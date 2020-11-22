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Tarla ipotekli kredi veren bankalar

Müşterilere yüksek kredi verebilmek için bankaların uyguladığı en bilinen yöntemlerden biri ipotek uygulamasıdır. Vatandaşlarımız tarla tapusuna kredi veren bankaları merak etmektedir.

22 Kasım 2020 Pazar 01:24
Tarla ipotekli kredi veren bankalar
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Bankalar yüksek kredi çekmek isteyen müşterilerine yüksek kredi verebilmek için ipotek uygulaması yapmaktadır. İpotek göstereceğiniz bir malınız varsa bankalar size yüksek krediler verebilmektedir. Tapunuz üzerinden de bankalarla ipotek anlaşması yapmanız mümkün hale geldi. Yani tarlanız varsa bankalara ipotek olarak gösterebilirsiniz. Bazı bankalar tarla tapusuna karşı ipotekli kredi verebilmektedir. Vatandaşlarımız tarla tapusuna kredi veren bankaları merak etmektedir.

Arsa İpotekli Kredi

Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlarımız nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalara gitmektedirler. Eğer düşük miktarda kredi çekmek isterseniz ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak kredi notunuz düşükse kredi almanız zorlaşmaktadır. Bankalar en çok kredi notunu önemser. Bankalarda 5 yıllık kredi geçmişinizi izleyen bir sistem vardır. Bu sistemde 5 yıllık tüm banka işlemleriniz görülmektedir.

Bankalar kredi notunun dışında gelir belgesini de önemser. Gelirinizi belgeleyemiyorsanız bankaların size kredi vermesi zorlaşır. Herhangi bir mala sahipseniz ve bu malın kendinize ait olduğuna dair bir belge ile bankaya giderseniz, bu belgeyi teminat göstererek kredi çekme imkanınız da olacaktır. Yüksek miktarlarda kredi çekmek istiyorsanız tarlanızın, arsanızın, konutunuzun tapusunu ipotek ettirerek çekebilirsiniz.

İpotek karşılığında çekilecek krediler ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. Bazı bankalar ise esnafları desteklemek amacıyla ipotek de vermektedir. Kredi için bankanın istediği evraklarla başvurunuzu yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacaktır. Bankanız kredinizi onaylarsa krediyi almaya hak kazanırsınız. Getirdiğiniz tapuya ipotek konulur. Bankaya borcunuzu ödemezseniz ipotek ettirdiğiniz tapuya banka tarafından el konulacaktır.

Tarla Tapusu Üzerine Kredi Çekmek


Tarla tapunuzun üzerine kredi çekebilirsiniz. Bu uygulama sadece bazı bankalarda geçerlidir. Bankalar tarafından uygulanan kampanyaları takip ederek aşağıda istenen belgelerle ipotekli ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. İpotekli kredi başvurusunda şu belgeler istenmektedir.

  • T.C. Kimlik belgesi ya da fotokopisi
  • Gelir belgesi
  • Tapu belgesi
  • Ekspertiz raporu
  • İkametgah belgesi

Tarla İpotekli Kredi Alma Şartları

Tarla ipotekli kredi çekmek istiyorsanız şu şartları yerine getirmeniz gerekmektedir;

  • Arsanızın belediye sınırları içerisinde olması gerekiyor.
  • Hisseli arsa olmaması gerekiyor.
  • Üzerine herhangi bir ipotek konulmaması gerekiyor.
  • Satışa uygun olmalıdır.
  • Kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.
  • Düzenli bir gelirinizin olduğunu ispatlayan belgelere sahip olmanız gerekiyor.

Tarlaya Özel İmar Almak

İpotekli ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız arsanızın özel imara sahip olması gerekmektedir. Normalde tarlalar belediye imarlı olmalıdır. Eğer imarınız yoksa imarınızı almanız gerekmektedir. İmar hakkını mahkeme üzerinden alabilirsiniz. İmar için belediyenin ilgili ekipleri sizin tarlanızı ziyaret edecek ve tarlanızın imara uygun olup olmadığını belirleyecektir. Uygun bulunursa imar alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarla Kredisi

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, ipotekli kredi çekme imkanı veren bankalardan biridir. Ziraat Bankası sadece arsa kredisi değil, işyeri ve konutun üzerinde de ipotekli kredi vermektedir. Buna göre;

  • Kredi ihtiyacınız için ipotekli kredi verilir.
  • 60 ay vadeyle verilmektedir.
  • Gerekli görülürse ek teminat istenmektedir.
  • Teminat gösterdiğiniz arsaya ipotek yapılır.
  • Tarlanın imara açık olması gereklidir.
  • Ekspertiz değerinin %50’si kadar kredi verilir.
  • Kredi çeken müşteriye hayat sigortası da yapılır.

Vakıfbank Tarla Kredisi

Kamu bankalarının bir diğeri Vakıfbank da ipotekli arsa kredisi veren bankalar arasındadır. Bir arsaya sahip olduğunuz takdirde Vakıfbank’tan ipotekli kredi çekme imkanınız vardır. Bu krediyi yalnızca düzenli geliri olan kişiler çekebilir. Krediyi alan müşteriye hayat sigortası verilmektedir. Bu kredinin vadesi 60 aydır ve faiz oranı da %0,98’dir.

Finansbank Tarla İpotekli Kredi

Finansbank, tarla tapusuna ipotekli kredi veren özel bankaların başında gelmektedir. Bu krediler daha çok KOBİ’lere verilmektedir. Buna göre;

  • Kredinin vadesi 120 aydır.
  • Kredinin üst limiti 1 milyon TL’dir.
  • Faiz oranları uygundur.
  • Krediler sadece Türk Lirası olarak verilir.
  • Arsanın yanı sıra işyeri ve konut üzerine de ipotekli kredi çekme fırsatı vardır.
  • Bir firma 20 milyon TL ciro yapıyorsa bu kredilerden yararlanabilir.
  • Ekspertiz değerinin %50’si kadar kredi verilir.
  • Teminatın durumuna göre sigorta yapılır.


Son Güncelleme: 22.11.2020 01:24
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Anahtar Kelimeler:
Arsa Ipotekli Krediİpotek Kredi
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