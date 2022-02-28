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Tarım ve Orman Bakanlığı arı, ipek böceği, kaz ve hindi yetiştiricilerine hibe desteği sunuyor

Bakanlık, şartları yerine getiren kaz, hindi, ipek böceği ve arı yetiştirmeyi düşünen yetiştiricilere P'den başlayan ve 0'e varan hibe destekleri sunuyor.

28 Şubat 2022 Pazartesi 04:03
Tarım ve Orman Bakanlığı arı, ipek böceği, kaz ve hindi yetiştiricilerine hibe desteği sunuyor
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Arı, kaz, hindi ve ipek böceği yetiştirmeyi düşünen üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği sunuluyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre arı, kaz, hindi ve ipekböceği yetiştiriciliği yapmayı düşünen kişilere bakanlık tarafından hibe sağlanacak. Hibeler, arıcılık yapanlara %50, kaz ve hindi yetiştireceklere %75 ve ipek böceği yetiştirecek olan kişilere ise %100 oranda verilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar arı, kaz, hindi ve ipek böceği, manda, damızlık küçükbaş, koç ve teke yatırımı yapanlara hibe sağlanacağını duyurdu.

Kaz ve hindi hibesi

1000 damızlık kaz, 500 ticari kaz ve 1000 ticari hindi kapasitesi bulunan kaz ve hindi işletmecilerine %75 hibe desteği sağlanmaktadır.

İpek böceği hibesi

İpek böceği dut bahçesi, evi, tüm makine ve malzemelerin alımları için yetiştiricilere %100 hibe desteği sağlanmaktadır.

Arıcılık hibesi

50 ve daha fazla kovanı olan ve üç yıldır arı işletme sistemine kayıtlı olan arıcılara %50 arıcılık hibesi sağlanmaktadır.

Hibe desteklerine başvurular nasıl yapılır?

Hibe başvuruları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İl ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Belli başvuru tarihleri arasında yapılacak olan başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinden yayınlanan duyurular sayfasından da takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2022 04:03
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Anahtar Kelimeler:
KazIpekböceği
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