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Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl uygulanan tanzim satış noktalarının tekrar kurulmasına karar verildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken başlangıç olarak sadece Ankara ve İstanbul'da kurulacak olan Tanzim satış noktalarının nerelerde olduğu ve fiyatların nasıl olacağı araştırılmaya başlandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:18
Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?
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Meyve sebze fiyatlarının sürekli artması nedeni ile tanzim satış noktalarının tekrar kurulmasına karar verildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken vatandaşlar ise tanzim satış noktalarında satılacak ürünlerin fiyatlarını araştırmaya başladı.

Tanzim satış

Özellikle yaz aylarının başında marketlerin sebze meyve fiyatlarına fahiş fiyat artışları uygulayarak satış yapmaları sonrasında tanzim satışların başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meye sebzeleri ucuz fiyattan halka sunacağını belirtti. Geçmiş dönemlerde de kullanılan tanzim noktalarının bu sefer 2 ay süre ile satış yapılacağı ve her gün açılacağı açıklandı.

Bilindiği üzere marketler satın üreticiden aldıkları ürünlerin üzerine ciddi miktarlarda zam koyarak satışa çıkarıyor. Fiyatların fazlaca arttığı bu günlerde ise hükümet tanzim satış noktalarını tekrar kurarak üreticiden alınan ürünlerin üzerine 0,25 – 0,50 kuruş koyarak satış gerçekleştirecek ve vatandaşlar daha ucuza sebze meyve alışverişi yapabilecek.

Tanzim satış noktaları

Tanzim satış noktaları ilk etapta sadece Ankara ve İstanbul’da açılacak. Daha sonrasında ise fiyatların yüksek olduğu illerde açılışları gerçekleşecek. Toplamda 40 bölgede açılmasına karar verilen tanzim satış noktalarının İstanbul’da ilk etapta 50 tanzim noktası, Ankara’da ise 15 tanzim satış noktası açılacağı belirtildi.

Tanzim satış noktaları ne kadar açık olacak?


Tanzim satış noktalarının İstanbul’da her gün saat 10.00’dan 19.00’a kadar açık olacağı belirtilirken uzun kuyruklar için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde de kurulan tanzim satış noktalarında 1 kilometreye varan uzunlukların olması tepki çekmişti.

Ankara’da ise sabah saat 10.00’dan gece 22.00’a kadar açık olması planlanan tanzim satış noktaları için aynı hazırlıkların yapılacağı belirtildi.

Tanzim satış noktaları fiyatları

  • 1 Kilogram Soğan – 2 TL
  • 1 Kilogram Patates – 2 TL
  • 1 Kilogram Domates – 3 TL
  • 1 Kilogram Salatalık – 4 TL
  • 1 Kilogram Patlıcan – 4.50 TL
  • 1 Kilogram Sivri Biber – 6 TL
  • 1 Kilogram Kırmızı Biber – 6 TL
  • 1 Kilogram Çarliston Biber – 6 TL
  • Marul – 2 TL
  • Beyaz Lahana – 4 TL
  • Kırmızı Lahana – 3 TL
  • Kanabahar – 3 TL

Satışa sunulacak.

Tanzim satış noktaları nereler olacak?

İlk etapta 50 İstanbul ve 15 Ankara olmak üzere toplamda 65 tanzim noktasının kurulmasına karar verildi. İlk olarak iki büyük ilde düzenlenecek tanzim satış noktaları devam eden süreçlerde diğer iller için de uygulanacak.

İstanbul tanzim satış noktaları

  1. Kağıthane – Meydan
  2. Aksaray – Meydan
  3. Kasımpaşa – Kızılay Meydanı
  4. Mecidiyeköy – Meydan
  5. Kadıköy – Meydan
  6. Eminönü – Meydan
  7. Bakırköy – Meydan
  8. Beylikdüzü – Meydan
  9. Bölme – Meydan
  10. Avcılar – Meydan 
  11. Bayrampaşa – Meydan
  12. Bağcılar – Meydan
  13. Çekmeköy – Meydan
  14. Ümraniye – Meydan
  15. Pendik – Meydan
  16. Sarıyer – Meydan
  17. Beşiktaş – Meydan
  18. Sultanbeyli – Meydan
  19. Güngören – Meydan
  20. Sultangazi – Meydan
  21. Esenyurt – Meydan
  22. Tuzla – Meydan
  23. Üsküdar – Meydan
  24. Beşiktaş – Meydan
  25. GOP – Meydan
  26. Şirinevler – Meydan
  27. Esenler – Meydan
  28. Sancaktepe – Meydan
  29. Kartal – Meydan
  30. Küçükçekmece – Meydan
  31. Büyükçekmece – Meydan
  32. Bostancı – Lunapark
  33. Halkalı – Meydan
  34. Ataşehir – Meydan
  35. Zeytinbunu – AVM
  36. Alibeyköy – Silahtar
  37. Beykoz – Kavacık Meydan
  38. Ataşehir – Önek Mahallesi
  39. Başakşehir – 2. Etap Metro çIKIŞI
  40. Üsküdar – Kirazlıtepe
  41. Zeytinbunu – Meydan
  42. Eyüpsultan – Meydan
  43. Pendik – Sahil Meydan
  44. Ümraniye – Meydan AVM Otopark
  45. İstinye – İspark
  46. Fatih – Karagümrük Meydan
  47. Bahçeşehir – 1. Kısım
  48. Esenler – 100. Yıl Mahallesi
  49. Haliç
  50. Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi

Ankara tanzim satış noktaları

  • Abdi İpekçi Parkı
  • Kurtuluş Parkı
  • Altındağ – Siteler İtfaiye Meydanı
  • Mamak – Bostancık Meydanı
  • Etimesgut – Belediye Karşısı
  • Sincan – Lale Meydanı
  • Altındağ – Millet Metrosu Çıkışı
  • Kızılay 15 Temmuz Ulusal İrade Meydanı
  • Hasköy Cemre Parkı
  • Keçiören – Kuyubaşı Metrosu Çıkışı
  • Keçiören – Belediye Önü
  • Mamak – Şafaktepe Parkı
  • Mamak – Bostancık Caddesi
  • Yenimahalle – Batıkent Gimsa Karşısı
  • Yenimahalle – Gölbaşı Belediyesi Karşısı

Bursa tanzim satış noktaları

  1. Emek Polis Karakolu Altındaki Park
  2. Dikkaldırım Mihraplı Parkı
  3. Arabayatağı Metro İstasyonu
  4. Yıldırım – Namazgah PArkı
  5. Emir Sultan Medanı
  6. Millet Mahallesi
  7. Soğanlı Mahallesi – Kanalboyu
  8. Demirtaş Meydanı
  9. Nilüfer – Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli
  10. Nilüfer –  Hastane Arazisi

İzmir tanzim satış noktaları

İzmir’de güncellenen tanzim satış noktaları belirlenmezken ilerleyen günlerde tanzim satış noktalarının belirleneceği aktarıldı.

Antalya tanzim satış noktaları

İzmir’de olduğu gibi Antalya’da da tanzim satış noktalarının nerede olacağı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Belediyelerin ve Cumhurbaşkanlığının çalışmaları ile Antalya’da da tanzim satış noktalarının belirlenmesi ilerleyen süreçte açıklanacaktır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 10:18
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAnkaraTanzim Satış Noktası
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