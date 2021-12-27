Sosyal Yardımlaşma Para Yardımını Nasıl Alabilirim?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf da 2021 yılında imkanı olmayan kişilere geçimlerini sağlamaları için yardımda bulunuyor. İhtiyaç sahiplerinin bu yardımlardan yaralanabilmeleri için belirli şartlara uyum göstermeleri gerekiyor.

Sosyal Yardımlaşma parası her yıl kurumlarca belirlenen kişilere verilmektedir. Şahsi olarak da başvuru yapılabilmekte fakat yardımdan yaralanabilmek için belirlenen şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Verilen destek nakit olarak ya da temel ihtiyaçları karşılayacak ürün yardımı olarak da yapılabilir. Sosyal yardımlaşma parası devlet desteklidir. Eğitim yardımları, çocuk yardım parası, kömür veya yakacak yardımları gibi birçok farklı şekillerde verilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Parası İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal yardımlardan faydalanmak için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Genel çerçevede aranan şartlar:

Sosyal Güvenceye sahip olmamak

Sigortalı bir işte çalışmamak

SGK dul veya yetim maaşı almamak

Sosyal Yardım Parası İçin Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yapılan maddi yardımın her yıl tutarı değişmektedir. O yıl verilecek olan para yardımı asgari tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Dar gelirli kimselere verilen bu yardımdan yararlanabilmek için hane içerisine giren paranın yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir. Bu nedenle hanedeki kişi başına düşen gelir hesaplanarak yoksulluk sınırının altında olup olmadığına bakılır.

Sosyal yardımları genellikle kurumlar belirledikleri dar gelirli kişilere vermektedirler. Faka sizde bireysel olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için muhtarlardan muhtaçlık belgesi almanız gerekmektedir. Bu belge tüm başvurular için gereklidir. Başvurular genellikle kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Bazen başvuru yerleri değişiklik gösterebilmektedir.

Sosyal Yardımlar Ne Kadardır?

Sosyal yardım paraları dar gelirli ailelere verilen bir ödenektir. Bazen yardımlar tek seferlik, bazen ise sürekli olarak yapılabilmektedir. Yardım paralarının miktarı ise yapılan yardım türüne göre değişiklik göstermektedir.

Doğum parası veya çocuk parası olarak geçen yardım, 25.05.2015 tarihinden sonra çocuklar için ailelere verilen tek seferlik bir yardımdır. Bu yardımdan her aile yararlanabilmektedir. İlk çocuğunuz için 300 TL, ikinci çocuğunuz için 400 TL, üçüncü veya da sonrası için 600 TL tek seferlik doğum parası alabilirsiniz.

Şartlı eğitim parası genellikle yoksul nüfus oranının fazla olduğu bölgelerde, ailelere çocuklarının eğitim masraflarını katkı sağlamak adına verilmektedir. PTT üzerinden anne adına yatırılan para, aylık olarak ilkokula giden erkek çocuğu için 30 TL, kız çocuğu için 40 TL; ortaokula giden erkek çocuğu için 50 TL, kız çocukları için 60 TL’dir.

Süt parası şartlarını yerine getiren anne ve babalar için tek seferlik verilen bir yardımdır. 2018 yılında 149 TL olan süt parası 2019 yılında 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fakirlik maaşı aylık olarak verilmektedir. İstenilen şartlara uygun dar gelirli ailelere verilen fakirlik maaşı 679,24 TL olarak belirlenmiştir.

Bunların dışından devlet destekli ihtiyaç sahiplerine birçok yardım sağlanmaktadır. Genel olarak bu yardımlar 100 TL ve 800 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Sosyal Yardımlaşma Parası Sorgulama

Başvuruları yaptıktan sonra, başvurunun detaylarını ve takibini E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle gireceğiniz sistemde sorgulamanızı kolayca yapabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek şifrenizi alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna ‘yardım parası sorgula’ yazarak sizi ilgilendiren bölüme kolayca ulaşabilirsiniz. Para sorgulama işleminizi kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca kaymakamlıklara ya da belediyelere gidip de yardım alıp almayacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

