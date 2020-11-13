Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi

4. Tediye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

4. tediye Ödemesi, kadroya geçen işçiler için hala çok beklenen bir konudur. İşçiler için bu ek ödemeler, özellikle yıl sonu yaklaştığında büyük önem taşımaktadır. Şimdiye kadar, yeni işe alınan kamu ve taşeron işçilere üç taksitte ek ödemeler. Bu nedenle ilk ek ödeme 31 Ocak, ikincisi 22 Mayısıs ve üçüncüsü 27 Temmuz'da yapıldı.

Her yıl, yıllık olarak ödemenin vade tarihi olan yıllık 4 ödemede ödenen 52 günlük maaşı yansıtan 2020 için son ödeme tanımlanır. 6772 Sayılı Kanun kapsamında kurum çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin dördüncüsü, resmi gazetede yayımlanan tarihe göre 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bu nedenle, 14 Aralık'tan itibaren yaklaşık 900 bin Kamu çalışanları ve taşeronlar arasından kişiler bu ödemeyi 14 Aralık'tan itibaren kullanabilecek. Ödemeler otomatik olarak çalışanların hesaplarına yapılacaktır.

İlave Tediye Nedir, Hangi Kurumlar Ödeme Yapıyor?

Bu ödemeye ek ödeme denir ve 6772 sayılı Kanun kapsamında alt işverenlere ve kamu görevlilerine aktarılan tutarı ifade eder. Bu ödeme 52 günlük ödeme kuralı çerçevesinde geçerlidir. Bu kapsamda işçilere verilen ek ücret kanun kapsamında garanti altına alınmış ve kamu görevlilerinin (yani kamu sektöründe çalışan işçilerin) hakkı haline gelmiştir. Genel bütçe kapsamında, bağımsız bir tüzel kişi olmaksızın, genel bütçe kapsamında kamu yönetim kurumlarında istihdam edilen tüm işçilere, genel yönetim bünyesindeki kamu yönetimi dairelerine ödenecek toplam 52 gün maaş verilecek.

Kanun kapsamında ekstra ücreti ödeyecek kurum belirlenir. Bu nedenle, genel bütçeli ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idari kuruluşlar için sermayelerinin yarısından fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile belediyeler ve özel idare kurumları kapsamındaki hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerdir. Bu nedenle devlete ait kurum ve kuruluşlar kapsamında İş Kanunu kapsamında çalışan tüm kamu görevlilerine ek ücret ödenmektedir. Artık, personele transfer edilen taşeron işçiler, personele transfer edildiklerinde ek ödeme alacaklar.

İlave Tediye Ödemeleri Ne Kadar?

İlave tediye miktarı yılda bir belirlenir ve her yıl artar. Ek ödemeyi ödemek için kullanılan toplam tutarı belirleyin ve toplam tutarı hemen ödemek yerine yılda dört defaya bölün ve toplam tutarın bir kısmını işçilere verin. Bu durumda yapılan hesaplamalar, işçilerin aldıkları toplam ücretlere dayanmaktadır. Hesaplandıktan sonra SGK primleri ve gelir vergisine ek olarak cari tutardan damga vergisi de düşülür. Bu sayede alınan ücretlere bağlı olarak ek ödeme ücretlerinin miktarı değişebilir. Asgari ücretle çalışan işçilerin ödediği ekstra ücret, 52 gün boyunca 3.646 liralık net ikramiye esas alınarak hesaplanır.

Tüm çalışanlara ek ödeme ücretleri sağlanacak ve işçiler bunları herhangi bir başvuru olmaksızın alabilecekler ve ek ödeme otomatik olarak hesaplarına yatırılacaktır.