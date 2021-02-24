Taşınma yardımı nedir, kimlere verilir? Taşınma yardımı başvurusu için gerekli belgeler

Kentsel dönüşüm projeleri doğrultusunda yeni bir eve veya iş yerine taşınan kişiler; ciddi miktarlarda taşınma ücreti ödemek zorunda kalıyorlar. Bu ücretler özellikle ihtiyaç sahibi yani zor durumda olan, maddi sıkıntı çeken kişileri ciddi anlamda etkiliyor.

Sosyal devlet anlayışının gereklliklerinden biri olarak devlet, kentsel dönüşüm yüzünden taşınmak zorunda olan kişilere maddi destekte bulunuyor. Aynı kira yardımına benzer maddi bir destek olan taşınma yardımına başvuracak kişilerin ise bir takım özellkleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

Taşınma yardımı nedir?

Belediyelerin ihtiyaç sahibi yurttaşlara verdiği sosyal yardımlardan biri olan taşınma yardımı; il ve ilçelerdeki kentsel dönüşüm projelerinde evinden taşınmak zorunda kalanlara verilmektedir.

Bir sefer olan yani kira yardımı gibi uzun süreli olmayan bu yardım, aynı 2021 senesinden önce olduğu gibi bu senede muhtaç kişilere belediyeler tarafından verilmektedir.

Deprem, sel, afet vb. doğal afetlerin ardından evini taşıması gereken fakat buna maddi gücü yetersiz kişilere verilen taşınma yardımı; aynı zamanda işyeni taşımak isteyen kişilerede verilebilmekte.

Taşınma yardımı kimlere verilir?

Kentsel dönüşüm yardımlarından biri olan taşınma yardımı, genel olarak 6306 sayılı kanun çerçevesinde ve gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerinie verilmektedir. Bununla beraber deprem, sel vb. durumlarda da muhtaç kişilere bu yardım yapılabilmektedir.

Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin sebebiyle evinden çıkmak zorunda kalan insanlar taşınma yardımı yapılmaktadır. Ev taşımalarının yanında işyerini taşıyanlarada bu yardıma başvurabilirler.

Taşınma yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Ev veya işyeri taşınma yardımı, maddi gücü yetersiz kişilere verildiğinden başvuru için kişinin durumunun yetersiz olduğunu, yeni bir ev veya işyerine taşınacak gücünün bulunmadığnı gösteren bir takım belgeler istenmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında kişilere verilen ‘ev taşınma yardımı’ için gerekli olan bu belgeler şunlardır;

-Belediyeden alınan taşınma yardımı başvuru formu

-T.C. kimlik belgesi veya nüfus cüzdan fotokopisi

-Taşınılacak yere dair yerleşim belgesi

-Riskli yapı belgesi

-Kentsel dönüşüm projesinde belinen yerlerde oturduğunu ispat eden son üç aya ait elektrik veya su faturası

-Kentsel dönüşüm projesinde belinen yerlerde oturduğunu ispat eden nüfus kayıt öneği veya ikametgah belgesinin fotokopisi

İşyeri taşınma yardımı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

-Kamu bankalarında açılmış olan banka hesap numarası(taşınma yardımının ödeneceği, başvuran kişiye ait banka hesap)

-Belediyeden alınan taşınma yardımı başvuru formu

-T.C. kimlik veya nüfus cüzdan fotokopisi

-Riskli yapı işyerinin vergi levhası

-Taşınılacak yerin adres bildirimi

-Riskli yapı belgesi

-Kamu bankalarında başvuran kişinin hesap numaras

Taşınma yardımı için istenilen belgeler, belediyeden belediye göre de değişebilmektedir. Başvuran kişiden yukarıdaki belgelerin yanında farklı belgelerde isteyebilmektedir. Belgeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bağlı olduğunuz belediyeyi arayıp konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ev veya işyeri taşınma yardımı alabilme şartları nelerdir?

Belediye tarafından sunulan ev veya işyeri taşınma yardımı, kentsel dönüşüm kapsamndaki ev veya işyeri sahiplerine verilmektedir. Kentsel dönüşümle depreme dayanıksız, kentsel dönüşüme alınan binaların boşaltlması, vatandaşların can ve mal güvenlğinin sağlanması amaç edinmektedir. Ev veya işyeri sahibi kişilerin yanı sıra kiracı konumun da olan kişiler de bu yardıma başvurabilirler.

Ev veya işyeri sahibinin kentsel dönüşüme alınan ev veya işyerinde kendilerinin ikamet etmemesi, kiracılarının bulunması veya binanın tamamen boş olması halindeyse ev veya işyeri sahibine taşınma yardım verilmemektedir. Bununla beraber ev veya işyeri sahibi bu kişiler; 18 veya 36 ay boyunca devam eden kira yardımndan yararlanabilmektedir.

Belirtilen belgeleri belediyeye veren ve muhtaç olduğunu ispat eden kişiler; taşınma yardımı alabilir. Fakat kişinin muhtaç olmadığının tespiti durumunda taşınma yardımı ödemesi yapılmamaktadır.

Taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Taşınma yardım başvurusunun ev veya işyeri sahipleri, kiracılar tarafından belediyelere bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerine yapılmaları gerekmektedir. Yani intenet üzerinden veya e-devlet üzerinden bu yardıma başvurma şansınız bulunmamaktadır.

Belgeleri eksikisiz ve doğru bir şekilde teslim eden, yardıma muhtaç olduğuna karar verilen kişilerin banka hesaplarına taşınma yardım ücreti yatırılmaktadır.

2021 yılında taşınma yardımı ne kadar?

Taşınma yardımının ne kadar olduğu yani nakit yardım miktarı; başvuran kişilerinde en çok merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Kişilere verilen bu ücret; yeni taşınılacak ev veya işyerinin konumuna, evde veya işyerinde ikamet eden kişi sayısına göre değişebilmektedir. Taşınma yardımı miktarı, genellikle 1.500-2.000TL arasında değişiklik göstermektedir.

Taşınma yardımı başvurusu nereye yapılır?

İş yeri yasa ev taşımak için taşınma yardımı başvurusu nereye yapılır diye merak edenler içinse ev sahbi veya kiracı tarafndan taşınma yardımı başvurusu belediyelerde bulunan kentsel dönüşüm müdürlüklerine şahsen yapılmaktadır. Gerekli evraklar hazırlayarak taşınma yardımı için başvuruda bulunabilirler.

Taşınma yardımı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Başvurunun ardından beledyeler, başvuruyu değerlendirmeye almaktadır. Bu değerlendirmenin süresi, belediyenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilere taşınma yardımının yapılmasına karar verilmektedir. Başvuru sonrası ortalama birle üç ay içerisinde kişinin belirttiği banka hesabına taşınma yardımı ücreti yatırılmaktadır. Kişiler; taşınma yardımının yanı sıra kira yardımına da başvurup, her iki yardmdan da yararlanabilme şansını elde edebilmektedir.