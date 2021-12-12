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Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?

Pek çok kişi Tarım Kredi Kooperatifi'nin güncel tohum fiyatlarını araştırıyor. Yazımızdan 'Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2021 Pazar 02:23
Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?
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Tarım Kredi Kooperatifi, günümüzde tohumun fiyatlarını tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirmek için gübreleme, hastalık durumlarına karşı ilaçlama gibi birçok işlemler için bilinmesi gereken konularından biridir. Tohum olmadan bir ürününün üretim işlemleri gerçekleşmeyeceğinden ekim işlemlerinde ne kadar maliyetin olacağını öğrenmek isteyenler için çiftçiler kaliteli ve uygun fiyatlının tohumu seçebilme için dikkatli ve detayını bir şekilde incelemeler yapmakta. Çünkü tohumun ucuz ve kötü olması durumunda verdiği mahsullerden de istenilen verim alınmaz.

Çiftçilerin ekim faliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan buğday ve arpa tohum fiyatlarını Tarım Kredi Kooperatifi tarafından bu senede uygun fiyatlarla satışa sunmakta. Her şehirde yer alan Tarım Kredi Kooperatifi Marmara bölgesinde çeşitli şehirlerde faaliyet göstermekte. Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarını il ya da ilçelerde yer alan Tarım Kredilere gidip tohumluk ürün alımı gerçekleştirebilir. Normal tohumlar dışında birde daha güvenli olan sertifikalı tohumlar bulunmakta.

Tohum ve tohumluk

Tohum; Bitkilerdeki döllenme sonrasında meydana gelen ve yeni bir bitki oluşumuna olanak saglayan bir parçaya tohum ismi verilmektedir. Tohumluk ise hasat dönemlerinden sonra yeniden bir ürün üretmek amacıyla sabit bitkiden alınan parçaya adı verilmiştir. Tohumun kısımları; çenek, embriyo ve kabuktur. Embriyo; Bitkinin kök ve gövde kısmını oluşturan kısımdır. Çenek; bitkinin çimlenme dönemine kadar olanki beslenme ihtiyacını karşılamaya yaramakta. Kabuksa; embriyonun çevresindeki embriyoyu dış etkenlere karşı koruyan kısım. Tohumun özellikleri şunlardır;

•Tohumlarda az miktarda su bulunur.

•Tohumlarda canlılık özelliği bulunur.

•İçindeki embriyo sayesinde bulunduğu bitkinin bütün özelliklerini taşır.

•Çimlenme süreci gerçekleşene kadar besin üretimi yapmaz bununla doğru orantılı olarak fotosentez yapamaz.

•Tohumlara uygun şartların sağlanması durumlarında çimlenir.

•Çimlenme işlemi olana kadar tohumun bir parçası olan çeneklerin içindeki besinlerle beslenir.

Tohumluk üretim kademeleri

Tohumluk üretimi dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken bir süreçtir. Bu üretim süreçlerinde çiftçiler izlemesi gereken yolları güzel ve düzenli bir şekilde sürdürmelidir. Tohumluk üretiminin gerçekleşmesi için bazı adımlar bulunmakta. Bu adımlar takip edilmesi drumunda verimli bir tohumluk üretimi gerçekleştirebilir. Bu adımlar şunlardır;

•Elit Tohumluk: Yeni yada daha önceden iyileştirilmiş, sadeliğini korumayı devam ettiren tohumluklardır. Elit tohum denetlemesi ıslahçı tarafından yapılmakta. Orijinal tohumluğun başlamasını sağlar ve sertifikalı tohumluğa kaynak oluşturmakta. Elit tohumlar ticari açıdan kullanılan tohumlardan değil ve etiket olarakda beyaz etiket tercih edilmekte.

•Orijinal Tohumluk: Elit tohumlugun üretim yaptığı çeşitlerin sürdüren, Elit tohumda oldugu gibi ıslahçıların denetimiyle yetiştirilmesi sağlanan tohumluklar. Etiket olarak yine beyaz etiket kullanılmakta.

•Anaç Tohumluk: Orijinal tohumlugun üretimini gerçekleştirdiği türlerin devamını üretmeye sürdürür. Kontrolleri tohumluk kontrol ve sertifikasyon teşkilatı tarafından yapılmakta. Diğer iki tohumluk çeşidinde beyaz etiket kullanılır iken anaç tohumlukda mavi kuşaklı etiket kullanılmakta.

•Sertifikalı Tohumluk: Sertifikalı tohumluklar, laboratuvarlarda incelenmiş fizyolojik, biyolojik ve genetik gibi testlerden geçirildikten sonra sağlıklı ve standartlara uygun olması adına güzel bir şekilde ambalajlanarak halka sunulmakta. Diger bütün tohumlukların farkı olarak kırmızı kuşaklı etiketler kullanılmakta.

