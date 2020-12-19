Taksitli cep telefonu satışı var mı? Kredi kartı ile cep telefonu satışlarında taksit sayısı kaç?

Elektronik eşyalarda kredi kartı taksit sayısını indiren BDDK, basılı ve külçe olmayan kuyumculuk harcamalarını, elektronik eşyaları ve mobilya gibi eşyalarının satımındaki taksitlendirme süresini indirdi. Aynı zamanda taşıt almak açmalı kullanılan kredilerde vade kısıtlaması getirildi.

3 bin 500 Tl olan televizyon fiyatları hariç elektronik eşya alımlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 3 aya düştü. Mobilya ve eşya alımlarında ise taksitlendirme süresi 18 aydan 12 aya düştü.

300 bin TL’nin üstünde olan ve taşıt alımı için kullanan araçların, kredi48 aydan 26 aya düşerken, 750 liranın üzerinde olan taşıtlarda vade sınırı 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldüğü bildirildi.

Altın alımlarında ise taksitlendirme sayısı değiştirildi.