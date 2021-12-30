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Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Devlet, üreticiler ve çiftçiler için her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi için faiz indirimleri ve bunun yanı sıra sübvansiyonlu krediler vermektedir. Biz de bu konuya ilişkin merak edilenleri haberimizde sizinle paylaştık. İşte konuya ilişkin detaylar...

30 Aralık 2021 Perşembe 03:23
Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?
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Kredi kullanmak isteyen kişilerin çoğu sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu bilmemektedir. Özellikle de tarımsal krediler söz konusu olduğunda sübvansiyonlu kredi oldukça önemli bir yere sahiptir. Biz de bu haberimizde sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu ve neleri içerdiğini anlatacağız. İşte detaylar…

Sübvansiyon nedir?

Sübvansiyon, hem üreticilerin hem de tüketicilerin attığı adımlarda devletin karşılıksız şekilde sağladığı mali yatırımlardır. Yani sübvansiyonlu kredi, devlet tarafından karşılıksız verilen bir destektir. Bu kredi aracılığı ile tarımsal işlere destek vermek için hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda birçok sektör destek görmektedir.

Kısaca faiz indirimi olarak da anılan sübvansiyon, fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi anlamına da gelmektedir.

Üretimi desteklenen sübvansiyonlar

Bu başlık altında sizlere üretimi desteklenen sübvansiyonlardan bahsedeceğiz. İşte üretimi desteklenen sübvansiyonlar…

  • Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
  • Üretilen mal başına yardım sağlanması
  • Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
  • İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması
  • Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi şeklinde kullandırılır.

Sübvansiyonlu kredi veren bankalar

Ziraat Bankası tarafından sübvansiyonlu kredi desteği verilmektedir. Bu bankada bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere destek verilmektedir. 2021 yılı için krediler kullandırılmaya devam edilmektedir.

Lakin bu krediden faydalanmak için bazı koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi alma şartları

Devletin desteği olarak verilen bu krediler, tarım arazilerinin daha da değerlenerek üretime kazandırılması, çiftçiler için tarım içeriği ile işletme kurmak ve hali hazırda bulunan işletmelerin kapasitelerini çoğaltmak amacı ile verilmektedir.

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan 

arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanılabilir.

Düşük faizli kredi çekmek isteyen kişiler eğer Resmi Gazete’de yer alan ilgili Cumhurbaşkanlığı Karaı’nda yer alan şartları taşıyorsa krediyi alabilir.

Gerçek ve tüzel kişilerin krediden yararlanmak için bazı evraklara sahip olması gerekmektedir. Bu evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
  • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
  • Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
  • Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
  • Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
  • Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı

Bunların yanı sıra tüzel kişilerden istenen başka evraklar da vardır. Bu evraklar ise şunlardır:

  • Ticaret Sicili Gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı

Ziraat Bankasından sübvansiyonlu arazi alım kredisi işlemleri nasıl yapılır?

Öncelikle bilinmesi gereken şey faiz oranlarını ne kadar olduğudur.  25 Mart 2020 tarihinde uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.

Ziraat Bankasının Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 2021 yılı için arazi alım kredisinde verilen faiz desteği %25 iken alınabilecek en üst kredi limiti ise 2.500.000 TL’dir.

Yatırım dönemlerinde uygulanan bu kredinin hesaplanma işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır.

Kredi Tutarı

Faiz Oranı

Vade

Aylık Taksit

Toplam Ödeme

50.000 TL

%062

60 Ay

1.036,17 TL

62.170,29 TL

100.000 TL

%0,62

60 Ay

2.072,34 TL

124.340,57 TL

 

Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin başvurabileceği bu kredi, tarım arazilerinin üretime daha çok kazandırılması için devlet desteği ile verilmektedir.

Ziraat Bankası tarımsal çiftçi kredisi faiz oranları nedir?

