Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Kredi kullanmak isteyen kişilerin çoğu sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu bilmemektedir. Özellikle de tarımsal krediler söz konusu olduğunda sübvansiyonlu kredi oldukça önemli bir yere sahiptir. Biz de bu haberimizde sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu ve neleri içerdiğini anlatacağız. İşte detaylar…

Sübvansiyon nedir?

Sübvansiyon, hem üreticilerin hem de tüketicilerin attığı adımlarda devletin karşılıksız şekilde sağladığı mali yatırımlardır. Yani sübvansiyonlu kredi, devlet tarafından karşılıksız verilen bir destektir. Bu kredi aracılığı ile tarımsal işlere destek vermek için hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda birçok sektör destek görmektedir.

Kısaca faiz indirimi olarak da anılan sübvansiyon, fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi anlamına da gelmektedir.

Üretimi desteklenen sübvansiyonlar

Bu başlık altında sizlere üretimi desteklenen sübvansiyonlardan bahsedeceğiz. İşte üretimi desteklenen sübvansiyonlar…

Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması

Üretilen mal başına yardım sağlanması

Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması

İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması

Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi şeklinde kullandırılır.

Sübvansiyonlu kredi veren bankalar

Ziraat Bankası tarafından sübvansiyonlu kredi desteği verilmektedir. Bu bankada bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere destek verilmektedir. 2021 yılı için krediler kullandırılmaya devam edilmektedir.

Lakin bu krediden faydalanmak için bazı koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi alma şartları

Devletin desteği olarak verilen bu krediler, tarım arazilerinin daha da değerlenerek üretime kazandırılması, çiftçiler için tarım içeriği ile işletme kurmak ve hali hazırda bulunan işletmelerin kapasitelerini çoğaltmak amacı ile verilmektedir.

arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanılabilir.

Düşük faizli kredi çekmek isteyen kişiler eğer Resmi Gazete’de yer alan ilgili Cumhurbaşkanlığı Karaı’nda yer alan şartları taşıyorsa krediyi alabilir.

Gerçek ve tüzel kişilerin krediden yararlanmak için bazı evraklara sahip olması gerekmektedir. Bu evraklar aşağıda listelenmiştir.

T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi

Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler

Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu

Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi

Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan

Bunların yanı sıra tüzel kişilerden istenen başka evraklar da vardır. Bu evraklar ise şunlardır:

Ticaret Sicili Gazetesi

İmza sirküleri

Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı

Ziraat Bankasından sübvansiyonlu arazi alım kredisi işlemleri nasıl yapılır?

Öncelikle bilinmesi gereken şey faiz oranlarını ne kadar olduğudur. 25 Mart 2020 tarihinde uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.

Ziraat Bankasının Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 2021 yılı için arazi alım kredisinde verilen faiz desteği %25 iken alınabilecek en üst kredi limiti ise 2.500.000 TL’dir.

Yatırım dönemlerinde uygulanan bu kredinin hesaplanma işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Aylık Taksit Toplam Ödeme 50.000 TL %062 60 Ay 1.036,17 TL 62.170,29 TL 100.000 TL %0,62 60 Ay 2.072,34 TL 124.340,57 TL

Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin başvurabileceği bu kredi, tarım arazilerinin üretime daha çok kazandırılması için devlet desteği ile verilmektedir.

Ziraat Bankası tarımsal çiftçi kredisi faiz oranları nedir?

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları faiz oranları belli oldu. Bu doğrultuda hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullanılmak için kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Bu doğrultuda Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kredi kapsamında vereceği kredilerin faiz oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORAN (%) İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) Yatırım Kredisi İşletme kredisi SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YAPIŞTIRICILIĞI 50 50 25000000 Öncelikli bölge yatırım’ 10 10 Atıl işletme alımı 10 – Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10 Kendi yemini üretme/mera kullanımı – 10 Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı 10 10 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10000000 Öncelikli bölge yatırımı 10 10 Atıl işletme alımı 10 Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı – 10 Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ 50 50 10000000 Öncelikli bölge yatırım! 10 10 Atıl işletme alımı 10 – Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı – 10 Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100 KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 75 75 15000000 Öncelikli bölge yatırımı 10 10 Atıl işletme alımı 10 – Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10 Kendi yemini üretme/mera kullanımı – 10 Genç çiftçi/girişimci 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 ARICILIK 50 50 2500000 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 70 80 KANATLI SEKTÖRÜ 25 50 5000000 Atıl işletme alımı 10 – Sözleşmeli üretim – 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 55 80 KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10000000 SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 50 50 10000000 Su ürünleri yetiştirme 10 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 80 80 GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM 1500000 100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil) 100 100 100.000 TL’nin üzerindeki krediler 50 50 Atıl işletme alımı 10 – Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10 Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10 Sözleşmeli üretim – 10 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5_ 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100 ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) Yatırım Kredisi İşletme kredisi KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI 50 50 25000000 Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı 20 20 Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ 75 75 5000000 Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı 10 Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı – 20 Sözleşmeli üretim – 20 Genç çiftçi/girişimci (.5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 95 100 YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ 100 100 20000000 SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ 50 50 10000000 STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 75 75 10000000 Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı 10 Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20 Sözleşmeli üretim – 20 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5. 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK 75 75 10000000 Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı – 10 Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20 Sözleşmeli üretim – 20 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100 GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM 2500000 50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil) 100 100 50.000 TL’nin üzerindeki krediler 50 50 Moden basınçla sulama sistemi kullanımı 10 Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20 Sözleşmeli üretim 20 Organik tarım/iyi tarım uygulamaları – 10 Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10 Kadın çiftçi/girişimci 10 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100 MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI 75 – 5000000 Yurt içinde üretilen makine alımı 25 – Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 – TARIM MAKİNELERİ PARKI 75 – 5000000 Yurt içinde üretilen makine alımı 25 – Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 – ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME) 25 – 2500000 LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI 50 – 50000000 ELÜS KARŞILIĞI KREDİ – 100 5000000 SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI 50 – 10000000 TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ 50 50 10000000 SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) – 50 50000000 Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı – 20 Stratejik bitkisel ürün – 10 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı – 80 ÖZEL ORMANCILIK 50 50 10000000

Arazi alımları kapsamında Ziraat Bankasının çiftçi kredisi faiz oranları 2021 yılı için %1.73 oranında belirlenmiştir.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplamaları şu şekilde yapılmaktadır:

Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.

Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.

İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.

Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100′ ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.

Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.

Tarım kredisi faiz oranları

Tarım kredilerinin faiz oranları 2021 yılı için 1 yıllık kredi de %8 faiz oranı uygulanırken, 1 yıl ve 4 yıl arasında ise %10 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 4 yıl ve üzeri için ise %11 faiz oranı kullanılmaktadır.

Üst limitler ne kadardır?

Tarım Kredi Kooperatiflerine üyeliği bulunan ÇKS belgeli şahıs çiftçilerimize üt limit 50.000 TL,

Merkez birliği tarafından onaylı krediler için ise 1.000.000 TL,

Sözleşmeleri özel şahıs haddi için 250.000 TL’dir.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi erteleme

Sübvansiyonlu kredilerin ertelenme imkanı vardır. Bu doğrultuda her sene Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi doğrultusunda doğal afetlerden etkilenen çiftçiler için bu krediler 1 yıldan 5 yıla kadar ertelenebilir.