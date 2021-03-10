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Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? 2021

10 Mart 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 10-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 02:35
Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? 2021
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Süt Parası Ne Kadar?

Maddi yardım, devlet tarafından çalışan annelere veya eşi çalışmayan babalara tek seferlik olarak sağlanmaktadır. Sigortalı veya bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocuk sahibi olması halinde sigortası sona eren anneler için, sigorta primi tarihten önceki 15 ay içinde en az 120 gün ödenmiş olmak kaydıyla, analık sigortası kapsamına girecek olan anne sütü ile beslenen baba doğum. Yardımı kullanarak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan destek her yıl artıyor. 2020 yılında 202 TL olarak tanımlanmıştır.

Süt Parası Nereden Alınır?

Eşi sigortalı olmayan anne veya babalara devlet tarafından verilen yeni dünyaya gelen bebek desteğidir. Annelerin araştırdığı konulardan biri olan süt için nereden para alınır sorulduğunda emzirme ödeneği Ziraat Bankası ve PTT şubeleri tarafından E-Devlet uygulaması üzerinden ödenmektedir. Kimliğiniz ile alabilirsiniz.

Süt yardımı başvurusu yapılırken kullanılacak belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Süt parası müracaat talep dilekçesi,
  • Kimlik belgesi,
  • Doğum raporu,

Süt Parasının Şartları

Aşağıdaki koşullarda ve özellikle doğumda evliyseniz, süt ödeneği alabilirsiniz.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  •  SSK'ya ait olmak ve en az 120 gün ücretli çalışmak,
  • Çocuğun başvuru süresine kadar hayatta kalması,
  • Bu doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapılabilir. Bu sürenin dolması durumunda annenin başvuru yapma hakkı kaybedilir.
  • Bakım parası için başvurmadan önce çocuğun kimliğini vermeniz gerekir.
  • Doğumdan 56 gün önce ve sonra 56 gün olmak üzere toplam 112 gün işyerinde kesinlikle çalışmamalıdırlar.

Süt Parasından Faydalanabilmek İçin Neler Yapılır?

Canlı bir çocuğun doğumundan sonra çocuğunun kimliğini belirten ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne Emzirme Yardımı başvurusu yapılır. Bu maaşı sadece anne alabilir, anneye verilen bir hak olduğu için babaya verilmez. Çocuğun kimliği ile başvuru yapıldıktan sonra Doğum Yardımı Başvuru Formu eksiksiz ve imzalı olarak doldurulur ve taahhütlü mektup veya posta ile gönderilir. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Yardım Merkezlerine yapılır. Hizmet sözleşmesi kapsamında çalışanlar da dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personel çalıştıkları kuruma başvuruda bulunur.

Süt Parası Desteği Ne Zaman Yatırılır?

Emzirme ödeneği her ayın 8 ila 14 günü arasında ödenir. Doğum ayında yapılan başvurularda lütfen süt ödemesini gelecek ayın 8'i ile 14'ü arasında aldığınızdan emin olunuz. 2020 Ocak ayındaki maaş artışı ile süt maliyeti 202 liradır. Ödeme yaparken doğum yılı dikkate alınır ve miktar yıldan yıla değişir.

Doğum Parası ve Süt Yardımı Başvuruları İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anne veya babanın kimliği. Bu belge, analık yardımı talep eden kişinin kimliğidir,

Doğan bebeğin Türk kimliği. Bu belge, doğum parasına ihtiyacı olan çocuğun hayatta olduğunu gösterecek evraklar,

Annelik parası başvurusu yapabilmek için başvuru kurumundan alınan belgelerin tamamlanması ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Yeni Doğan Bebeğe Bez ve Mama Yardımı

Bebek bezi ve mama alabilmeniz için önce bebeğin doğması önemlidir. Anne ve çocuk bezi yardımı, muhtaç bebekler ve ailelere yardımdır. Kabul edilen adaylar için 24 aylık bir ücret ödenecektir. Ailenin kişi başına düşen geliri, 778 Türk lirası olan asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu ,
  • Kaymakamlıklar,
  • Sosyal Hizmetler Müdürlükleri,
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığın çatısı altındaki vakıflar,
  • Muhtarlıklar,

Bu kişiler belirli yardım koşullarını karşılarsa, başvurularını ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla tamamlayabilirler.

Doğum Parası Ne Kadar?

Devlet, ailedeki çocuk sayısına göre doğum ve çocuk yardımı sağlar. Hükümetin anne babanın ilk çocuğuna desteği 300 Türk lirası. İkinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk 600 TL. İkiz çocuk sahibi olmanın bedeli 700 Türk lirası. İkinci doğumda ikizleri varsa 1.000 TL olarak belirlenir. Annenin ilk çocuğunda bir bebeği, ikinci doğumda ikizi varsa 1.200 TL Alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunu banka hesabınıza gönderecektir.

Doğum Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenir?

Doğum parası, yeni doğum yapan anne ve çocuklara ödenir ve başvuru yapıldıktan 55 gün sonra ödenir. Öneğin, 1 Haziran'da Annelik Ödeneği için başvuran bir anne 25 Temmuz'da Annelik Ödeneği alır. Doğum parası, başvurunun yapıldığı tarihi takip eden ayın 25. günü PTT bölümlerinden ödenir.

Anneye Yarım Gün Çalışma Ödeneği

Annenin doğumdan sonraki hakkı olan doğumdan sonra bir çocuğa bakmak ve büyütmek için belirli koşullar altında haftalık 60 ila 360 günlük çalışma süresinin yarısı için 3 yaşına kadar çocuğu evlat edinen kadın ve erkek çalışanlara veya çalışanlara verilen ücretsiz izindir. Iş hukukunun bir parçası olarak kullanılmaktadır. Doğum izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilenlerin, gerekli şartları taşımaları halinde işsizlik süresi ödeneği. Haftalık çalışma süresinin yarısında çalışmak zorunludur, yaşam hakkı olan çocuğun doğum ve evlat edinme sonrası yarım günlük çalışma belgesi ile izin bitiminden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekir.

Yarım çalışma süresi;

  • Birinci doğumda 2 ay,
  • İkinci doğumda 4 ay,
  • Sonraki doğumlarda ise 6 aydır.

Yarım çalışma süresi ödeneği;

  • Birinci doğumda en fazla 1 ay,
  • İkinci doğumda en fazla2 ay,
  • Sonraki doğumlarda en fazla 3 ay,

Çocuk engelli doğmuşsa maksimum süre 6 aydır. Annelerin ikizleri varsa, ek 30 gün için 15 günlük yarı zamanlı bir ek ödenir.

Emekli Olan Anne Süt Parası Alabilir mi?

Süt yardımı alacak bir anne doğumdan önce resmi olarak evlenmelidir. BAĞ-KUR borcu olan kişiler bu yardımdan yararlanamaz. Annelerin süt için para alma hakları vardır. Bu miktar, Doğu parası hariç annelere ödenir. Sigortalı anne, emzirme, analık, analık ve analık sigortası kapsamında yardım alır. Emzirme ödeneği veya süt parası, sigorta ile bağlantılı değildir. Anne veya baba doğum parası alabilirken, yalnızca anne süt parası alabilir. SGK yardımları ve evli anne ve babalar bu yardımlardan yararlanabilir, ancak emekli anne ve babalar bu yardımlardan yararlanamaz.



Son Güncelleme: 10.03.2021 02:35
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Anahtar Kelimeler:
AnneÇocuk Parası
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