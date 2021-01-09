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SSK Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?

Emekliliği yaklaşan bireylerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi olan ne kadar maaş alırım? Sorusu ile karşılaşmaktayız. SSK aylık hesaplama, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ayrıntılar…

09 Ocak 2021 Cumartesi 02:07
SSK Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?
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Çalışma hayatına başladığı andan itibaren emeklilik dilekçesi verilmiş olduğu taktirde vatandaşın adına ödenmiş tüm sigorta, bağkur, emekli sandığı vs. brüt kazancın yıla göre değişiklik göstererek enflasyona göre belirlenen yıla güncellenmiş halidir. Ortalama kazançtan yüksek kazanca sahipseniz yani asgari tutarın üstünde ücret alınıyorsa emekli olacağınız zaman ise alacağız ücret değişiklik göstermektedir.

 Pek çok vatandaşın yaptığı hatalardan biri ise emekliliği yaklaşan kişi birkaç yılını fazla ücret ödeyerek emekli maaşının yükseleceğinin düşünülmesidir.

Emekli olursam ne kadar maaş alacağım?

Sorusuna gelecek olursak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sistesin den gerçekleşiyor ve büyük oranda doğruyu göstermekte. Siteye giriş yapıldıktan sonra sizden istenilen veriler;

T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il ve doğum tarihinizi istemektedir.

Sistemden emekli maaşını doğru şekilde yapılmasını istiyorsanız emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

 Ne zaman emekli olacağınızı bilmek istiyorsanız https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.01.2021 02:07
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Anahtar Kelimeler:
SSKSGKEmekliBağkur
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