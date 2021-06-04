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SPK'dan 4 sermaye artırımına onay!

Sermaye Piyasası Kurulu dört sermaye artırımı başvurusunu onayladı. İşte detaylar…

04 Haziran 2021 Cuma 11:54
SPK'dan 4 sermaye artırımına onay!
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Sermaye Piyasası Kurulu; Turizm Yatırım ve İşletme AŞ’ye 25 milyon 500 bin TL, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye 500 milyon TL bedelli sermaye artırımı, Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ’ye 30 milyon TL, Seyitler Kimya Sanayi AŞ’ye 19 milyon TL bedelsiz sermaye artırım onayı verdi.

Ayrıca, Odea Bank AŞ’nin dört milyar tl tutarında olan borçlanma aracı ihracı başvurusu da onay aldı.

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye 100 milyon TL, Odea Bank AŞ’ye 4 milyar TL, Aktif Yatırım Bankası AŞ’ye 3 milyar TL borçlanma araçları ihraç başvuru onayı veren SPK, Note Office U.A Bağımsız Denetim Danışmanlık ile YMM AŞ’ye ve Ser-Berker Bağımsız Denetim AŞ gibi işletmelere de müşteri kabulüyle ilgili mevzuatta yazılı olan hükümlere uymadıkları için toplamda 93 bin 956 TL idari para cezası uygulamaya karar verdi.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:54
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