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları faiz oranları belli oldu. Bu doğrultuda  hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullanılmak için kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Bu doğrultuda Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kredi kapsamında vereceği kredilerin faiz oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORAN (%)

İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme kredisi

 

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YAPIŞTIRICILIĞI

50

50

25000000

Öncelikli bölge yatırım’

10

10

 

Atıl işletme alımı

10

 

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

 

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

 

Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı

10

10

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

 

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

75

75

10000000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

 

Atıl işletme alımı

10

 

 

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

 

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

 

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ

50

50

10000000

Öncelikli bölge yatırım!

10

10

 

Atıl işletme alımı

10

 

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

 

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

 

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

75

75

15000000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

 

Atıl işletme alımı

10

 

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

 

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

 

Genç çiftçi/girişimci 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

 

ARICILIK

50

50

2500000

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

 

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

70

80

 

KANATLI SEKTÖRÜ

25

50

5000000

Atıl işletme alımı

10

 

Sözleşmeli üretim

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

55

80

 

KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

75

75

10000000

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

50

50

10000000

Su ürünleri yetiştirme

10

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

80

80

 

GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM

 

 

1500000

100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)

100

100

 

100.000 TL’nin üzerindeki krediler

50

50

 

Atıl işletme alımı

10

 

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

 

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

 

10

 

Sözleşmeli üretim

10

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5_ 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

 

 

      

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORAN (%)

KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme kredisi

 

KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI

50

50

25000000

Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı

20

20

 

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

20

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

 

YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ

75

75

5000000

Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı

 

10

 

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı

20

 

Sözleşmeli üretim

20

 

Genç çiftçi/girişimci (.5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

95

100

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ

100

100

20000000

SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ

50

50

10000000

STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM

75

75

10000000

Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı

 

10

 

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

20

20

 

Sözleşmeli üretim

20

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5. 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

  

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK

75

75

10000000

Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı

10

 

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

20

20

 

Sözleşmeli üretim

20

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

 

GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM

 

 

2500000

50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil)

100

100

 

50.000 TL’nin üzerindeki krediler

50

50

 

Moden basınçla sulama sistemi kullanımı

 

10

 

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

20

 

Sözleşmeli üretim

 

20

 

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

 

Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)

10

10

 

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

  

MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI

75

5000000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

 

TARIM MAKİNELERİ PARKI

75

5000000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

 

ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME)

25

2500000

LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI

50

50000000

ELÜS KARŞILIĞI KREDİ

100

5000000

SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI

50

10000000

TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ

50

50

10000000

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi)

50

50000000

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

 

Stratejik bitkisel ürün

10

 

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

80

 

ÖZEL ORMANCILIK

50

50

10000000

 

Arazi alımları kapsamında Ziraat Bankasının çiftçi kredisi faiz oranları 2021 yılı için %1.73 oranında belirlenmiştir.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplamaları şu şekilde yapılmaktadır:

  • Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
  • Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
  • İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
  • Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100′ ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
  • Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.

Tarım kredisi faiz oranları

Tarım kredilerinin faiz oranları 2021 yılı için 1 yıllık kredi de %8 faiz oranı uygulanırken, 1 yıl ve 4 yıl arasında ise %10 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 4 yıl ve üzeri için ise %11 faiz oranı kullanılmaktadır.

Üst limitler ne kadardır?

  • Tarım Kredi Kooperatiflerine üyeliği bulunan ÇKS belgeli şahıs çiftçilerimize üt limit 50.000 TL,
  • Merkez birliği tarafından onaylı krediler için ise 1.000.000 TL,
  • Sözleşmeleri özel şahıs haddi için 250.000 TL’dir.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi erteleme

Sübvansiyonlu kredilerin ertelenme imkanı vardır. Bu doğrultuda her sene Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi doğrultusunda doğal afetlerden etkilenen çiftçiler için bu krediler 1 yıldan 5 yıla kadar ertelenebilir.


Son Güncelleme: 30.12.2021 03:23
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SübvansiyonluKredsiFaizIndirim
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