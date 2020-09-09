Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?

Meyve sebze fiyatlarının sürekli artması nedeni ile tanzim satış noktalarının tekrar kurulmasına karar verildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken vatandaşlar ise tanzim satış noktalarında satılacak ürünlerin fiyatlarını araştırmaya başladı.
Tanzim satış
Özellikle yaz aylarının başında marketlerin sebze meyve fiyatlarına fahiş fiyat artışları uygulayarak satış yapmaları sonrasında tanzim satışların başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meye sebzeleri ucuz fiyattan halka sunacağını belirtti. Geçmiş dönemlerde de kullanılan tanzim noktalarının bu sefer 2 ay süre ile satış yapılacağı ve her gün açılacağı açıklandı.
Bilindiği üzere marketler satın üreticiden aldıkları ürünlerin üzerine ciddi miktarlarda zam koyarak satışa çıkarıyor. Fiyatların fazlaca arttığı bu günlerde ise hükümet tanzim satış noktalarını tekrar kurarak üreticiden alınan ürünlerin üzerine 0,25 – 0,50 kuruş koyarak satış gerçekleştirecek ve vatandaşlar daha ucuza sebze meyve alışverişi yapabilecek.
Tanzim satış noktaları
Tanzim satış noktaları ilk etapta sadece Ankara ve İstanbul’da açılacak. Daha sonrasında ise fiyatların yüksek olduğu illerde açılışları gerçekleşecek. Toplamda 40 bölgede açılmasına karar verilen tanzim satış noktalarının İstanbul’da ilk etapta 50 tanzim noktası, Ankara’da ise 15 tanzim satış noktası açılacağı belirtildi.
Tanzim satış noktaları ne kadar açık olacak?
Ankara’da ise sabah saat 10.00’dan gece 22.00’a kadar açık olması planlanan tanzim satış noktaları için aynı hazırlıkların yapılacağı belirtildi.
Tanzim satış noktaları fiyatları
- 1 Kilogram Soğan – 2 TL
- 1 Kilogram Patates – 2 TL
- 1 Kilogram Domates – 3 TL
- 1 Kilogram Salatalık – 4 TL
- 1 Kilogram Patlıcan – 4.50 TL
- 1 Kilogram Sivri Biber – 6 TL
- 1 Kilogram Kırmızı Biber – 6 TL
- 1 Kilogram Çarliston Biber – 6 TL
- Marul – 2 TL
- Beyaz Lahana – 4 TL
- Kırmızı Lahana – 3 TL
- Kanabahar – 3 TL
Satışa sunulacak.
Tanzim satış noktaları nereler olacak?
İlk etapta 50 İstanbul ve 15 Ankara olmak üzere toplamda 65 tanzim noktasının kurulmasına karar verildi. İlk olarak iki büyük ilde düzenlenecek tanzim satış noktaları devam eden süreçlerde diğer iller için de uygulanacak.
İstanbul tanzim satış noktaları
- Kağıthane – Meydan
- Aksaray – Meydan
- Kasımpaşa – Kızılay Meydanı
- Mecidiyeköy – Meydan
- Kadıköy – Meydan
- Eminönü – Meydan
- Bakırköy – Meydan
- Beylikdüzü – Meydan
- Bölme – Meydan
- Avcılar – Meydan
- Bayrampaşa – Meydan
- Bağcılar – Meydan
- Çekmeköy – Meydan
- Ümraniye – Meydan
- Pendik – Meydan
- Sarıyer – Meydan
- Beşiktaş – Meydan
- Sultanbeyli – Meydan
- Güngören – Meydan
- Sultangazi – Meydan
- Esenyurt – Meydan
- Tuzla – Meydan
- Üsküdar – Meydan
- Beşiktaş – Meydan
- GOP – Meydan
- Şirinevler – Meydan
- Esenler – Meydan
- Sancaktepe – Meydan
- Kartal – Meydan
- Küçükçekmece – Meydan
- Büyükçekmece – Meydan
- Bostancı – Lunapark
- Halkalı – Meydan
- Ataşehir – Meydan
- Zeytinbunu – AVM
- Alibeyköy – Silahtar
- Beykoz – Kavacık Meydan
- Ataşehir – Önek Mahallesi
- Başakşehir – 2. Etap Metro çIKIŞI
- Üsküdar – Kirazlıtepe
- Zeytinbunu – Meydan
- Eyüpsultan – Meydan
- Pendik – Sahil Meydan
- Ümraniye – Meydan AVM Otopark
- İstinye – İspark
- Fatih – Karagümrük Meydan
- Bahçeşehir – 1. Kısım
- Esenler – 100. Yıl Mahallesi
- Haliç
- Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi
Ankara tanzim satış noktaları
- Abdi İpekçi Parkı
- Kurtuluş Parkı
- Altındağ – Siteler İtfaiye Meydanı
- Mamak – Bostancık Meydanı
- Etimesgut – Belediye Karşısı
- Sincan – Lale Meydanı
- Altındağ – Millet Metrosu Çıkışı
- Kızılay 15 Temmuz Ulusal İrade Meydanı
- Hasköy Cemre Parkı
- Keçiören – Kuyubaşı Metrosu Çıkışı
- Keçiören – Belediye Önü
- Mamak – Şafaktepe Parkı
- Mamak – Bostancık Caddesi
- Yenimahalle – Batıkent Gimsa Karşısı
- Yenimahalle – Gölbaşı Belediyesi Karşısı
Bursa tanzim satış noktaları
- Emek Polis Karakolu Altındaki Park
- Dikkaldırım Mihraplı Parkı
- Arabayatağı Metro İstasyonu
- Yıldırım – Namazgah PArkı
- Emir Sultan Medanı
- Millet Mahallesi
- Soğanlı Mahallesi – Kanalboyu
- Demirtaş Meydanı
- Nilüfer – Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli
- Nilüfer – Hastane Arazisi
İzmir tanzim satış noktaları
İzmir’de güncellenen tanzim satış noktaları belirlenmezken ilerleyen günlerde tanzim satış noktalarının belirleneceği aktarıldı.
Antalya tanzim satış noktaları
İzmir’de olduğu gibi Antalya’da da tanzim satış noktalarının nerede olacağı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Belediyelerin ve Cumhurbaşkanlığının çalışmaları ile Antalya’da da tanzim satış noktalarının belirlenmesi ilerleyen süreçte açıklanacaktır.