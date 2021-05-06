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SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?

Milyonlarca emekli ne zaman ek ödeme yapılacağını merak ediyor. Covid-19 sebebiyle maddi sıkıntılar çeken emekli kişiler, devletin ne zaman ek ödeme yapacağını araştırıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasını isteyen emekliler, kararı bekliyor. Tüm detaylar haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:19
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
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Emeklilere müjde! Ek ödemeler başladı..

SSK emeklilerine ek ödeme, Bağ-Kur,emeklilik fonu! Binlerce emekli,ek ödeme hesaplarının kaydını tutar. Yeni ilan edilen emekli için ek ödeme artışı ne demektir? Minimum emekli maaşı olan Türkiye Emekliler Deneği asgari ücretin eşitlenmesi talebini nasıl karşıladı? 

Ramazan Bayramı öncesinde binlerce emekli maaş ödemelerini aldı. Fakat covid-19 salgını sebebiyle binlerce emekli kişinin maddi sıkıntıları daha da arttı. Emekliler için güzel haberler ise gecikmedi. Kişilerin dört gözle beklediği ek ödemelerde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Emekliler Deneği, en az emekli maaşlarının asgari ücretinin dengelenmesi talebinde bulundu. Buna göre asgari ücret başvurusu TUED tarafından onaylanırsa emeklilerin maaşı 824 TL yükselecek. Emekliler ek ödeme gelişmelerini beklemekteler. Emekli kişiler artık ihtiyaçlarını giderebilmek için ek ödeme talebinde bulunuyorlar. Teklifini bu koşullar ile TUED’e sundu. TUED, en az emekli maaşının asgari ücret ile aynı olmasını istedi. Emekliler Ocak ayında artan emekli maaşları ve Mart ayında banka promosyonları aldı. Ramazan Bayramı ödülleri de bu yılın başlarında binlerce emekliye verildi. Başvuruların kabulu sonrasında en az emekli maaşı 2.324 TL olacak.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:19
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Anahtar Kelimeler:
EmekliSSKBağ-Kur
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