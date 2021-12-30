Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Kredi kullanmak isteyen kişilerin çoğu sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu bilmemektedir. Özellikle de tarımsal krediler söz konusu olduğunda sübvansiyonlu kredi oldukça önemli bir yere sahiptir. Biz de bu haberimizde sübvansiyonlu kredinin ne olduğunu ve neleri içerdiğini anlatacağız. İşte detaylar…
Sübvansiyon nedir?
Sübvansiyon, hem üreticilerin hem de tüketicilerin attığı adımlarda devletin karşılıksız şekilde sağladığı mali yatırımlardır. Yani sübvansiyonlu kredi, devlet tarafından karşılıksız verilen bir destektir. Bu kredi aracılığı ile tarımsal işlere destek vermek için hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda birçok sektör destek görmektedir.
Kısaca faiz indirimi olarak da anılan sübvansiyon, fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi anlamına da gelmektedir.
Üretimi desteklenen sübvansiyonlar
Bu başlık altında sizlere üretimi desteklenen sübvansiyonlardan bahsedeceğiz. İşte üretimi desteklenen sübvansiyonlar…
- Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
- Üretilen mal başına yardım sağlanması
- Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
- İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması
- Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi şeklinde kullandırılır.
Sübvansiyonlu kredi veren bankalar
Ziraat Bankası tarafından sübvansiyonlu kredi desteği verilmektedir. Bu bankada bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere destek verilmektedir. 2021 yılı için krediler kullandırılmaya devam edilmektedir.
Lakin bu krediden faydalanmak için bazı koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi alma şartları
Devletin desteği olarak verilen bu krediler, tarım arazilerinin daha da değerlenerek üretime kazandırılması, çiftçiler için tarım içeriği ile işletme kurmak ve hali hazırda bulunan işletmelerin kapasitelerini çoğaltmak amacı ile verilmektedir.Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan
arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanılabilir.
Düşük faizli kredi çekmek isteyen kişiler eğer Resmi Gazete’de yer alan ilgili Cumhurbaşkanlığı Karaı’nda yer alan şartları taşıyorsa krediyi alabilir.
Gerçek ve tüzel kişilerin krediden yararlanmak için bazı evraklara sahip olması gerekmektedir. Bu evraklar aşağıda listelenmiştir.
- T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
- Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
- Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
- Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
- Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
- Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı
Bunların yanı sıra tüzel kişilerden istenen başka evraklar da vardır. Bu evraklar ise şunlardır:
- Ticaret Sicili Gazetesi
- İmza sirküleri
- Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı
Ziraat Bankasından sübvansiyonlu arazi alım kredisi işlemleri nasıl yapılır?
Öncelikle bilinmesi gereken şey faiz oranlarını ne kadar olduğudur. 25 Mart 2020 tarihinde uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.
Ziraat Bankasının Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 2021 yılı için arazi alım kredisinde verilen faiz desteği %25 iken alınabilecek en üst kredi limiti ise 2.500.000 TL’dir.
Yatırım dönemlerinde uygulanan bu kredinin hesaplanma işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır.
|
Kredi Tutarı
|
Faiz Oranı
|
Vade
|
Aylık Taksit
|
Toplam Ödeme
|
50.000 TL
|
%062
|
60 Ay
|
1.036,17 TL
|
62.170,29 TL
|
100.000 TL
|
%0,62
|
60 Ay
|
2.072,34 TL
|
124.340,57 TL
Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin başvurabileceği bu kredi, tarım arazilerinin üretime daha çok kazandırılması için devlet desteği ile verilmektedir.
Ziraat Bankası tarımsal çiftçi kredisi faiz oranları nedir?
Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları faiz oranları belli oldu. Bu doğrultuda hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullanılmak için kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.
Bu doğrultuda Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kredi kapsamında vereceği kredilerin faiz oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
|
ÜRETİM KONULARI
|
İNDİRİM ORAN (%)
|
İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
|
|
Yatırım Kredisi
|
İşletme kredisi
|
|
SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YAPIŞTIRICILIĞI
|
50
|
50
|
25000000
|
Öncelikli bölge yatırım’
|
10
|
10
|
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
–
|
|
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
|
10
|
10
|
|
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
|
–
|
10
|
|
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı
|
10
|
10
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
|
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
|
75
|
75
|
10000000
|
Öncelikli bölge yatırımı
|
10
|
10
|
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
|
|
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
|
–
|
10
|
|
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
|
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
|
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ
|
50
|
50
|
10000000
|
Öncelikli bölge yatırım!
