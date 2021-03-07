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Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2021 kömür yardımından kimler yararlanabilir?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? kömür yardımından kimler yararlanabilir? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 01:55
Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2021 kömür yardımından kimler yararlanabilir?
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Sosyal Yardımlaşma tarafından maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ısınma ihtiyacı olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Kömür yardımı ile yardıma muhtaç vatandaşların ısınma masrafları karşılanmaktadır.

Sosyal yardımlaşma kömür yardımından kimler yararlanabilir?

Kömür yardımı ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilere yapılmaktadır. Vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

-Ekonomik olarak yardıma muhtaç olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak Yoksulluk Belgesinin olması gerekmektedir.

-Yoksulluk belgesi alabilmek için hane başına düşen gelirin 701 TL’den az olması gerekmektedir.

-Muhtaçlık durumu, Sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvuru ile yetkili heyet ya da muhtarlık tarafından tespit edilmektedir.

-Yardıma başvuran kişinin daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden oluşturulmuş dosyasının olmaması gerekmektedir.

Sosyal yardımlaşma kömür yardımı almak için gerekli belgeler

Kömür yardımı için kişilerden başvuru sürecinde talep edilen belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler;

-İlgili kurumlardan alınan yoksulluk durumunu gösteren belge

-Başvuru sahibinin T.C. kimlik fotokopisi

-Başvuru dilekçesi

Belirtilen belgeler ile başvuru sahibinin yardım dilekçesini doldurması gerekmektedir. Yardım dilekçesinde kişisel bilgilerin belirtilmesi zorunludur.

Sosyal yardımlaşma kömür yardımı ne zaman yapılır?

Kömür yardımı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Başvurular incelenerek, durumu acil olan vatandaşlara öncelik tanınmaktadır. Sonrasında ise başvurular sıralanarak, kış döneminde kömür yardımı gerçekleştirilmektedir. Kömür yardımı verilirken dağıtım miktarında şu hususlara dikkat edilmektedir;

-Geçmiş yıllarda kömür yardımı yapıldığında alınan kömür miktarı

-Bulunulan bölgenin iklim şartları

-Kömür yardımı başvurusunda bulunan bireyin aile sayısı

-Kömürün ısıl değer aralığı

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 01:55
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