İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere verilen hibe destekleri ve faizsiz krediler!

Tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşların en merak ettiği konu devletten veya kamu bankalarından alacakları hibe destekleri ve faizsiz kredi imkanlarıdır. Tavuk çiftliği kuracak kişilere TKDK başta olmak üzere pek çok kurum ve Ziraat Bankası destek sağlamaktadır.

06 Kasım 2020 Cuma 15:13
Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere verilen hibe destekleri ve faizsiz krediler!
Takip Et:

Devlet tarafından yıllardır bir politika olarak kullanılan ve şehir insanlarının köylerine dönerek çiftçilik veya hayvancılıkla uğraşmaları için yapılan teşvikler devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara devletten faizsiz kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Özellikle salma veya gezme tavuk çiftliği kurmak isteyenlerin araştırdığı tavuk çiftliği faizsiz kredileri gündemden düşmüyor.

Gezen tavukçuluğa faizsiz devlet kredisi

2020 yılında da tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara hem özel bankalardan hem de kamu bankalarından kredi destekleri sağlanmaya devam ederken aynı zamanda devlet tarafından bu işleri ilk defa yapacak kişilere hibe destekleri de verilmektedir. Hibeler, destekler ve faizsiz krediler gezen tavukçuluk ile ilgili detayları belirleyen kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl düzenli olarak açıklanmaktadır.


Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere neredeyse tüm bankalar uygun faizli veya faizsiz kredi desteği sağlarken şartlar ve kritereler bankalarda farklılık göstermektedir. Ortalama olarak tavuk çiftliği kredileri veya hibeleri alabilmek için en az 1500 tavuk bulunması gerekmektedir. Genelde ise tavuk çiftliği kurmak isteyenler 3000 tavuk ile bu işe başlamaktadır. Başlangıçta 3000 tavuk ile başlamanın sebebi ise tavukların çok sık hasta olmaları ve hastalıklarını birbirlerine çok rahat bulaştırmalarından kaynaklanmaktadır. Erken safhada ne kadar fazla tavuk olursa avantaj o kadar artmaktadır. Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere hibe desteği sağlayan kurumlar ise KOSGEB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TKDK’dır.

TKDK gezen tavukçuluk desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olan TKDK tarafından tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara destekler sağlanmaktadır. Ancak bu şartlardan yararlanmak için kurum tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. ilk olarak T.C. vatandaşı olmak, TKDK’nın belirlediği illerde ikamet ediyor olmak gibi detaylar önemlidir. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra kuruma yapılan başvurularda belirli miktarlarda destekler sağlanacaktır. Desteklerin devam edebilmesi için kanatlı et üreten işletme, kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesini yapan işletme, yumurta üreten işletme türlerinden biri veya birkaçının yapılması gerekmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da tavukçuluk yapmak isteyen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar destekler ve hibeler verilmektedir. Aynı zamanda sadece tavuk değil hindi, ördek ve kaz çiftlikleri için de hibe destekleri bulunmaktadır. Hibe desteklerinden faydalanabilmek için çiftlikte en az 500 tavuk bulunması gerekmektedir. diğer kanatlı türlerinde çiftlik kurulmak istenildiğinde ise en az 400 şartı bulunmaktadır. Şartlar sağlandığı takdirde başvurular sonucunda 30.000 TL’ye kadar hibe desteği verilebilir.

Ziraat Bankası serbest tavuk çiftliği destekleri

Tavukçuluk işine başlamak isteyenlere Ziraat Bankası büyük destekler sağlamaktadır. Düşük faizli veya faizsiz kredi desteği sağlayan Ziraat Bankası 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunabilmektedir. Verilen destekler sadece tavukçuluk için değil diğer kanatlı hayvanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için de kredi destekleri sağlanabilmektedir.

Ziraat Bankasından faizsiz kredi alabilmek için bakanlıklar tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekir. özellikle gezen tavuk çiftliklerinin bakanlıklar gözünde değerli olması nedeni ile Ziraat Bankası her türlü desteği sağlamaktadır. Ancak kredi notu ve işin ne kadar sürede hayata geçirileceği de Ziraat Bankasında ki kredi notunu belirleyecek ve ilerleyen dönemlerde tekrar kredi alınmak istenildiğinde önemli bir yer tutacaktır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tavuk çiftliğiKrediHibeDestekler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere verilen hibe destekleri ve faizsiz krediler!
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
30.000 tl ye kadar alınacak arabalar hangileridir? 2020
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
Psikiyatri muayene ücretleri ne kadar? Psikoloğun görevleri ve muayene süreci
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Alev Alev dizisi izlenir mi? Tutar mı?
Son Mektup filmi nerede çekildi? Son Mektup filminin konusu ve oyuncuları kimler?
Emanet İkbal kimdir? Gülay Özdem Yaşı, Boyu, Sevgilisi
YKS geçen sene alınan puanla tercih yapılabilir mi?
Karantinaya alındım kontrol edilir miyim? Arabamla geldim karantinaya alındım polisler kontrole gelirler mi? Karantinada evden çıkarsam cezası ne kadar?
Bankalar Tarafından Emeklilere Verilen Krediler 2020
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
10 Kasım'da Hekimoğlu yeni bölümü neden yok? Hekimoğlu yayınlanmamasının nedeni
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2020
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.