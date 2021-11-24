Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?

Tarım kredisi veren en uygun 6 banka

Çiftçilere en büyük destek Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile Ziraat Bankası vermektedir. Ziraat bankasının bu desteği ile çiftçilerimiz rahat nefes alabilmektedirler.

2021 yılı Tarım Kredileri

Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı 30 bin TL hibe destek başvuruları tamamladı. 12 bin 500 çiftçiye hayvan teslimleri yapılacağı tahmin edilmektedir. Çiftçilere bunun yanı sıra en uygun hayvan kredisi veren banka Ziraat Bankasıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibeden yararlanamıyorsanız veya az buluyorsanız Ziraat Bankasından uygun faiz ile kredi alabilirsiniz.

Tarım kredisi faizsiz alma şartları

- En az 25 keçi beslemesi gerekmektedir.

-En az 50 koyun beslemesi gerekmektedir.

-Hayvan sayısı yukarıda belirttiğimiz sayılardan az ise ilk önce bu rakamlara çıkartılması gerekmektedir.

-Satın alınacak keçi ve koyunun 6-24 ay arasında olması gerekmektedir.

-Başvuru sahibinin satın alacağı keçi ve koyunlardaki yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

Tarım Kredisi veren 6 banka

1.Vakıfbank

2.Halkbank

3.Yapı Kredi

4.Denizbank

5.Şekerbank

6.QNB Finansbank

Tarımsal üretim kredileri başvuru belgeleri

Gerçek kişi olarak işlem yapacaksanız;

*T.C kimlik numarası bilgileri

*ÇKS (Çiftçi Kayıt Belgesi)

*Teminat karşılığı kredi alınacaksa buna ait belge

*Tapu kayıtları, kira belgeleri

*Bilanço esasına göre defter tutan tacirlerin son 3 yıla ait gelir tablosu

Tüzel kişi olarak işlem yapacaksanız;

*ÇKS

*Oda kayıt belgesi

*Güncel vergi levhası

*Ticaret sicil gazetesi

*Yeni kurulmuş şirketlerde son 1 yıl diğer şirketlerde son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

*Temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

*Krediye karşılık teminat gösteren belge

*İşletmeyi teşvik eden tapu kayıtları, kira belgeleri

Tarım Kredileri 2021 yılı faiz oranları

Vatandaşların alacağı finansman desteği yıllık faiz oranları belirlenmiştir. Bu kredilerin faiz oranları %5, %6’dır. Başvuru yapacak kişinin projesine göre değişiklik gösterebilir.

Yıllık faiz %6 aylık faiz %0,50 olarak hesaplanmıştır.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi almak için gerekli belgeler

*ÇKS

*Başvuru yapacak kişinin nüfus bilgileri

*Çekilecek krediye karşılık göstereceği ipotek, kefil belgeleri

*Bilanço esasına göre çalışan işletmelerin başvuru tarihine son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

*Kiralık ise kira sözleşmesi, satılık ise tapu belgesi