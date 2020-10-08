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SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ekim 8 Perşembe

SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 08.10.2020 tarihli haberimizde SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

08 Ekim 2020 Perşembe 04:03
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ekim 8 Perşembe
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İyi Parti Konya Milletveklili Fahrettin Yokuş emekli vatandaşları içeren 2 ayrı yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bu tekliflerden biri ev sahibi olmayan emeklileri kapsarken diğeri emekli ikramiyesini içeriyor.

Fahrettin Yokuş verdiği yasa tekliflerinden birinde kiracı olan emeklilere dikkat çekti. Kendine ait herhangi bir konut sahibi olmayan emeklilere her ay asgari ücretin çeyreği kadar fazladan kira yardımı yapılması talebinde bulundu.

Yokuş’un yapmış olduğu yasa teklifinin gerekçesini ise şu şekilde dile getirdi;’’ Zor şartlar altında geçinme­ye çalışan emek­lilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır”.

Bu yasa teklifinin sadece emeklilere değil emekli maaş almaya uygun görülmüş emekli varislerine de verilmesi düşünülüyor.

Emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı?


İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un hazırladığı bir diğer yasa teklifi ise emeklilere verilmekte olan 1000 TL’lik ikramiye miktarının 1500 TL’ye arttırılması ve aynı ikramiyenin memurlarada sağlanması istendi.

Fahrettin Yokuş yapmış olduğu bu teklifin gerekçesini şu şekilde anlattı; “Enflas­yon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yük­seltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrul­tusunda artırılmalı”.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 04:03
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