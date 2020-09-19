İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli önemli gelişme

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 19.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

19 Eylül 2020 Cumartesi 20:36
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli önemli gelişme
Takip Et:

AK Parti’nin Nisan 2020 için hazırlamış olduğu taşeron ve kamu işçileri için hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçti. Toplu pazarlık görüşmelerin 3 ay yapılmaması şartını içeren kanun teklifi işe alım süreci sonrasında belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda bir yüzde 4 artış gösterdi. Söz konusu zamlar yıl başındaki asgari ücret zammının altında kalmış ve bu süreçte asgari ücretin altında maaş alanlar bulunuyordu.

COVID-19 nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

Taşeron işçiler için önemli gelişme


18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar önümüzdeki hafta başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.

4/D işçilerine zam müjdesi gelebilir

18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Sendika üyeleriyle iletişim kurulup karşılaşılan sorun ve taleplere ilişkin önergeleri belirtilmek istenmiştir. Bu yıl düzenlenecek müzakereler kapsamında taşeron işçilere yüzde 15 artış öngörülüyor. Sendikaların ise yüzde 12.5 ila 20 arasında bir oran sunacağı tahmin ediliyor.

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda yüzde 4 artış sağlandı. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmuştur. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 19.09.2020 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Taşeron ZamTaşeron Zam|Taşeron KadroTaşeron NedirTaşeron Son Dakika Haber YeniTaşeronda Son DakikaTaşeron Işçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli önemli gelişme
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Eylül 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 19-09-2020
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 19 Eylül 2020 Cumartesi
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 19 Eylül 2020 Cumartesi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2020 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Reynmen ve Bilal Sonses'in Sen Aldırma düeti büyük beğeni topladı! i İşte Çare Gelmez şarkısı ve videosu
Damla sulama sistemi için kredi alınır mı? Damla sulama için kredi şartları ve detayları
Survivor'da elenen Erman ve Fatma yerine gelecek yeni yarışmacılar kim olacak?
Fed kararı doları etkiler mi? Dolar tekrar yükselir mi?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.