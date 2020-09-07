Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?

Hayvancılık sektöründe uğraşan vatandaşların en fazla yatırım ve en fazla harcama yaptığı konu yem harcamalarıdır. Elinizde olan hayvanlara ne kadar kaliteli yem verirseniz alacağınız ürünler de o kadar kaliteli olmaktadır. Bu konuda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve beslediği hayvanların sütlerinden faydalanan vatandaşların daha kaliteli ve daha fazla süt elde edebilmek için kaliteli yem kullanması gerekmektedir.

Son zamanlarda fiyatı yüksek olan yemler kalitelidir gibi bir düşünce hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında önem kazanmıştır. Ancak bu durum böyle değildir. Yemin kalitesini tohumun kalitesi, hasat zamanı ve işleme zamanı belirlemektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen küçükbaş hayvan yemleri

Tarım kredi kooperatiflerine hayvan yemi sağlayan pek çok farklı fabrika bulunmaktadır. Aynı zamanda alınan ürünlerin satışları da tarım kredi kooperatiflerinde yapılabilmektedir. Buna göre tarım kredi kooperatifleri tarafından satılan yemler,

Kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi (Enerji)

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemidir. Bu yemler 50 kilogramlık çuvallar halinde satılmaktadır.

Kuzu büyütme yemi nedir?

Kuzu büyütme yemleri belirli süreler arasında kullanılan ve yeni doğan kuzunun sağlıklı büyümesi için kullanılmaktadır. Kuzuların doğumlarından 2 hafta sonrasında başlanan bu yem tipi 13 hafta boyunca uygulanır. Kuzuların sağlıklı büyümeleri için gerekli tüm vitamin ve besinleri bünyesinde barındıran kuzu büyütme yemlerinin 50 kilogramlık çuvalları 70 – 75 TL fiyat bandında satılmaktadır.

Kuzu besi yemi nedir?

Kuzu besi yemleri kuzu büyütme yemleri sonrasında kullanılan bir yemdir. Hayvanın doğumundan 90 gün sonrasında başlayan bu yemler kuzuların gelişimlerine katkı sağlayarak sindirimlerine yardımcı olur. Kas ve iskelet sistemini de büyük oranda destekleyen bu yemler kuzu için gerekli olan protein ve vitamin bakımından güçlüdür. 50 kilogramlık çuvallar halinde satılan kuzu besi yemleri de 70 75 TL bandında satılmaktadır.

Toklu besi yemi nedir?

Toklu besi yemi ise belirli bir yaşa gelerek kesim için satılmak istenen hayvanlar için kullanılmaktadır. Yaşını alan koyunlara kesime gidene kadar ki süre için verilen bu yemler iştah açıcı olarak bilinerek hayvanın daha fazla yemesine yardımcı olmaktadır. Daha fazla yediği için daha fazla kilo alan koyunların et kiloları artmaktadır. Ancak bu yemin verilmesine karar verildikten sonra hayvana en az 3 öğün su verilmesi gerekmektedir.

Koyun süt yemi nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi süt sağılma yaşına gelen koyunlara verilen bu yem çeşidi de iştah açıcı özellikleri ile bilinmektedir. Hayvanın daha fazla yem tüketmesi ile birlikte süt üretimin de de artışlar meydana gelir.

Keçi süt yemi nedir?

Keçilerin süt verdikleri dönemlerde kullanılmaktadır. Oğlak sayısına ve keçinin ortalama süt üretimi konularında farklılıklar göstermektedir. Yem miktarı abartılmamak şartı ile verildiğinde keçilerde süt ve döl üretimini arttırmakta ve keçinin gelişimine yardımcı olmaktadır. İlk defa keçilere verilecekse 7 – 10 gün sürelik bir geçiş dönemi yapılmalıdır. Günde iki en fazla üç öğün verilmesi gerekmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunduğu için yemin verilmesi sonrasında hayvanlara su verilmelidir.

Özlem yem

Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Özlem yem 1980 yılından beri yem üretimi yapmaktadır. Aşağıda bulunan tablonun ilk sütunu çuval fiyatıyken diğerleri 15, 30, 45 ve 60 günlük çuvalların fiyatlarını belirmektedir.

Manisa da Sakarya’da bulunan şubelerinden yem siparişi verilebildiği gibi aynı zamanda da intenet sitesi üzerinden de yem siparişleri verebilirsiniz.

CP yem

Ülkemizin tanınan tavuk üreticilerinden olan firma aynı zamanda hayvancılığın tüm alanları için yem üretimi de yapmaktadır.

Kuzu başlangıç yemleri için kuzuların 3 haftalık olması şartları sağlandığı takdirde düşük fiyatlardan yem satışı yapılmaktadır. Kuzu büyütme yemlerinde ise 7 ila 18 haftalık olan kuzulara yemlerin verilmesi gerekmektedir. Koyunların gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran kuzu büyütme yemleri küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların en fazla tercih ettiği firmalardan bir tanesidir.

Kuzu besi yemleri ise diğer firmalardan farklı olarak toz halinde değil direkt yem halindedir. Saklanmaları oldukça kolay olan bu yemlerin damızlık hayvanlara verilmesi tavsiye edilmektedir. Fira aynı zamanda toklu besi yemi ve koyun süt yemi satışı da yapmaktadır. Fiyatlar ise Kuzu besi yemleri: 68,5 TL, Kuzu Büyütme Yemleri: 69,5 TL’ dir.

Malkara kar yem

1972 yılında kurulan Malkara kar yemleri tüm hayvancılık sektörüne yem sağlayan köklü bir firmadır. Ağırlıklı olarak tahıl ve protein bakımından zengin yemler üreten Malkara kar yemleri hayvanların sindirimini zorlamayacak yemleri ile tercih edilmektedir. Yem fiyatları,

Ekonomik kuzu yemleri 74,5 TL

0 ve 2 aylık olan kuzulara verilecek olan yemlerin fiyatı: 90 TL

2 aydan sonra verilecek olan büyütme yemlerinin fiyatı: 91 TL

Koyun ve keçi süt yemlerinin fiyatı 71,5TL‘dir.

Atılım yemleri

Küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem üretimi yapan firma yemlerinde bulunan K1 ve K2 türü yemler ile en fazla tercih edilen firmalardan bir tanesidir. Siparişler n11.com ve resmi intenet sitesi üzerinden verilebilmektedir. 50 kilogramlık çuvallar halinde satılan yemlerden kuzu büyütme yemi 88 TL’den satılmaktadır.

Bissa yem

Küçükbaş hayvancılıkta sadece besi ve toklu yemi satışı yapan firmanın yemlerinde protein ve enerji oranlarının yüksek olması ile bilinmektedir. Buna göre yemlerde bulunan protein oranı 15, enerji miktarı ise 2800’dür. İndirimli fiyatları 80 TL’den başlayan firmanın ürünler enerji ve protein miktarına göre değişiklik bulunmaktadır. Besi yemleri için ortalama çuval fiyatı 100 TL’dir. Toprak mahsulleri ofisine bağlı olan kurum geçtiğimiz aylarda tüm ürünlerde topyekün mücadele adı altında yaptığı %10’luk indirimler ile gündeme gelmiştir.