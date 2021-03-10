Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?

Spotify ile nasıl para kazanılır?

Spotify, dinleyicilere istedikleri müziği, istedikleri zaman ve yerde dinleme olanağı sunar. Spotify'da sadece müzik değil, aynı zamanda en popüler podcast'leri de dinleme fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca sisteme telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızla kolayca erişebilirsiniz

Spotify, dünyanın en ünlü markaları / şirketleri ile küresel bir ortak hizmetidir, yani milyarlarca dinleyici tarafından kullanılmaktadır. Bu kadar büyük bir platformdan elde edilecek maddi kazanç sizce nedir? Daha da önemlisi, Spotify'da para kazanmanın yolu nedir?

Spotify ile para kazanmanın iki yolu vardır: çalma listeleri oluşturabilir veya Spotify'dan müzik / sanatçı kimliğinizle, yani şarkılar veya müzikle para kazanabilirsiniz. Müzisyenler için para kazanma fikri mantıklı geliyor, ancak para kazanma fikrinin çalma listeleri oluşturması şaşırtıcı değil mi?

1) çalma listesi oluşturarak para kazanın.

Spotify, bireysel dinleme alışkanlıklarına veya tüm dinleyicilerin ortak zevklerine göre çalma listeleri oluşturur.

Oynatma listeleri oluşturarak para kazanma fikri şaşırtıcı görünse de aslında çok mantıklı bir gelir kaynağı olduğu söylenebilir. Çünkü her sanatçı keşfedilmek ister ve çoğu bunun bedelini ödemeye isteklidir. Bu nedenle oynatma listelerine almaları için dağıtım ve inceleme hizmetlerine ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır.

Çalma listeleri oluşturma ve Spotify için ödeme alma aracı, müzisyenleri çalma listesi oluşturucularla birleştiren PlaylistPush'tur. PlaylistPush'a kaydolduğunuzda, dünyanın dört bir yanından bağımsız sanatçıların şarkılarının bir listesini alacaksınız ve bu şarkıları çalma listenizde bir ücret karşılığında derecelendirmeniz istenecek. Bunun için Spotify'da 400 takipçinizin olması gerekiyor.

PlaylistPush'ı kullandığınızda, seçilen müzik türüne, çalma listesi boyutuna, takipçi sayısına veya tam bir yorumcu olduğunuz gerçeğine bağlı olarak inceleme başına 1 ila 12 ABD Doları arasında bir yerde kazanırsınız.

2) yarattığınız müzik/şarkı ile para kazanın

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, sanatçılar veya müzisyenler de Spotify'dan para kazanabilirler. Ancak, yüksek bir izleyici / dinlenme oranınız yoksa, bu elde edilemez.

Spotify'a müzik yayınlamak mı istiyorsunuz? O zaman hizmet ve işleyiş şartlarını okumalısınız.

Doğrudan Spotify'a gidin, açılış sayfasının en altına kaydırın ve orada bir "Sanatçılar" bölümü göreceksiniz. Bu bağlantı sizi aşağıda gördüğünüz sayfaya götürecektir.

İşlemi başlatmak için “Claim Your Profile” bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu sayfada sanatçılar için prosedürler içeren başka bağlantılar da olduğunu unutmayın. Bu bağlantılar kendi müziğinizi yüklemenize, çalma listelerine dahil edilmenizi istemenize veya en çok dinlenenler listenize erişmenize vb. İzin verir. Konular hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Bu bölüme göz atmadan “Claim Your Profile” bağlantısına tıklarsanız, profilinizi oluşturup düzenleyebileceğiniz ve ilk adımda yapmanız gereken hiçbir bilgi olmayan bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Spotify, her şeyin yasalara uygun olduğundan emin olmak istiyor. Sonuç olarak, sanatçıların müziklerini bir dağıtımcı aracılığıyla teslim etmelerini gerektirir. Spotify dağıtım hizmeti için DistroKid adlı bir şirket seçerken, müzisyenler ayrıca EmuBands, Record Union, AWAL, CD Baby, TuneCore vb. şirketlerle işbirliği de mümkündür.

Gördüğünüz gibi, müziğinizi / şarkınızı Spotify gibi popüler bir müzik akışı hizmetine koyabilmek için önce bu şirketlerden biriyle bir hesap oluşturmanız gerekir.

Ayrıca Spotify'ın favori DistroKid'ine de baktık. Bu site, müziğinizin yıllık 20 dolarlık bir ücret karşılığında Spotify'a gönderileceğini, telif haklarınızın %100'üne sahip olabileceğinizi, ödemelerin aylık olarak alınacağını ve tüm bunların diğer dağıtımcılardan çok daha hızlı yapılacağını vaat ediyor. Ödediğiniz 20 dolar karşılığında, tüm yıl boyunca sınırsız albüm veya şarkı aktarabilirsiniz.

