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Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban kural ihlali yaptı. Survivor 2021 yarışmasının en büyük ve heyecanlı ödüllerin verildiği haftada ilk oyunu gönüllüler takımı kazanırken ikinci ödülü ide ünlüler takımı kazanmıştır. Oynanan ödül oyunu sonrası İsmail Balabanın bir kuralı ihlal ettiği ortaya çıktı bu durumu acun Ilıcalı ise “Kabul edebileceğimiz bir şey değil” ifadelerini kullanarak açıkladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:34
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban kural ihlali yaptı. Yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban hakkındaki açıklamayı Acun Ilıcalı: “Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı. Kabul edebileceğimiz bir durum değil" ifadelerini kullanarak yaptı. Acun Ilıcalı, İsmail Balaban’a bu konu hakkında ceza verdi. İsmail Balaban üç oyunda oynamayacak ve üç yemek ödülünden faydalanamayacak. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
Ismail BalabanDiskalifiyeSurvivorKural Ihlali
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