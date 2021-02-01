Tapu devir harçları 2021 ne kadar? Tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?

Gayrimenkullerin tapulardaki devir işlemlerinin satış yöntemi bağış yöntemiyle gerçekleştirebiliyor.

Gayrimenkullerdeki devir işlemlerinde gerçekleştirilen bedelli devretmeyle birlikte satış işleminde herhangi bir bedel istenmiyor ve hibe işlemi tamamlanıyor.

Peki tapu satış ödemeleri ne kadar? Tapu devir harcı ödemeleri ne kadar?

harçları devir işlemindeki farklılığa göre şekilleniyor. Tapu satış harçları alıcı ve satıcının tek tek ödemesiyle gerçekleşiyor. Tapu bağış harcı ödemesini tek taraf yapıyor.

2021 yılı Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği açıklandı. Açıklamaya göre “Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.”