Ayrıca DistroKid, yalnızca Spotify'a değil diğer çevrimiçi müzik kanallarına da müzik göndermenize olanak tanır. Elbette, bu "diğer müzik kanallarını" adlarıyla adlandırmaktan kaçınmak, bu kanalların sizin için hazırlayacağı anlamına gelebilir, ancak yine de denemenin zarar vermeyeceğini düşünüyoruz.

Bu yüzden Spotify'a müzisyen olarak kaydolmak ve para kazanmak için az miktarda sermayeye ihtiyacınız var. Müziğinizi Spotify'a yüklemeyi denemeden önce bir distribütör bulmanız ve bunun için ödeme yapmanız gerekir.

Spotify ile ne kadar para kazanılır?

Spotify ve benzeri site aramaları konusunda bu kadar hevesli olmamızın nedeni, her zaman yüksek getiri ve kaliteli ek gelir için çabalamamızdır. Ekstra gelirin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz ve bunu benzeri görülmemiş bir şekilde yapmanın tamamen farklı bir deneyim olabileceğine inanıyoruz. Aslında amacımız para kazanmaktan daha fazlasıdır. Amacımız okuyucularımızın kalıbı kırmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle bahsettiğimiz her yöntemi avantaj ve dezavantajları ile değerlendirmekten yanayız.

Şimdi, oturup düzgün konuşmamız gerekirse, müzisyen değilseniz, yani kendi müziğinizi yapmıyorsanız Spotify'ın sizin için doğru site olduğunu söylemek zor. Çünkü bu site üzerinden para kazanmak için müzik veya podcast sahibi olmanız gerekiyor.

Peki, bir müzisyenseniz ve müziğinizi Spotify'a yüklemek, adınızı dünyaya tanıtmak ve ekstra gelir elde etmek istiyorsanız ne yapacaksınız?

Her şeyden önce, bunun anında düzeltilebilecek kolay bir sistem olduğunu düşünmemelisiniz. Spotify, telif hakkı ödeme sistemini zaman zaman değiştirebilir ve aynı değişiklikler sistemin çalışma şekli için de geçerli olabilir. Grupların veya sanatçıların ödeme alma şeklini etkileyecektir.

2016 yılında, bağımsız elektronik müzik şirketi, şirketin tescilli CD'lerini yayınladı ve şarkılarını bir Spotify akışında 1.023.501 kez sunmak / yayınlamak için toplam 4.956 ABD doları ödeme aldığını belgeledi.

Dijital müzik haber sitelerinden biri olan DigitalMusicNews.com, Ocak 2018'de Spotify'ın akış başına 0,00397 dolar ödediğini gösteren bir rapor yayınladı.

Ocak 2019'da, oranın dinlenme başına 0,00437 dolar olduğu bildirildi.

Spotify 1 milyon dinlenme için ne kadar ödeme yapıyor?

Daha fazla bilgi için bir çalışma yaptık ve aşağıda listeleyeceğimiz aşağıdaki istatistiklere ulaştık.

Verdiğimiz ilk önekte sanatçı, müziğini CD Baby dağıtımının bir parçası olarak dağıttı ve 10 ayda bir milyon ara için 4.000 dolar kazanmayı başardı. Distribütör Ücretini çıkarırsak, net geliri 3.640 $ olur. Buna kopya için 500 $ 'lık bir telif fiyatı ekleyin ve size 4.140 $' lık bir gelir sağlar. (Spotify, bağımsız bir sanatçının telif hakkının% 100'üne sahip olmasına izin verir.)

10 ayda 4140 dolarlık kâr daha az görünse bile her şeye olumlu yönden bakmaya değer ve bir sanatçının aylık gelirinin tam olarak 400 dolar olduğunu hatırlayın. Yetişmekte olan bir sanatçı için müziğini bağımsız kanallardan dağıtması güzel bir rakam, değil mi?

Spotify 500.000 dinlenme için ne kadar ödeme yapıyor?

İkinci öneğimizde, 500.000 dinlenmenin ne kadar gelir getireceğini tartışacağız.

Öyleyse tahminin nedir? Önceki öneğe bakarsak, 2.000 $ civarında olmalı, değil mi? 500.000 yarım milyon olduğuna göre, geliriniz bir milyon dinlenme ile elde ettiğinizin yarısı kadar olmalıdır.

Yanılıyorsunuz çünkü aşağıdaki videosunu izleyebileceğiniz bu sanatçı, 500.000 akış için yalnızca 911,02 dolar kazandı. Bunun neden olduğunu düşünüyorsun? Bu sonucun elimizdeki verilerden tespit edemediğimiz, hatta farkında bile olmadığımız detaylar nedeniyle elde edildiği söylenebilir.

Spotify söz konusu olduğunda işler her zaman planlandığı gibi gitmez.

Spotify üzerinden elde edeceğiniz geliri artırmanın yolları nelerdir?

Günümüz müzik endüstrisinde hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü çok fazla müzisyen var. Bu nedenle pazardaki rekabet seviyesi oldukça yüksektir.

