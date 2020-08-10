İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10.08.2020’li haberimizi okuyarak, SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? konusunda yeni bilgileri edinin.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 05:01
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Takip Et:

İyi Parti Konya Milletveklili Fahrettin Yokuş emekli vatandaşları içeren 2 ayrı yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bu tekliflerden biri ev sahibi olmayan emeklileri kapsarken diğeri emekli ikramiyesini içeriyor.

Fahrettin Yokuş verdiği yasa tekliflerinden birinde kiracı olan emeklilere dikkat çekti. Kendine ait herhangi bir konut sahibi olmayan emeklilere her ay asgari ücretin çeyreği kadar fazladan kira yardımı yapılması talebinde bulundu.

Yokuş’un yapmış olduğu yasa teklifinin gerekçesini ise şu şekilde dile getirdi;’’ Zor şartlar altında geçinme­ye çalışan emek­lilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır”.

Bu yasa teklifinin sadece emeklilere değil emekli maaş almaya uygun görülmüş emekli varislerine de verilmesi düşünülüyor.

Emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı?


İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un hazırladığı bir diğer yasa teklifi ise emeklilere verilmekte olan 1000 TL’lik ikramiye miktarının 1500 TL’ye arttırılması ve aynı ikramiyenin memurlarada sağlanması istendi.

Fahrettin Yokuş yapmış olduğu bu teklifin gerekçesini şu şekilde anlattı; “Enflas­yon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yük­seltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrul­tusunda artırılmalı”.

 

 

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 05:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
2020 Veraset ve İntikal Vergisi nedir, hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Veraset ve İntikal Vergisi miktarı
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!

Popüler Haberler

SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
TKDK 2020 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2020 hayvancılık destek kredileri
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star Tv yeni dizisi başlangıç tarihi belli oldu mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 10 Ağustos 2020 Pazartesi
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Kestanenin nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? Kestane besin değeri ve faydaları
2020 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı Tarihi
ÖSYM GİS Giriş 2020: ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Girişi
Süper Lig yeniden maçlar ne zaman başlayacak?
Zuhal Topal'dan yeni sezon için yarışmacı başvurusu paylaşımı
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ağustos
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.