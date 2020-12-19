Taksitli cep telefonu satışı var mı? Kredi kartı ile cep telefonu satışlarında taksit sayısı kaç?

Elektronik eşyalarda kredi kartı taksit sayısını indiren BDDK, basılı ve külçe olmayan kuyumculuk harcamalarını, elektronik eşyaları ve mobilya gibi eşyalarının satımındaki taksitlendirme süresini indirdi. Aynı zamanda taşıt almak açmalı kullanılan kredilerde vade kısıtlaması getirildi.
3 bin 500 Tl olan televizyon fiyatları hariç elektronik eşya alımlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 3 aya düştü. Mobilya ve eşya alımlarında ise taksitlendirme süresi 18 aydan 12 aya düştü.
Altın alımlarında ise taksitlendirme sayısı değiştirildi.
Son Güncelleme: 19.12.2020 00:28