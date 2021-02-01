Sulh Hukuk Mahkemesi hangi davalara bakıyor? Sulh Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2021 yılında ne kadar oldu?

Gayrimenkullerle ilgili oluşan anlaşmazlıkları Sulh Hukuk Mahkemeleriyle çözülebiliyor. Peki Sulh Hukuk Mahkemesine ödenmesi gereken harc ne kadar? İşte detaylar...

2021 yılı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuranların ödemesi gerekn harç tutarı ne kadar. 2021

Sulh Hukuk Mahkemesi harç ödeme oranları ve miktarları...

Sulh Hukuk Mahkemesine ödenmesi gereken harc ne kadar?

Sulh Hukuk Mahkemesine ödenmesi gereken harc, icra tetkik mercilerinde 27,20 şeklinde

-Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (33,40 TL'den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)

-Belli bir değer bulunmayan davalarda 33,40 TL