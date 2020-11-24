Süt Parası Nedir? süt parasını almak için neler yapmalıyım?

Devlet maddi olarak iyi durumda olmayan ailelere süt parası yardımı sağlıyor. Neredeyse her anne veya anne adayı bu yardımdan haberdar ve yardımın nasıl alınacağı hakkında bilgi sağlamak arayışında. Süt parası yardımı alabilmek için vatandaşların gerekli şartları ve belgeleri tamamlaması gerekmekte. Özellikle yeni anne adayları nereye başvuru yapacakları, nasıl yardım alacakları hakkında bilgi arayışı içerisinde.

Süt Parası Ücreti Ne Kadar Ödeniyor?

Devlet çalışan annelere veya eşi çalışmayan babalara bir defa ile sınırlı kalmak şartı ile maddi yardım sağlamakta. Süt parası, emzirme ödeneği olarak karşımıza gelmekte. Başvuru yapacak adayların sigortalı veya sigortası sonra ermiş annelerin, bu tarihten itibaren 300 gün içerisinde çocuk sahibi olursa sigortalı kadın veya eşinin annelik sigortasından faydalanacak baba, doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde en az 120 gün sigorta primi ödemesi yapması gerekmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek her yıl artış göstermektedir.

2020 yılında ise 202 TL. olarak belirlenmiştir.

Süt Parası Nereden Alınır?

Devlet tarafından yeni doğan bebekler için çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan babalara yapılan emzirme ödeneği; E devlet uygulaması üzerinden,

Ziraat bank veya Ptt şubeleri tarafından ödenmektedir. Kimlik bilgileriniz ile ödemeyi alabilirsiniz.

Süt parası başvurusu için gerekli evraklar;

Süt parası müracaat talep dilekçesi,

Kimlik belgesi,

Doğum raporu,

Emzirme ödeneği yani süt parası almak için bazı şartlar mevcuttur.

Süt Parası Alabilmek için Şartlar Nelerdir?

En önemli şart olarak doğum yaptığınız esnada evli olmanız gerektiğidir.

Doğum tarihinden önceki 15 aylık süreçte en az 120 gün sigorta primi ödeme şartı mevcut.

Emzirme ödeneği alacak anne adayını doğumdan önce ve sonra 8 hafta yani toplamda 16 hafta çalışmamış olması gerekmekte.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

SSK ya bağlı olup en az 120 gün primli çalışmış olmak,

Başvuru süresine kadar bebeğin yaşaması,

Doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesi halinde annelerin başvuru hakkı düşer,

Emzirme ödeneği başvurusundan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir,

Doğum öncesindeki 56 gün ve sonrasındaki 56 gün olmak üzere toplam 112 günlük süreçte kesinlikle iş yerinde çalışmamaları gerekmektedir.

Süt Parasından Faydalanabilmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Emzirme ödeneği için sağ olarak dünyaya gelen bebeğin kimlik kartı ile nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmekte. Doğum yardım başvuru dilekçesinin eksiksiz doldurulup imzalanmasının ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerçekleşir.

Emzirme ödeneği başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne ve ya Sosyal Hizmetler Merkezine yapılmakta.

Süt Parası Ücreti Hangi Tarihte Yatar?

Her ayın 8 ile 14 günleri arasında emzirme ödeneği yapılmakta eğer doğum yapılan tarih bu tarihten sonra ise bir sonraki ayın 8 ile 14 gün günleri arasında olan süreçte ödeme yapılmakta.

Süt Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

E devlet süt parası sorgulama seçeneği ile kolaylıkla sistemden sorgulama işlemi yapılmakta. Başvuru sonucunuzu öğrenmek için; https://www.turkiye.gov.tr/acshb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama bu link üzerinden TC kimlik numaranız ve kayıtlı şifreniz üzerinden işlem yapmanız yeterli olacaktır.

Doğum Parası Ve Süt Yardımı Başvuruları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anne veya kimlik kartı ile doğum parası yardımı talep eden kişinin kimlik kartı.

Doğan bebeğin kimlik kartı ve doğan bebeğin tam ve sağ olduğunu gösteren belge.

Doğum parasına başvurabilmek için istenilen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Yeni Doğan Bebeğe Bez Ve Mama Yardımı Nelerdir?

Aranan ilk öncelik bebeğin sağ olarak dünyaya gelmesi olarak belirtilmekte. Bu yardım hem yeni doğan bebeklere hem de ihtiyaç sahibi olan aileler verilen bir hizmettir. Başvurunuz kabul edildikten sonra 24 ay boyunca bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz ve hane içerisindeki çalışan bireylerin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ,

Kaymakamlıklar,

Sosyal Hizmetler Müdürlükleri,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığın çatısı altındaki vakıflar,

Muhtarlıklar.

Kişilerin yardım için belirlenen şartlara uygun olması durumunda ilgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

Doğum Parası Ne Kadar?

Doğum ve çocuk parası ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesap numaranıza veya PTT ile ödemeler gerçekleşmekte.

Anne ve babanın ilk çocuğu için devletin verdiği destek 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL

Üçüncü çocuk için 600 TL.

İkiz Çocuğu olanlar için 700 TL.

İkinci doğumunda ikiz olduğu takdirde 1.000 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer annenin ilk doğumunda 1, ikinci doğumunda ise ikiz bebeği olduysa 1.200 TL alacaktır.

Doğum Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenmektedir?

Doğum parası, yeni doğan bebekler için başvuru yaptıktan 55 gün sonra gerçekleşmekte. Önek olarak ocak 1 de doğum parası için başvuran bireylerin ödemesi şubat 25 tarihinde gerçekleşmekte.

Anneye Yarım Gün Çalışma Ödeneği Nedir?

İş kanunu kapsamında geliştirilen ve doğum sonrasında annelerin bebeklerini bakımına ve yetiştirilmesine vakit ayırması için sunulan bir hak olarak kanunda mevcuttur. Çalışan kadın, 3 yaş altındaki çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşulları yerine getirmesi durumunda 60 ile 360 gün arasında haftalık çalışma süresi ne kadar ise onun yarısı süresi kadar ücretsiz izin hakkına sahiptir. Yani izin gününü doldurmuş bireylerin gerekli koşulları sağlaması durumunda çalışmadıkları her ücretsiz izin süresi kadar devlet ödeme yapmakta. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması, izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrasında yarım gün çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yarım çalışma süresi;

• Birinci doğumda 2 ay,

• İkinci doğumda 4 ay,

• Sonraki doğumlarda ise 6 aydır.

Yarım çalışma süresi ödeneği;

Birinci doğumda en fazla 1 ay,

İkinci doğumda en fazla2 ay,

Sonraki doğumlarda en fazla 3 ay,

Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 6 aydır.

Annelerin ikiz çocukları olması durumunda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

Emekli Olan Anneler Süt Parası Alabilir mi?

Anne olan kişi doğum yaptığı süreç içerisinde evli olması koşulu ile süt parası alabilir fakat BAĞKUR borcu olan kişi bu yardımdan faydalanamaz. Sigortalı olan bir anne doğum parası, süt parası, ve doğum yardımı ile ilgili yardımları alabilmekte fakat süt parası kanunda 4C kapsamında emekli sandığına bağlı kimse süt parasından faydalanamaz olarak belirtilmektedir.