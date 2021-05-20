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SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Mayıs 20 Perşembe

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? haberine dair en yeni gelişmeler 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 02:04
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Mayıs 20 Perşembe
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İyi Parti Konya Milletveklili Fahrettin Yokuş emekli vatandaşları içeren 2 ayrı yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bu tekliflerden biri ev sahibi olmayan emeklileri kapsarken diğeri emekli ikramiyesini içeriyor.

Fahrettin Yokuş verdiği yasa tekliflerinden birinde kiracı olan emeklilere dikkat çekti. Kendine ait herhangi bir konut sahibi olmayan emeklilere her ay asgari ücretin çeyreği kadar fazladan kira yardımı yapılması talebinde bulundu.

Yokuş’un yapmış olduğu yasa teklifinin gerekçesini ise şu şekilde dile getirdi;’’ Zor şartlar altında geçinme­ye çalışan emek­lilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır”.

Bu yasa teklifinin sadece emeklilere değil emekli maaş almaya uygun görülmüş emekli varislerine de verilmesi düşünülüyor.

Emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı?

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un hazırladığı bir diğer yasa teklifi ise emeklilere verilmekte olan 1000 TL’lik ikramiye miktarının 1500 TL’ye arttırılması ve aynı ikramiyenin memurlarada sağlanması istendi.

Fahrettin Yokuş yapmış olduğu bu teklifin gerekçesini şu şekilde anlattı; “Enflas­yon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yük­seltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrul­tusunda artırılmalı”.

 

 

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 02:04
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