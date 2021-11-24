İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?

Çiftçilere destek veren bankaların başında Ziraat Bankası yer almaktadır. Bunun yanı sıra en uygun faiz oranları ile Tarım kredisi veren 6 banka şubesini sizler için araştırdık. Peki bu 6 banka şubesi nelerdir? Şartlar nelerdir? 2021 yılı faiz oranları nelerdir? Merak ettikleriniz sorularınızın cevapları haberimizde. İşte tüm detaylar...

24 Kasım 2021 Çarşamba 03:16
Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?
Takip Et:

Tarım kredisi veren en uygun 6 banka

Çiftçilere en büyük destek Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile Ziraat Bankası vermektedir. Ziraat bankasının bu desteği ile çiftçilerimiz rahat nefes alabilmektedirler.

2021 yılı Tarım Kredileri

Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı 30 bin TL hibe destek başvuruları tamamladı. 12 bin 500 çiftçiye hayvan teslimleri yapılacağı tahmin edilmektedir. Çiftçilere bunun yanı sıra en uygun hayvan kredisi veren banka Ziraat Bankasıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibeden yararlanamıyorsanız veya az buluyorsanız Ziraat Bankasından uygun faiz ile kredi alabilirsiniz. 

Tarım kredisi faizsiz alma şartları

- En az 25 keçi beslemesi gerekmektedir.

-En az 50 koyun beslemesi gerekmektedir. 

-Hayvan sayısı yukarıda belirttiğimiz sayılardan az ise ilk önce bu rakamlara çıkartılması gerekmektedir.

-Satın alınacak keçi ve koyunun 6-24 ay arasında olması gerekmektedir.

-Başvuru sahibinin satın alacağı keçi ve koyunlardaki yönetmelikte yer alması gerekmektedir. 

Tarım Kredisi veren 6 banka

1.Vakıfbank

2.Halkbank

3.Yapı Kredi

4.Denizbank

5.Şekerbank

6.QNB Finansbank

Tarımsal üretim kredileri başvuru belgeleri

Gerçek kişi olarak işlem yapacaksanız;

*T.C kimlik numarası bilgileri

*ÇKS (Çiftçi Kayıt Belgesi)

*Teminat karşılığı kredi alınacaksa buna ait belge

*Tapu kayıtları, kira belgeleri

*Bilanço esasına göre defter tutan tacirlerin son 3 yıla ait gelir tablosu

Tüzel kişi olarak işlem yapacaksanız;

*ÇKS

*Oda kayıt belgesi

*Güncel vergi levhası

*Ticaret sicil gazetesi

*Yeni kurulmuş şirketlerde son 1 yıl diğer şirketlerde son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

*Temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

*Krediye karşılık teminat gösteren belge

*İşletmeyi teşvik eden tapu kayıtları, kira belgeleri

Tarım Kredileri 2021 yılı faiz oranları

Vatandaşların alacağı finansman desteği yıllık faiz oranları belirlenmiştir. Bu kredilerin faiz oranları %5, %6’dır. Başvuru yapacak kişinin projesine göre değişiklik gösterebilir. 

Yıllık faiz %6 aylık faiz %0,50 olarak hesaplanmıştır. 

Ziraat Bankası Tarım Kredisi almak için gerekli belgeler

*ÇKS

*Başvuru yapacak kişinin nüfus bilgileri

*Çekilecek krediye karşılık göstereceği ipotek, kefil belgeleri

*Bilanço esasına göre çalışan işletmelerin başvuru tarihine son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

*Kiralık ise kira sözleşmesi, satılık ise tapu belgesi

 

 


Son Güncelleme: 24.11.2021 03:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BankaKrediTarımFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlik maaşı zamanında alınmazsa ne oluyor?
İşsizlik maaşı zamanında alınmazsa ne oluyor?
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar? 2021 yılında maaşları ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar? 2021 yılında maaşları ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Girişimcilere devletten hibe desteği geldi
Girişimcilere devletten hibe desteği geldi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapıyor? Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşları ne kadar?
Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapıyor? Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşları ne kadar?
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?
Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?

Popüler Haberler

Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Evde bakım maaşı Kasım 2021 yatan iller hangileri? 24 Kasım 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?
Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?
2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları
Oto Yedek Parça dükkanı açmak için devlet 150 bin TL destek veriyor!
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Nasıl erken emekli olunur? 2021 Erken emeklilik şartları nelerdir?
Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne kadar maaş alıyor?
Erkek hazır giyim modelistleri ne kadar kazanıyor?
24 Kasım 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Kasım Çarşamba at yarışı programı
Rüyada aldatılmak ne demek? Rüyada aldatmak ve aldatılmak ne anlama gelir?
Ünlü NTV sunucusu Burcu Kaya Koç kimdir?
Rüyada soğan görmek ne demek? Rüyada soğan almak ne anlama gelir?
Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelmektedir? Rüya tabirleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.