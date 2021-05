Student (STC) coin nedir? STC Token açıklaması

İlk olarak Student coin birimi nedir? Bu soruyu cevaplayalım. Studentcoin, kripto para birimi endüstrisi için planlarını artırabilen ve geliştirebilen blok zinciri tabanlı bir ekosistemdir. Bu para birimini kullanarak, kullanıcılarının bireyleri, şirketleri, NFT'leri ve DeFi jetonlarını kolayca oluşturmasına ve yönetmesine izin veren ilk platformdur. Studentcoin biriminin oluşturulması temelde iki hedefe ulaşmaktır, yani bireyleri ve şirketleri kendi belirteçlerini geliştirmeleri için eğitmek ve insanları güvensizlik ve teknik bilgi eksikliğinden kurtarmaktır. Stanford Üniversitesi veya Harvard Üniversitesi gibi 500'den fazla en iyi üniversite planı destekliyor ve hepsi Student Coin'in potansiyelini biliyor.

Student coin birimi ne kadar?

En fazla kaç student coin var? Studentcoin biriminin mevcut değeri 0,0161 $ 'dır. Öğrenci jetonlarının ön satışı 1 Şubat 2021'de başlayacak. Öğrenci para birimi ayrıca web sitesinden satın alınabilir. Student Coin web sitesi için https://tr.studentcoin.app/ adresinde oturum açmalısınız.

Student coin biriminin işlevi nedir?

Student coin birimi diğer blockchain projelerinden farklıdır çünkü girişimcilere ve öğrencilere odaklanır. Daha spesifik olarak, öğrenci paraları, kullanıcıların kitle fonlaması projeleri başlatmasını sağlar. Operasyon yöntemi şu şekilde açıklanmaktadır:

Jetonu oluşturdunuz ve Studen coin biriminde listelediniz.Yatırımcılar bunu özgürce satın alabilir ve STC Exchange'de takas edebilir. Bir iş kurmak veya bir üniversiteye girmek için gereken fonları alacaksınız. Sabit bir gelir kaynağınız olduğunda, parayı kademeli olarak geri ödersiniz.Platformda oluşturulan jetonların değeri, öğrenci para biriminin (STC jetonu) temel jetonuna dayanır.

Şu anda Student Coin 500'den fazla üniversite ile anlaşmaya varmıştır. Bu üniversitelerden bazıları Kozminsky Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, London School of Economics ve Imperial College London'dur. Şu anda, en tanınmış borsalarda listelenmemektedir. Amaç, borsa aracılığıyla halka yeterli fon sağlamak ve token sağlamaktır.

Student coin birimi projesi kimin fikriyle ortaya çıktı?

Student coin birimi ekosistemi, "Encyclopedia of Cryptocurrency" ve "Advanced Technical Analysis-Complex Technical Analysis of Assets" in yazarı Wojciech Podobas tarafından önerilmiştir. Proje, CEO'nun da eğitim aldığı Kozminski Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan "ALK Student Coin" tarafından 2018 yılında hayata geçirildi.

Student coin takvimi 2021

1 Şubat 2021- Launchpad ICO Başlangıcı (Ön satış başlangıcı)

30 Nisan 2021 - Launchpad ICO Finansmanı bitişi.

7 Mayıs 2021 - Büyük Asya Borsa Listelemesi.( Burada hangi borsada listeleneceği belirtilmemiş)

9 Mayıs 2021'e kadar STC ve ETH'nin Launchpad ICO'dan çekilmesi

14 Mayıs 2021- Büyük Avrupa Borsası listelemesi

21 Mayıs 2021- Büyük Global Borsa listelemesi

28 Mayıs 2021- Büyük Küresel Borsalar Listesi II

Haziran 2021- Student Coin bahis ve kar payı programının piyasaya sürülmesi

Ağustos 2021- STC Borsasının piyasaya sürülmesi

Q3 2021 STC -Mobil Uygulama ve Token cüzdanının piyasaya sürülmesi

Student coin nasıl alınmaktadır?

https://stctoken.eu

yukarıdaki linkten ön satış sitesine giriniz. Açılan sitede sağ üst köşede yer alan üç çizgiye tıklayarak menüye giriniz. Buradan Sign Up bölümüne tıklayın.

Daha sonra E-mail adresinizi girerek bir şifre oluşturun. Bu kısmı doldurduktan sonra en altta yer alan boş kutucuğa tik atın. Daha sonra Sign Up diyerek kaydı oluşturun. Mail adresinize gelecek maille kullanıcı doğrulamasını gerçekleştirin.