Ancak olaylara farklı bir perspektiften bakarsak, bağımsız bir sanatçı olmak için daha iyi bir zaman diliminin olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü artık yarattığınız müziği kendi çabanızla dünyaya dağıtmak için eskisinden çok daha fazlasına sahipsiniz: Sound Cloud, Apple Music, Bandcamp, Youtube, Twitter, Spotify... 10 yıl öncesine kadar bunların hiçbiri yoktu. Elbette bu durumun avantajları ve dezavantajları var. Dağıtım kanallarının sayısı arttıkça rekabet yoğunlaşmakta ve para kazanma imkanı aynı hızla azalmaktadır. Çünkü artık müziğinize zaman ve seyircilerin ilgisini çekmek ciddi bir çaba haline geldi.

Bu rekabette etkili bir şekilde sıyrılmak istiyorsanız, Spotify üzerinden kazanç elde etme konusuna pazarlama mantığı ile yaklaşmanız gerekiyor. İyi müziği pazarlama becerilerinizle birleştirebilirseniz hem sevdiğiniz işi yapacak hem de hayatınızı sürdürecek bir gelir elde edebilirsiniz.

1)markanızı yaratın.

Sıradan bir müzisyen veya sanatçı değil, bir marka olun. Müziklerinden önemli bir gelir elde etmeyi başaranların çoğu, dijital müzik satışlarına da tam zamanlı bir iş mantığı ile yaklaşıyor ve kendi markalarını yaratmaya odaklanıyor.

İyi müziğiniz var ama henüz bir milyon Spotify akışınız yok mu? Yani ilk hedefiniz onu yakalamak olmalı. Bu nedenle, müziğinize dikkat etmeye odaklanmalısınız.

Bir sonraki adımda, tam zamanlı müzik yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için temel giderlerinizin ve gelirinizin uygunluğunu dikkatlice ölçmeniz ve tartmanız gerekir. Bu aşamada, önek videolar ile sağladığımız Spotify hesaplamalarına göz atmayı unutmayın. Uyumluluk konusunda emin olmadığınız sürece, bu şirketi ek bir kazanç fırsatı olarak kullanmaya devam etmenizi öneririz.

2) müziğinizi pazarlayın.

Kendi kendinize pazarlamak ve yarattığınız müziğe dikkat çekmek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Sosyal medyada markalaşmış profiller oluşturun.

Sosyal ağlar aracılığıyla ilgilendiğiniz müzik türü üzerinde çalışan popüler müzisyenlerle iletişim kurun (dinleyiciler için onlara yalvarmayın, sadece kendiniz olun).

Sağlam bir müzik kaynağı olmak için kendi müziğinizi ve diğer insanların müziğini paylaşın.

Dinleyicilerinizin duymak isteyeceği müziği bulun.

Müziğinizi birden fazla platforma aktarın (YouTube, Spotify, Instagram, Sound Cloud)

Kendi web sitenizi açın.

Bağlı kuruluş pazarlaması veya görüntülü reklamcılık vb. Para kazanma desteği alın.

Dijital müzik endüstrisinde başarılı olmak istiyorsanız, müziğinizi / şarkınızı herhangi bir çevrimiçi platforma yüklememeli ve insanların onu "keşfedeceği" günü beklemelisiniz. Bunun yerine, hedef kitlenize nasıl ulaştığınıza odaklanın.

Ortak müzik zevklerine sahip olduğunuz müzisyenlerle çalışmaya ne dersiniz? Toplumun refahı herkese faydalı değil mi? Kendi küçük "toplumunuzu" yaratmaya ve sizin gibi müzisyenlere refah getirmeye çalışın.

Sponsorlar aracılığıyla müzik dinlemeyi hiç düşündünüz mü? Öneğin, YouTube canlı radyo kanalları bunun için ideal olabilir. Şarkınızı radyoda duyanlar ve tarzınızı sevenler sizin hakkınızda bilgi arayacak

Son söz

Hobi düzeyinde müziğe ilgi duyuyorsanız, bir çalma listesiyle başlamanın çok daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde fahiş para kazanabileceğinizi söylemek zor. Ancak, bir süre pazarı araştırmayı deneyebilir ve para kazanma potansiyelinizi ölçebilirsiniz. Sonuçta, şarkıları derecelendirmek ve çalma listeleri oluşturmak için başka kim size para verir ki?

Spotify'a öyle ya da böyle dahil olur ve denemeye devam edersen biraz para kazanabilirsin. Olaya bir pazarlamacı mantığıyla bakarsanız, markanızı yaratır ve güçlü bir tanıtımla desteklerseniz, elde ettiğiniz gelir akışını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Spotify vb. Çevrimiçi platformlarda para kazanmanın birçok yolu vardır. Bazıları yüksek ücret vaat ediyor ve diğerleri düşük ücretler vaat ediyor, ancak her biri bir tür zaman ve para takasına dayanıyor. Gerçekten beğendiyseniz, müziğiniz için en iyi platformu bulun ve mümkün olan en kısa sürede çalışmaya başlayın.