İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 8 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 14:04
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Takip Et:

AK Parti’nin Nisan 2020 için hazırlamış olduğu taşeron ve kamu işçileri için hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçti. Toplu pazarlık görüşmelerin 3 ay yapılmaması şartını içeren kanun teklifi işe alım süreci sonrasında belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda bir yüzde 4 artış gösterdi. Söz konusu zamlar yıl başındaki asgari ücret zammının altında kalmış ve bu süreçte asgari ücretin altında maaş alanlar bulunuyordu.

COVID-19 nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

Taşeron işçiler için önemli gelişme

18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar önümüzdeki hafta başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.

4/D işçilerine zam müjdesi gelebilir

18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Sendika üyeleriyle iletişim kurulup karşılaşılan sorun ve taleplere ilişkin önergeleri belirtilmek istenmiştir. Bu yıl düzenlenecek müzakereler kapsamında taşeron işçilere yüzde 15 artış öngörülüyor. Sendikaların ise yüzde 12.5 ila 20 arasında bir oran sunacağı tahmin ediliyor.

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda yüzde 4 artış sağlandı. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmuştur. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 14:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Taşeron ZamTaşeron Zam|Taşeron KadroTaşeron NedirTaşeron Son Dakika Haber YeniTaşeronda Son DakikaTaşeron Işçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Gecikme faizi ve Akdi faiz nedir?
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 8 Ocak 2021
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri
Göbeklitepe nerededir? Göbeklitepe gerçek hikayesi
2019-2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü ( VGM ) Yüksek öğrenim burs başvuruları
The Irishman filmi ne kadar izlendi? Beş günlük veriler açıklandı
Görünmeyen Misafir filmi konusu ve oyuncuları
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2021 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 8 Ocak 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.