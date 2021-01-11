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Suzuki otomobil kampanyaları Ocak 2021

Önde gelen otomobil şirketlerinden birisi olan Suzuki, Ocak ayına özel otomobil kampanyalarını başlattı. Suzuki 2021 senesinin ilk kampanyasını Swift Hibrit ve Vitara modellerinde olacağını duyurdu. İşte detaylar...

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:43
Suzuki otomobil kampanyaları Ocak 2021
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Suzuki, 2021 senesinde Swift Hibrit ve Vitara modelleri için özel kampanyalar sundu. Bu kampanyaların içeriğinde ise indirimli ücretler ve %0 faiz indirimleri var.

 

ALLGRIP 4x4 araç sistemiyle, ileri güvenlik teknolojisi ve kontrollü yakıt tüketmesiyle Suzuki Vitara’nın kampanyasından yararlanmak isteyenler; 100 bin Türk lirası değerinde 12 ay %0 faizli ya da 284 bin 900 Türk lirasından başlayan indirimli ücretiyle Suzuki Vitara alabilir.

 

Modenleştirilmiş tasarımının dışında yüzde 20’den yüksek benzin tüketimi kontrolü yani tasarrufu, geliştirilmiş güvenlik donatım teknolojileriyle kategorisinin en verimli ve en uygun ücretlere sahip olan Suzuki Swift Hibrit; Ocak ayına özel kampanyası dahilinde 60 bin Türk lirası değerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi ya da 9 bin Türk lirası değerinde nakit alım desteğiyle satışa sunulmaktadır.

 

4x4 yetenekleri, geliştirilmiş güvenlik donatımları, sürücü hazzını daha güzel bir hale getiren otomatik vitesi ve daha ferah bir araç içi deneyimi yaşatan panaromik sunroof gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Suzuki Vitara, Ocak ayının sonuna kadar 100 bin Türk lirası değerinde kredi için 12 ay vadeli bir şekilde %0 faizli kredi ya da 9 bin Türk lirası değerinde kampanyalar ile SUV tutkunlarıyla buluşuyor.

 

Suzuki Vitara araç özellikleri

Suzuki markasının SUV modeli olan Vitara, yeni nesi 4x4 teknolojisiyle yani ALLGRIP özelliğiyle araç sürücülerinin şehir içindeki konforunu, arazi koşulları için ise yaşayacakları adrenalin seviyesini aynı anda sunmaktadır. İleri seviye teknoloji ile daha güvenli bir hâle getirilen Suzuki Vitara’nın 4 adet farklı sürüş modeli bulunuyor. Bunun yanı sırında 10.1 inç seviyesinde mültimedya dokunmatik ekranı ve ilerletilmiş kullanım detaylarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Bunun ile birlikte, kullanıcının tamamen açabileceği ve çift kademeli panaromik sunroof özelliği de Suzuki Vitrayı birçok rakibinden daha özel kılıyor. Bu ayırıcı özelliğinin dışında Suzuki birçok yenilik daha sunuyor bu modeliyle. 6 ileri seviye tam otomatik şanzımanı ve estetik görünümü mükemmel olan LED farları gibi birçok özelliği ile araba severlerin estetik algısına bırakılan Suzuki Vitara, 2 renk seçeneği ve sportif SUV tasarımı ile gözleri üzerinden ayırmıyor.

 

Suzuki Swift Hibrit araba özellikleri

Suzuki Swift Hibrit araç modeli, aracın hibrit özelliği yani Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle hibrit araçlar dünyada gelen en iyi araçların arasında bulunmaktadır. Swift Hibrit, içeriden yanmalı motoruna destek amacıyla ve bu destek amacının dışında emisyonu düşürmeyi amaçlayan entegre marş altenatörü aracılığıyla (ISG) şehrin içindeki kullanımlar için yüzde 20’lik oranda yakıt tasarrufu sağlarken ülkemizde; GL ve GLX Premium donanımı olarak iki adet donanımı bulunuyor. Suzuki Swift Hibrit, araca estetik bir değer katan LED stop lambaları, 16 inç alaşım jantları, üstün navigasyon sistemi, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız çalıştırma, çift renk ve LCD yol bilgisi ekranı gibi özellikler taşıyor.

 




Son Güncelleme: 11.01.2021 20:43
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Suzuki OtomobilSuzukiSuzuki Swift HibritSuzuki VitaraSuzuki Araç KampanyalarıAraba Kampanyaları
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