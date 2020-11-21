İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 84 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca vatandaşa müjde. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın köye dönüş projesi kapsamında 84 ay vade ile 150 bin TL kredi verilecek.

21 Kasım 2020 Cumartesi 02:07
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 84 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek
Takip Et:

Tarım ve Orman Bakanlığı köye dönüş projesi kapsamında çiftçilere 84 ay vadeli 150 bin TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor. “Köyümde yaşamak için bir nedenim var” sloganıyla başlatılan proje kapsamında köy hayatının standartlarını arttırmak ve köyden kente göçü azaltmak adına yapılan proje sayesinde üretiminde arttırılması hedefleniyor.

81 ilde geçerli olan proje kapsamında verilen kredi desteğinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşanlara hayvan desteği, tarımla uğraşanlara ise gübre, tohum gibi destekler verilecek.

Proje içerisi hakkında merak edilenler

Proje kapsamında bakanlık kendi adına küçükbaş hayvan yetiştirmek isteyenlere daha önce 6 ila 24 aylık ve en az 100 hayvan desteği veriliyor. Bakanlık bu hayvan sayısının 100’ün altına düşmemesi adına bankalarla yapılan anlaşma sonrası 150 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Kimler yararlanabiliyor?


81 ilde geçerli olan ve üretimi arttırmak amaçlı yapılan köye dönüş projesi kapsamında verilen 150 bin TL kredi desteğinden yararlanmak için istenen şartlar şu şekilde;

  • 18 yaş şartını doldurmak
  • Proje başladığı andan itibaren hayvancılık yapmak ya da daha önceden yapıyor olmak
  • İlk kez hayvancılık alanlarında er alacak kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek. İşletme devir alsalar bile onay verilmez.
  • Proje kapsamında dişi hayvan sayısının en az 100 olması ve ödemeler bitene kadar da bu hayvan sayısının altına inmemesi
  • İşletmelerin yer aldığı alanda ikamet ediyor olmak
  • Küçük baş hayvancılık yapmak için el verili ve proje kapsamında alınacak hayvanların tamamının barınma kapasitesine sahip olmak
  • Faaliyet alanlarında mera olması, meranın en az yüzde ellisini kullanıyor olmak
  • Yıllık kaba yem ihtiyaçlarının en az yarısını yetiştiren / meradan yararlanabiliyor olan / hem kaba yem üretip hem meradan yararlanma üç şartından birini yerine getirmek
  • Proje dahilinde alınacak olan hayvanların işletmeden çıkmaması gerekir. Projede hayvan satmış olan kişiler tekrar başvuru yapsalar bile yararlanamazlar.
  • Birinci dereden akrabalar ile aralarında alım satım yapanlar proje kapsamına dahil olmazlar.

Kredi değerlendirmesi nasıl olacak?

Kredi desteğine başvuru yapacak kişilerin kredi başvurularında şu şartlar dikkate alınacak;

  • Üreticilerden istenilen kapasite ve arazilerin varlıkları,
  • Üretim yapılacak alanın en az 100 koyun için yeterli olması,
  • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması,

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler kredi desteğinden faydalanabilecek. Öte yandan kredi başvurularında il veya ilçe müdürlüklerinden gelen ekipler belirtilen alanları inceleyecek ve onay verildikten sonra kredi alınabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı 84 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği başvuruları il ve ilçelerde bulunan Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 21.11.2020 02:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediTarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi

Popüler Haberler

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 84 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Gerekli koşullar nelerdir? Hangi iller içerisinde geçerlidir?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
2020 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Spotify ve Youtube Çalma listeleri taşıma işlemleri
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr
Google Play Pass nedir? Play pass'a nasıl kayıt olunur?
Kredi kartından çekilen nakit avans mı, yoksa bankadan ihtiyaç kredisi mi avantajlı?
Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları
Bim aktüel indirim kataloğu 21 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Star TV Sol Yanım dizisi ne zaman yayınlanıyor? Dizi yayın tarihi belli oldu
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
2020 köye dönüş hibe ve kredi destekleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Kasım Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.