|
10
|
10
|
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
–
|
|
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
|
–
|
10
|
|
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
|
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
90
|
100
|
|
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
|
75
|
75
|
15000000
|
Öncelikli bölge yatırımı
|
10
|
10
|
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
–
|
|
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
|
10
|
10
|
|
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
|
ARICILIK
|
50
|
50
|
2500000
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
70
|
80
|
|
KANATLI SEKTÖRÜ
|
25
|
50
|
5000000
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
–
|
|
Sözleşmeli üretim
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
55
|
80
|
|
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
|
75
|
75
|
10000000
|
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
|
50
|
50
|
10000000
|
Su ürünleri yetiştirme
|
10
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
80
|
80
|
|
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM
|
|
|
1500000
|
100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)
|
100
|
100
|
|
100.000 TL’nin üzerindeki krediler
|
50
|
50
|
|
Atıl işletme alımı
|
10
|
–
|
|
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
|
10
|
10
|
|
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
|
|
10
|
|
Sözleşmeli üretim
|
–
|
10
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5_ 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
90
|
100
|
|
|
ÜRETİM KONULARI
|
İNDİRİM ORAN (%)
|
KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
|
|
Yatırım Kredisi
|
İşletme kredisi
|
|
KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI
|
50
|
|
25000000
|
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı
|
20
|
20
|
|
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı
|
20
|
20
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
|
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ
|
75
|
75
|
5000000
|
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı
|
|
10
|
|
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı
|
–
|
20
|
|
Sözleşmeli üretim
|
–
|
20
|
|
Genç çiftçi/girişimci (.5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
95
|
100
|
|
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ
|
100
|
100
|
20000000
|
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ
|
50
|
50
|
10000000
|
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM
|
75
|
75
|
10000000
|
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı
|
|
10
|
|
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
|
20
|
20
|
|
Sözleşmeli üretim
|
–
|
20
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5. 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK
|
75
|
75
|
10000000
|
Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı
|
–
|
10
|
|
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
|
20
|
20
|
|
Sözleşmeli üretim
|
–
|
20
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
100
|
|
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
|
|
|
2500000
|
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil)
|
100
|
100
|
|
50.000 TL’nin üzerindeki krediler
|
50
|
50
|
|
Moden basınçla sulama sistemi kullanımı
|
|
10
|
|
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı
|
20
|
20
|
|
Sözleşmeli üretim
|
|
20
|
|
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
|
–
|
10
|
|
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş)
|
10
|
10
|
|
Kadın çiftçi/girişimci
|
10
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
90
|
100
|
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI
|
75
|
–
|
5000000
|
Yurt içinde üretilen makine alımı
|
25
|
–
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
–
|
|
TARIM MAKİNELERİ PARKI
|
75
|
–
|
5000000
|
Yurt içinde üretilen makine alımı
|
25
|
–
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
100
|
–
|
|
ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME)
|
25
|
–
|
2500000
|
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI
|
50
|
–
|
50000000
|
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ
|
–
|
100
|
5000000
|
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI
|
50
|
–
|
10000000
|
TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ
|
50
|
50
|
10000000
|
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi)
|
–
|
50
|
50000000
|
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı
|
–
|
20
|
|
Stratejik bitkisel ürün
|
–
|
10
|
|
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
|
–
|
80
|
|
ÖZEL ORMANCILIK
|
50
|
50
|
10000000
Arazi alımları kapsamında Ziraat Bankasının çiftçi kredisi faiz oranları 2021 yılı için %1.73 oranında belirlenmiştir.
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplamaları şu şekilde yapılmaktadır:
- Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
- Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
- İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
- Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100′ ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
- Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.
Tarım kredisi faiz oranları
Tarım kredilerinin faiz oranları 2021 yılı için 1 yıllık kredi de %8 faiz oranı uygulanırken, 1 yıl ve 4 yıl arasında ise %10 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 4 yıl ve üzeri için ise %11 faiz oranı kullanılmaktadır.
Üst limitler ne kadardır?
- Tarım Kredi Kooperatiflerine üyeliği bulunan ÇKS belgeli şahıs çiftçilerimize üt limit 50.000 TL,
- Merkez birliği tarafından onaylı krediler için ise 1.000.000 TL,
- Sözleşmeleri özel şahıs haddi için 250.000 TL’dir.
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi erteleme
Sübvansiyonlu kredilerin ertelenme imkanı vardır. Bu doğrultuda her sene Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi doğrultusunda doğal afetlerden etkilenen çiftçiler için bu krediler 1 yıldan 5 yıla kadar ertelenebilir.