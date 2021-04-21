Son Güncelleme: 21.04.2021 00:34
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban kural ihlali yaptı. Survivor 2021 yarışmasının en büyük ve heyecanlı ödüllerin verildiği haftada ilk oyunu gönüllüler takımı kazanırken ikinci ödülü ide ünlüler takımı kazanmıştır. Oynanan ödül oyunu sonrası İsmail Balabanın bir kuralı ihlal ettiği ortaya çıktı bu durumu acun Ilıcalı ise “Kabul edebileceğimiz bir şey değil” ifadelerini kullanarak açıkladı.
21 Nisan 2021 Çarşamba 00:34