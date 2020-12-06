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Taksitle telefon satışı yapan mağazalar

Döviz kurlarının artmasıyla telefon fiyatları yükseldi. Telefon almak isteyen kişiler kefilsiz, şartsız elden taksit ile telefon almanın yollarını araştırmaya başladı.

06 Aralık 2020 Pazar 10:09
Taksitle telefon satışı yapan mağazalar
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Cep telefonlarının fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşlar taksitli telefon almaya itiyor. Birçok kişi taksitli şekilde telefon satan yerleri araştırıyor. Elden taksitle telefon satışı yapan bazı iş yerleri bulunmaktadır.

Elden taksit ile telefon satın alma

Bazı mağazalarda elden taksitle telefon satışı yapılmaktadır. Genellikle 6 ile 24 ay arasında taksitlendirme yapılmaktadır. Ancak elden taksitli şekilde telefon almak için bazı şartlara uygun olmak gerekmektedir. Bu şartlar;

18 yaşını doldurmuş olmak,

Düzenli geliri olan, SGK hizmet dökümünü ibraz etmek,

Kredi sicilinin elverişli olması,

Belirli geliri olmayan reşit vatandaşlar için kefil bulmak şartı aranmaktadır. Elden taksit imkanı olan tüm mağazalardan T.C. kimlik Belgesi, SGK Hizmet dökümü, ikametgah belgesi ile birlikte şubelerde kredi notu sorgulaması olumlu çıkan herkes elden taksit imkanından faydalanır.

Peşinatsız senetle telefon nasıl alınır?

Peşinat olmadan senetle telefon satışı yapan yerlerde bulunmaktadır. Ancak senetle telefon almak içinde şu şartlara uygun olmak gerekmektedir;

Reşit olmak (18 yaş altı bireyler için senet düzenlenemez),

Sabit bir geliri olmak ve SGK hizmet dökümünü ibraz etmek,

Kredi notu yüksekliği, icra ve bunun gibi borç problemlerinin olmaması, gerekli görüldüğü takdirde kefil şartını sağlamak gerekir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar ehliyet veya T.C. kimlik bilgileri, gelirini doğrulayan belgeler, kredi notu sorgulama için gerekli kimlik bilgileri ile şahsen başvuruda bulunarak senet karşılığı vadeli telefon alabilir.

Elden taksitli telefon satışı yapan yerler

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler taksitli satış yapan mağazaları araştırıyor. Taksitli telefon satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların şartları şu şekildedir;

Evkur

Evkur 3 ila 12 ay taksitli telefon satışlar yapmaktadır. Ayrıca Evkur müşterilerine kredi kartı ile ödeme, peşinatsız kredi kartsız senetli satışlar, havale/EFT ile ödeme gibi farklı ödeme imkanları sunmaktadır. Ayrıca mağaza siparişi 5-10 gün içerisinde teslim etmektedir.

Arçelik

Arçelik mağazalarından taksitle telefon satışı yapılmaktadır. Şirket telefon satışlarında 6 taksit imkanı sunmaktadır. İphone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL gibi modellerin satışı yapılmaktadır. Arçelik sitesi üzerinden de taksitle telefon alımı yapılabildiği gibi şirket müşterilerine kredi kartı ile ödeme imkanı da sunmaktadır.

Teknosa

Teknoloji mağazası olan Teknosa 36 aya kadar taksitle telefon satışı yapmaktadır. Mağaza anlaşmalı olduğu ING Bank müşterileri ve düzenli gelir olan 18 yaşından büyük kişilere Teknokredi Desteği sayesinde 500 TL ile 15 bin TL arasında kredi desteği sunmaktadır.

Media Markt

Bir diğer teknoloji mağazası olan Media Markt faizsiz 3 ila 12 ay arasında taksitle telefon satışı yapmaktadır. Banka Denizbank müşterilerine 15.000 TL kredi desteği sağlarken, taksitle satışlar düzenlemektedir. Denizbank’ın yanı sıra Paraf kart sahipleri, Garanti Bankası, İş Bankası maximum kartlar, Ziraat Bank kart ve Axess kart sahiplerine 4+2 taksit imkanı da sunmaktadır.

Beko ve Vestel

Beko ve Vestel mağazalarında 24 aya kadar taksitli telefon satışı yapılmaktadır. Bu iki mağaza kefilsiz 12 ay taksitle kredi imkanını SSK’lı ve düzenli geliri olan kişilere vermektedir.

Vatan

Vatan Bilgisayar mağazalarında kredi kartına taksit fırsatıyla taksitli telefon satmaktadır. Vatan Bilgisayar, Fibabanka, Yapıkredi ve Akbank kredilerine 36 aya kadar taksit imkanı sunmaktadır.

Faturalı hat üzerinden taksitle telefon almak

GSM operatörleri faturalı hat sahibi müşterilerine taksitli olarak telefon satışı yapmaktadır. Taksit ödemeleri kişinin faturasına yansıtılır. Faturaya ek taksitli telefon alımlarında 24 aya kadar taksit imkanları bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 06.12.2020 10:09
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TaksitTelefon
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