Tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu mudur? Tarım Bağ-Kur sigortası hangi durumlarda zorunludur?

Kendi adına tarımda faaliyet gösterenler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre zorunlu sigortaya tabi tutuluyor. Bu durum tarımsal faaliyet gösteren kişinin ziraat odasına, ziraat odası olmayan yerlerde il veya ilçenin tarım müdürlüğüne kayıt yaptırması ile oluşmaktadır. Ziraat odası veya tarım müdürlüklerine yapılan kayıtlar zorunlu değildir. Ancak kayıt yapılmış ise çiftçi Tarım Bağ-Kur sigortalı olmak durumundadır. Önceden 22 yaş altındakiler Tarım Bağ-Kur sigortalısı olabilirken Ekim 2008’de 5510 sayılı kanun ile bu sınır 18 yaşa indirilmiştir.

Emekli Sandığına kayıtlı olanlar, SSK’ya kayıtlı olanlar, emekli olanlar, 65 yaşını doldurduktan sonra sigortasının iptalini talep edenler, emekli aylığı alanlar ve ölüm maaşı alanlar içinna kayıtlı olmak zorunda değildir.

Kişi kendi isteğiyle Tarım Bağ-Kur sigortalısı olamaz. Öncelikle ziraat odasına veya zorunda kalırlarsa bulundukları tarım müdürlüklerine kaydolmak zorundadır.