Sertifikalı tohum fiyatları

Sertifikalı tohumluk diğer tohumluklara göre biraz maliyeti yüksektir. Ancak sağlıklı ve etkili üreme istenirse tercih edilen sertifikalı tohumluğu kullanılması önerilir. Bu tohumlukların toplanma sırasında en uygun tarlalar seçilip diğer yabancı türlerden arındırılmamış hiç bir işlem yapılamaz. Daha sonrasında toplanan bu tohumluklar laboratuvarda pek çok testten geçirilmekte, hastalık durumlarına karşı ilaçlamaları yapılmakta ve bu şekilde sunulmakta. Etkili verim almak için vasıfsız tohum yerine sertifikalı tohum tercih edebilir. 2020 senesine ait yazlık sertifikalı ve vasıfsız (standart) tohum fiyatlarına tabloda belirtildi.

Tohumluk Türü

Tohumluk Fiyatı

Çeltik

8TL

Yer fıstığı

15TL

Patates

80TL

Yonca

30TL

Tritikale, çavdar, yulaf

6TL

Fiğ, yem bezelyesi, korunga

20TL

Susam, aspir, kanola

4TL

Buğday, arpa

8,5TL

Nohut, kuru fasulye, mercimek, soya fasulyesi

20TL

 

Hububat nedir?

Un yapımında kullanılan; mısır, buğday, arpa, darı, çavdar gibi bitkilere hububat adı verilmekte. Hububat bitkiler, dünya üzerinde ekim ve üretim açısından verimi en yüksek olan ürünler. Böylece dünyada en çok hububat grubu ürünlerin ekildiğini söylenebilir. İklim şartlarına göre 2 gruba ayrılmakta. Arpa, buğday, yulaf ve çavdar ılık ve serin iklimleri sevmekte. Çeltik, mısır, darı gibi besinlerde sıcak iklimlerde yetişebilecek ürünlerdir. Hububat denilen tahıllar insanlık için çok önemli besinlerdendir. Arpa, buğday gibi besinler yemeklerde, un ve ekmek yapımında kullanılmakta. İnsanlık için önemli bir yer kaplamalarından dolayı ekildiğinde verimi ve kazancı yüksek olmakta. Hububat besinler içinde yer alan vitaminlerin vücudu dinç tutmakta ve beslenme gereksinimini karşılamakta.

TİGEM hububat tohum fiyatları

Tarım İlçe Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen olan hububat fiyatlarını şunlardır;

Tohumluk Cinsi              

Yurtiçi Peşin Satış Fiyatı KDV Hariç (TL/Ton)

MAKARNALIK BUĞDAY TOHUMLUĞU:

Çeşit-1252, Kızıltan-91, Emin bey, Zühre, Güntaş, Eker

3.500TL

TRİTİKALE TOHUMLUĞU

Tatlıcak-97, Karma-2000, Ümran hanım

3.250TL

YULAF TOHUMLUĞU

Kahraman

3.300TL

EKMEKLİK BUĞDAY TOHUMLUĞU

Bayraktar-2000,Bezostaja-I,Ceyhan-99, Cumhuriyet-75, ES-26, Flamura-85, Golia, Gökkan, Kâşif bey,

Kate-a-1, Kayra, Köprü, Pandas, Pehlivan, Reis, Sönmez 01, Tosun bey, Ziyabey-98,

3.300TL

ARPA TOHUMLUĞU

Altıkat, Aydan hanım, Burak bey, Kral-97, Refleksiyon, Tarm-92

3.250TL

Tabloda verilen fiyatlar genel fiyat olarak paylaşılmış olup asıl ve net bilgileri en yakın Tarım İl yada İlçe Müdürlükleri şahsen başvuru yaparak detaylı olarak bilgi edinebilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları

Çiftçiler güvenli ve uygun fiyatlar olması sebebiyle tohumlukları almak için genelde yaşadıkları yerlerdeki Tarım Kredi Kooperatiflerinden almayı tercih etmektedirler. Kalite bakımından güvence sağlanan Tarım Kredi, çiftçiler için bu senede tohum fiyatlarında uygun koşullar sağlamakta. Çiftçinin üretim yapması için bütün imkânları sağlamakla birlikte, üretilen hububat tohumların toplanıp sertifikalı olması için laboratuvarlarda genetik, biyolojik ve fiziksel testlerden geçirilip hastalıklara karşı ilaçlama işlemininde gerçekleştirildikten sonra vatandaşlara sunulur. Tarım Kredinin 2021 güncel tohum fiyatları şöyle;

Tohumluk Adı

Tohumluk Türü

Tohumluk Kilosu (KG)

Tohumluk Fiyatı (TL)

Naci Bey Tohum

Buğday Tohumluğu

50KG

95TL ila 105TL arası

Dağdaş Tohum

Buğday Tohumluğu

50KG

110TL ila 125TL arası

Arcanda Tohum

Arpa Tohumluğu

50KG

100TL ila 120TL arası

Ekiz Tohum

Buğday Tohumluğu

50KG

110TL ila 120TL arası

Aydan Hanım Tohum

Arpa Tohumlugu

50KG

90TL ila 100TL arası

Müfit bey Tohum

Buğday Tohumlugu

50KG

100TL ila 115TL arası

Son Güncelleme: 12.12.2021 02:23
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Tarım Kredi KooperatifiTohum Fiyatları
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