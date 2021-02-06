İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?

Devlet, organik tarımı desteklemek için çiftçiye çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan bir tanesi de, çiftçiye yapılan kekik desteklemesi. Peki, kekik desteklemesi ve organik tarım desteği nasıl alınır? İşte detaylar...

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:10
Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?
Takip Et:

Tarımla veya hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, devlet belirli destekler sunmaktadır. Hem vatandaşı, tarım ve haycanlığa teşvik etmek için hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olabilmek için çeşitli destek paketleri sunulmakta. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olması gerekmektedir. Bu kayıtın ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de üye olmaları gerekmektedir. Üye olmak isteyen vatandaşlardan bazı durumlarda tapu veya kira sözleşmesi istenebilir.

 

Kekik desteklemesi

Organik tarım ile uğraşan vatandaşlara da devlet, belirli destekler sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bakanlık tarafından belirlenen süreler içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru dilekçesi vererek, bu yardımlardan yararlanabilirler. Bu desteklemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir. Aynı zamanda destekten yararlanacakları arazinin tarıma uygun olduğuna dair belge almaları gerekmektedir.

Kekiğin yanı sıra; ekonomik değeri olmayan orman ürünleri ve tarla bitkileri, büyük mahsuller, meyve ve sebzeler, sakız ve adaçayı gibi bitkisel ve şifalı otlar da destekleme kapsamına girmektedir.

Devlet bu destekleme kapsamında; kekik, sakız, adaçayı gibi ıtri ve tıbbi bitkiler için dekar başına 70 TL, meyve sebzeler için dekar başına 100 TL, orman ürünleri ve tarla bitkileri için dekar başına 10 TL, büyük mahsuller için ise dekar başına 30 TL destek ödemesi yapmaktadır.

 

Gereken şartlar

Belirlenen süre içerisinde il veya ilçe müdürlüğüne başvuru dilekçesi verilmelidir.

Tarım için kullanılacak arazinin bilgileri, çiftçi kayıt sistemine girilmesi gerekmektedir.

OTBİS’e kayıt olunmalıdır.

Yönetmelik hükümlerine uygun üretim yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TarımTarım Ve Orman BakanlığıKekik Desteklemesiçiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Survivor 2021 21. bölüm fragmanı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 6 Şubat 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosunda kimler var?
Altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 6 Şubat 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Şubat 2021 Cumartesi
Türkiye'de denize girmek için hangi kumsallar sağlıklı? Türkiye'nin denize girmek için en temiz kumsalları!
TRT 2020 yılında sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağı pozisyonları duyurdu
Reyting sonuçları 3 Temmuz 2019 Çarşamba - En çok hangi program izlendi? Afili Aşk reytingleri belli oldu!
İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal kimdir?
Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı
Atv canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Şubat 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
2021 Yılında hangi gök olayları olacak? Güneş ve ay tutulması olacak mı?
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli erken emeklilik için yapılması gerekenler nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.