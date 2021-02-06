Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?

Tarımla veya hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, devlet belirli destekler sunmaktadır. Hem vatandaşı, tarım ve haycanlığa teşvik etmek için hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olabilmek için çeşitli destek paketleri sunulmakta. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olması gerekmektedir. Bu kayıtın ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de üye olmaları gerekmektedir. Üye olmak isteyen vatandaşlardan bazı durumlarda tapu veya kira sözleşmesi istenebilir.

Kekik desteklemesi

Organik tarım ile uğraşan vatandaşlara da devlet, belirli destekler sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bakanlık tarafından belirlenen süreler içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru dilekçesi vererek, bu yardımlardan yararlanabilirler. Bu desteklemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir. Aynı zamanda destekten yararlanacakları arazinin tarıma uygun olduğuna dair belge almaları gerekmektedir.

Kekiğin yanı sıra; ekonomik değeri olmayan orman ürünleri ve tarla bitkileri, büyük mahsuller, meyve ve sebzeler, sakız ve adaçayı gibi bitkisel ve şifalı otlar da destekleme kapsamına girmektedir.

Devlet bu destekleme kapsamında; kekik, sakız, adaçayı gibi ıtri ve tıbbi bitkiler için dekar başına 70 TL, meyve sebzeler için dekar başına 100 TL, orman ürünleri ve tarla bitkileri için dekar başına 10 TL, büyük mahsuller için ise dekar başına 30 TL destek ödemesi yapmaktadır.

Gereken şartlar

Belirlenen süre içerisinde il veya ilçe müdürlüğüne başvuru dilekçesi verilmelidir.

Tarım için kullanılacak arazinin bilgileri, çiftçi kayıt sistemine girilmesi gerekmektedir.

OTBİS’e kayıt olunmalıdır.

Yönetmelik hükümlerine uygun üretim yapılmalıdır.