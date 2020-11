Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere verilen hibe destekleri ve faizsiz krediler!

Devlet tarafından yıllardır bir politika olarak kullanılan ve şehir insanlarının köylerine dönerek çiftçilik veya hayvancılıkla uğraşmaları için yapılan teşvikler devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara devletten faizsiz kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Özellikle salma veya gezme tavuk çiftliği kurmak isteyenlerin araştırdığı tavuk çiftliği faizsiz kredileri gündemden düşmüyor.

Gezen tavukçuluğa faizsiz devlet kredisi

2020 yılında da tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara hem özel bankalardan hem de kamu bankalarından kredi destekleri sağlanmaya devam ederken aynı zamanda devlet tarafından bu işleri ilk defa yapacak kişilere hibe destekleri de verilmektedir. Hibeler, destekler ve faizsiz krediler gezen tavukçuluk ile ilgili detayları belirleyen kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl düzenli olarak açıklanmaktadır.

TKDK gezen tavukçuluk desteği

Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere neredeyse tüm bankalar uygun faizli veya faizsiz kredi desteği sağlarken şartlar ve kritereler bankalarda farklılık göstermektedir. Ortalama olarak tavuk çiftliği kredileri veya hibeleri alabilmek için en az 1500 tavuk bulunması gerekmektedir. Genelde ise tavuk çiftliği kurmak isteyenler 3000 tavuk ile bu işe başlamaktadır. Başlangıçta 3000 tavuk ile başlamanın sebebi ise tavukların çok sık hasta olmaları ve hastalıklarını birbirlerine çok rahat bulaştırmalarından kaynaklanmaktadır. Erken safhada ne kadar fazla tavuk olursa avantaj o kadar artmaktadır. Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere hibe desteği sağlayan kurumlar ise KOSGEB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TKDK’dır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olan TKDK tarafından tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara destekler sağlanmaktadır. Ancak bu şartlardan yararlanmak için kurum tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. ilk olarak T.C. vatandaşı olmak, TKDK’nın belirlediği illerde ikamet ediyor olmak gibi detaylar önemlidir. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra kuruma yapılan başvurularda belirli miktarlarda destekler sağlanacaktır. Desteklerin devam edebilmesi için kanatlı et üreten işletme, kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesini yapan işletme, yumurta üreten işletme türlerinden biri veya birkaçının yapılması gerekmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da tavukçuluk yapmak isteyen vatandaşlara 30.000 TL’ye kadar destekler ve hibeler verilmektedir. Aynı zamanda sadece tavuk değil hindi, ördek ve kaz çiftlikleri için de hibe destekleri bulunmaktadır. Hibe desteklerinden faydalanabilmek için çiftlikte en az 500 tavuk bulunması gerekmektedir. diğer kanatlı türlerinde çiftlik kurulmak istenildiğinde ise en az 400 şartı bulunmaktadır. Şartlar sağlandığı takdirde başvurular sonucunda 30.000 TL’ye kadar hibe desteği verilebilir.

Ziraat Bankası serbest tavuk çiftliği destekleri

Tavukçuluk işine başlamak isteyenlere Ziraat Bankası büyük destekler sağlamaktadır. Düşük faizli veya faizsiz kredi desteği sağlayan Ziraat Bankası 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunabilmektedir. Verilen destekler sadece tavukçuluk için değil diğer kanatlı hayvanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için de kredi destekleri sağlanabilmektedir.

Ziraat Bankasından faizsiz kredi alabilmek için bakanlıklar tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekir. özellikle gezen tavuk çiftliklerinin bakanlıklar gözünde değerli olması nedeni ile Ziraat Bankası her türlü desteği sağlamaktadır. Ancak kredi notu ve işin ne kadar sürede hayata geçirileceği de Ziraat Bankasında ki kredi notunu belirleyecek ve ilerleyen dönemlerde tekrar kredi alınmak istenildiğinde önemli bir yer tutacaktır.