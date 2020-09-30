Şubeye gitmeye gerek kalmadan online olarak 25.000 TL destek kredisi imkanı!

HIZLI KREDİ DESTEĞİ İLE ANINDA 25 BİN TL PARA!

Bankaların başlattığı kredi kampanyası ile acil nakde ihtiyaç duyanlar hızlı kredi kullanma imkanına kavuşuyor. 36 ay kredi için 25.000 liraya kadar mali destek sağladı.

Denizbank Hızlı Kredi Desteği İle 36 Ay Vadeli 25 Bin TL Acil İhtiyaç Kredisi

Denizbank, bankaya gitmeden tek SMS ile tüketici kredisi desteği sunarak müşterilerine acil nakit ihtiyaçlarını düşük faizlerle karşılama fırsatı sunuyor.

İş Bankası Hızlı Kredi Desteği İle 36 Ay Vadeli 25 Bin Tl Acil İhtiyaç Kredisi

Denizbank SMS kredi başvurusu durumunda, krediyi almak isteyenlerin SMS'e kredim yazıp 3280'e göndermesi, cep telefonunun sms kısmına yazıyı girip kimlik numarasını ekledikten sonra boşluk bırakması yeterlidir.

İş Bankası müşterilerine şubeye gitmeden acil online nakit desteği sunmaktadır. Kampanya sadece mevcut İş Bankası müşterileri için geçerlidir ve başvurular online olarak alındığı için kişinin İşcep başvuru şifre bilgilerine sahip olması gerekmektedir.

İş Cep uygulaması üzerinden Krediler bölümüne giriş yaptıktan sonra 25.000'e kadar şubesiz onaylı kredi başvurusu için hemen başvurabilirsiniz. Kredi online olarak kullanıldığı için, onaylanan kredi tutarı hemen hesabınıza yatırılır. Yani kredinin kullanımı şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleşir ve kişi kredi için onay alırsa parası hemen hesabına yatırılır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunun gerekliliklerini karşılayanlar için kredi değerlendirme ve kayıt kriterlerini sağladıkları sürece kredi onayı kolaydır.