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Tam kapanma kararı sonrası bankaların çalışma sistemi değişiyor! 1 Mayısıs'ta yürürlüğe giriyor..

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan bir açıklamada bankaların çalışma sistemine ilişkin bir bilgilendirme yapıldı ve 1 Mayısıs'tan itibaren bankaların uzaktan yapılacak kimlik tespiti ile birlikte mobil veya bilgisayarlar aracılığı ile müşteri kaydının yapılabileceği belirtildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:06
Tam kapanma kararı sonrası bankaların çalışma sistemi değişiyor! 1 Mayısıs'ta yürürlüğe giriyor..
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Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan başlayarak 17 Mayısıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan 17 günlük tam kapanma sürecine geçiliyor. Sıkı önlemlerle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında temel gıda ile ilaç teminlerinin yapıldığı yerlerle birlikte üretim, imalat ve tedarik zincirleri dışında tüm iş yerleri faaliyetlerini bu süre içerisinde gerçekleştirmeyecek.

Kabine Toplantısı'nda alınan tam kapanma kararından sonra Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalarda çalışma sistemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yeni sisteme geçiş ile ilgili yapılan açıklamada, 1 Mayısıs tarihinden itibaren uzaktan banka hesaplarının açılmasına ilişkin yeni sistemin devreye gireceği online yapılacak kimlik tespiti ile müşterilerin banka şubelerine gitmeden mobil veya bilgisayar üzerinden işlemlerini başlatabileceği belirtildi.

1 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile ilgili yapılan açıklamada, online kimlik tespiti ile banka müşterisi olmak isteyen vatandaşların detaylı bilgi alabilmeleri için 'www.tbb.org.tr' adresli intenet sitesinde bulunan "Faydalı Bilgiler" bölümüne giriş yaparak buradan ulaşım sağlayabilecekleri ifade edildi. 




Son Güncelleme: 28.04.2021 11:06
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BankaUzaktan Kimlik TespitiOnline MüşteriMüşteri Işlemleri
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