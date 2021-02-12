İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Şubat 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 12 Şubat 2021 Cuma güncel liste

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimize göz aratak evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:02
Şubat 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 12 Şubat 2021 Cuma güncel liste
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Şubat ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

 12 Şubat 2021 Evde Bakım Aylığı Yatan İller

12 Şubat 2021 Cuma günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

12 Şubat 2021 Cuma günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ... 3- ...
4 5 6


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayı için evde bakım maaşı 1657,86 TL oldu.1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları 1658,19 TL olmuştur. Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran ve Temmuz aylarında bakım maaşları hesaplarınıza 1657,86 TL olarak yatacak.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Şubat ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 Şubat ayı evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 12 Şubat 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şubat 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 12 Şubat 2021 Cuma güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Şubat 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Şubat 2021 Cuma
12 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 13 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
THY kabin memuru alımı yapacak! THY kabin memuru alımları ne zaman yapılacak? Şartlar neler?
Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV 30 Nisan Pazartesi Çukur var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
iOS 13.4 güncellemesi yayınlandı yeni gelen özellikler neler?
Damat Bayıldı yarışması tanıtım fragmanı yayınlandı! 26 Ağustos'da başlıyor
Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
70 yaş üstündekilerden sonra sıra 65 yaş üstünde
Gain Ex Aşkım dizisi ne zaman başlıyor?
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
GAİN Ex Aşkım dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.