanız iç ve dış izolasyonunu iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ayrıca inşa ederken kaliteli malzemeler kullanmanız gerekmektedir. doğru bir havalandırma sistemi ve ısıtma sistemi kullanmanız gerekiyor.