Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan İsmail Balabanyaptı. Yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban hakkındaki açıklamayı Acun Ilıcalı: “Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı. Kabul edebileceğimiz bir durum değil" ifadelerini kullanarak yaptı. Acun Ilıcalı, İsmail Balaban’a bu konu hakkında ceza verdi. İsmail Balaban üç oyunda oynamayacak ve üç yemek ödülünden faydalanamayacak.