Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?

Meyve sebze fiyatlarının sürekli artması nedeni ile tanzim satış noktalarının tekrar kurulmasına karar verildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken vatandaşlar ise tanzim satış noktalarında satılacak ürünlerin fiyatlarını araştırmaya başladı.

Tanzim satış

Özellikle yaz aylarının başında marketlerin sebze meyve fiyatlarına fahiş fiyat artışları uygulayarak satış yapmaları sonrasında tanzim satışların başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meye sebzeleri ucuz fiyattan halka sunacağını belirtti. Geçmiş dönemlerde de kullanılan tanzim noktalarının bu sefer 2 ay süre ile satış yapılacağı ve her gün açılacağı açıklandı.

Bilindiği üzere marketler satın üreticiden aldıkları ürünlerin üzerine ciddi miktarlarda zam koyarak satışa çıkarıyor. Fiyatların fazlaca arttığı bu günlerde ise hükümet tanzim satış noktalarını tekrar kurarak üreticiden alınan ürünlerin üzerine 0,25 – 0,50 kuruş koyarak satış gerçekleştirecek ve vatandaşlar daha ucuza sebze meyve alışverişi yapabilecek.

Tanzim satış noktaları

Tanzim satış noktaları ilk etapta sadece Ankara ve İstanbul’da açılacak. Daha sonrasında ise fiyatların yüksek olduğu illerde açılışları gerçekleşecek. Toplamda 40 bölgede açılmasına karar verilen tanzim satış noktalarının İstanbul’da ilk etapta 50 tanzim noktası, Ankara’da ise 15 tanzim satış noktası açılacağı belirtildi.

Tanzim satış noktaları ne kadar açık olacak?

Tanzim satış noktalarının İstanbul’da her gün saat 10.00’dan 19.00’a kadar açık olacağı belirtilirken uzun kuyruklar için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde de kurulan tanzim satış noktalarında 1 kilometreye varan uzunlukların olması tepki çekmişti.

Ankara’da ise sabah saat 10.00’dan gece 22.00’a kadar açık olması planlanan tanzim satış noktaları için aynı hazırlıkların yapılacağı belirtildi.

Tanzim satış noktaları fiyatları

1 Kilogram Soğan – 2 TL

1 Kilogram Patates – 2 TL

1 Kilogram Domates – 3 TL

1 Kilogram Salatalık – 4 TL

1 Kilogram Patlıcan – 4.50 TL

1 Kilogram Sivri Biber – 6 TL

1 Kilogram Kırmızı Biber – 6 TL

1 Kilogram Çarliston Biber – 6 TL

Marul – 2 TL

Beyaz Lahana – 4 TL

Kırmızı Lahana – 3 TL

Kanabahar – 3 TL

Satışa sunulacak.

Tanzim satış noktaları nereler olacak?

İlk etapta 50 İstanbul ve 15 Ankara olmak üzere toplamda 65 tanzim noktasının kurulmasına karar verildi. İlk olarak iki büyük ilde düzenlenecek tanzim satış noktaları devam eden süreçlerde diğer iller için de uygulanacak.

İstanbul tanzim satış noktaları

Kağıthane – Meydan Aksaray – Meydan Kasımpaşa – Kızılay Meydanı Mecidiyeköy – Meydan Kadıköy – Meydan Eminönü – Meydan Bakırköy – Meydan Beylikdüzü – Meydan Bölme – Meydan Avcılar – Meydan Bayrampaşa – Meydan Bağcılar – Meydan Çekmeköy – Meydan Ümraniye – Meydan Pendik – Meydan Sarıyer – Meydan Beşiktaş – Meydan Sultanbeyli – Meydan Güngören – Meydan Sultangazi – Meydan Esenyurt – Meydan Tuzla – Meydan Üsküdar – Meydan Beşiktaş – Meydan GOP – Meydan Şirinevler – Meydan Esenler – Meydan Sancaktepe – Meydan Kartal – Meydan Küçükçekmece – Meydan Büyükçekmece – Meydan Bostancı – Lunapark Halkalı – Meydan Ataşehir – Meydan Zeytinbunu – AVM Alibeyköy – Silahtar Beykoz – Kavacık Meydan Ataşehir – Önek Mahallesi Başakşehir – 2. Etap Metro çIKIŞI Üsküdar – Kirazlıtepe Zeytinbunu – Meydan Eyüpsultan – Meydan Pendik – Sahil Meydan Ümraniye – Meydan AVM Otopark İstinye – İspark Fatih – Karagümrük Meydan Bahçeşehir – 1. Kısım Esenler – 100. Yıl Mahallesi Haliç Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi

Ankara tanzim satış noktaları

Abdi İpekçi Parkı

Kurtuluş Parkı

Altındağ – Siteler İtfaiye Meydanı

Mamak – Bostancık Meydanı

Etimesgut – Belediye Karşısı

Sincan – Lale Meydanı

Altındağ – Millet Metrosu Çıkışı

Kızılay 15 Temmuz Ulusal İrade Meydanı

Hasköy Cemre Parkı

Keçiören – Kuyubaşı Metrosu Çıkışı

Keçiören – Belediye Önü

Mamak – Şafaktepe Parkı

Mamak – Bostancık Caddesi

Yenimahalle – Batıkent Gimsa Karşısı

Yenimahalle – Gölbaşı Belediyesi Karşısı

Bursa tanzim satış noktaları

Emek Polis Karakolu Altındaki Park Dikkaldırım Mihraplı Parkı Arabayatağı Metro İstasyonu Yıldırım – Namazgah PArkı Emir Sultan Medanı Millet Mahallesi Soğanlı Mahallesi – Kanalboyu Demirtaş Meydanı Nilüfer – Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli Nilüfer – Hastane Arazisi

İzmir tanzim satış noktaları

İzmir’de güncellenen tanzim satış noktaları belirlenmezken ilerleyen günlerde tanzim satış noktalarının belirleneceği aktarıldı.

Antalya tanzim satış noktaları

İzmir’de olduğu gibi Antalya’da da tanzim satış noktalarının nerede olacağı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Belediyelerin ve Cumhurbaşkanlığının çalışmaları ile Antalya’da da tanzim satış noktalarının belirlenmesi ilerleyen süreçte açıklanacaktır.