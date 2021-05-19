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Starbase coin nedir? STAR token anlamı

Son zamanlarda gündem de olan kripto paralar popülerliğini artarak devam ediyor. Favorilerde Ctarbase coinin yer alması herkesi meraklandırdı. Kar etmek amaçlı yatırım yapılan bu coinlerden Starbase hakkında bilgiler verilmeye başladı. Halk tarafın yoğun ilgi göre kripto para borsasında merak edilenler haberimizde

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:57
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
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Gündemde yer alan Starbase cion sosyal medya üzerinden duyulmaya başladı. Musk tarafından twitter üzerindne yapılan paylaşım ile Space X fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas da bulunan kasabanın ismi olması önerilmiştir. Bunun üzerine Musk, Boca Chica Village’ın adının Starbase olarak değiştirilmesi üzerinde öneride bulundu. SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak. Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.

Borsa üzerinden Starbase yatırım yapanlar için bugünkü fiyatı;

 $0,079280 USD, 24 saatlik işlem hacmi $10.040.616 USD. Starbase son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #861, piyasa değeri $14.865.065 USD. Dolaşımdaki arz 187.500.000 STAR coin ve azami seviye arzı mevcut değil.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
BorsaKripto ParaCoin
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