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Tapu devir harçları 2021 ne kadar? Tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?

2021 yılı tapu satış ödemeleri ne kadar? Tapu devir harcı ödemeleri ne kadar?

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:14
Tapu devir harçları 2021 ne kadar? Tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
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Gayrimenkullerin tapulardaki devir işlemlerinin satış yöntemi bağış yöntemiyle gerçekleştirebiliyor.

Gayrimenkullerdeki devir işlemlerinde gerçekleştirilen bedelli devretmeyle birlikte satış işleminde herhangi bir bedel istenmiyor ve hibe işlemi tamamlanıyor.

Tapu devir harçları devir işlemindeki farklılığa göre şekilleniyor. Tapu satış harçları alıcı ve satıcının tek tek ödemesiyle gerçekleşiyor. Tapu bağış harcı ödemesini tek taraf yapıyor.

Peki tapu satış ödemeleri ne kadar? Tapu devir harcı ödemeleri ne kadar?

2021 yılı Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği açıklandı. Açıklamaya göre “Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.”



Son Güncelleme: 01.02.2021 10:14
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Anahtar Kelimeler:
Tapu DevirSatış2021
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