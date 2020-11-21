Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 84 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı köye dönüş projesi kapsamında çiftçilere 84 ay vadeli 150 bin TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor. “Köyümde yaşamak için bir nedenim var” sloganıyla başlatılan proje kapsamında köy hayatının standartlarını arttırmak ve köyden kente göçü azaltmak adına yapılan proje sayesinde üretiminde arttırılması hedefleniyor.

81 ilde geçerli olan proje kapsamında verilen kredi desteğinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşanlara hayvan desteği, tarımla uğraşanlara ise gübre, tohum gibi destekler verilecek.

Proje içerisi hakkında merak edilenler

Proje kapsamında bakanlık kendi adına küçükbaş hayvan yetiştirmek isteyenlere daha önce 6 ila 24 aylık ve en az 100 hayvan desteği veriliyor. Bakanlık bu hayvan sayısının 100’ün altına düşmemesi adına bankalarla yapılan anlaşma sonrası 150 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Kimler yararlanabiliyor?

18 yaş şartını doldurmak

Proje başladığı andan itibaren hayvancılık yapmak ya da daha önceden yapıyor olmak

İlk kez hayvancılık alanlarında er alacak kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek. İşletme devir alsalar bile onay verilmez.

Proje kapsamında dişi hayvan sayısının en az 100 olması ve ödemeler bitene kadar da bu hayvan sayısının altına inmemesi

İşletmelerin yer aldığı alanda ikamet ediyor olmak

Küçük baş hayvancılık yapmak için el verili ve proje kapsamında alınacak hayvanların tamamının barınma kapasitesine sahip olmak

Faaliyet alanlarında mera olması, meranın en az yüzde ellisini kullanıyor olmak

Yıllık kaba yem ihtiyaçlarının en az yarısını yetiştiren / meradan yararlanabiliyor olan / hem kaba yem üretip hem meradan yararlanma üç şartından birini yerine getirmek

Proje dahilinde alınacak olan hayvanların işletmeden çıkmaması gerekir. Projede hayvan satmış olan kişiler tekrar başvuru yapsalar bile yararlanamazlar.

Birinci dereden akrabalar ile aralarında alım satım yapanlar proje kapsamına dahil olmazlar.

Kredi değerlendirmesi nasıl olacak?

81 ilde geçerli olan ve üretimi arttırmak amaçlı yapılan köye dönüş projesi kapsamında verilen 150 bin TL kredi desteğinden yararlanmak için istenen şartlar şu şekilde;

Kredi desteğine başvuru yapacak kişilerin kredi başvurularında şu şartlar dikkate alınacak;

Üreticilerden istenilen kapasite ve arazilerin varlıkları,

Üretim yapılacak alanın en az 100 koyun için yeterli olması,

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması,

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler kredi desteğinden faydalanabilecek. Öte yandan kredi başvurularında il veya ilçe müdürlüklerinden gelen ekipler belirtilen alanları inceleyecek ve onay verildikten sonra kredi alınabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı 84 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği başvuruları il ve ilçelerde bulunan Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden yapılmaktadır.