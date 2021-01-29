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Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 29 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 29 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 23:26
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 29 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
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AK Parti’nin Nisan 2020 için hazırlamış olduğu taşeron ve kamu işçileri için hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçti. Toplu pazarlık görüşmelerin 3 ay yapılmaması şartını içeren kanun teklifi işe alım süreci sonrasında belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda bir yüzde 4 artış gösterdi. Söz konusu zamlar yıl başındaki asgari ücret zammının altında kalmış ve bu süreçte asgari ücretin altında maaş alanlar bulunuyordu.

COVID-19 nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

Taşeron işçiler için önemli gelişme

18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar önümüzdeki hafta başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.

4/D işçilerine zam müjdesi gelebilir

18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Sendika üyeleriyle iletişim kurulup karşılaşılan sorun ve taleplere ilişkin önergeleri belirtilmek istenmiştir. Bu yıl düzenlenecek müzakereler kapsamında taşeron işçilere yüzde 15 artış öngörülüyor. Sendikaların ise yüzde 12.5 ila 20 arasında bir oran sunacağı tahmin ediliyor.

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda yüzde 4 artış sağlandı. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmuştur. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 23:26
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