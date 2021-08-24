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Sosyal yardım ödemeleri kapsamında hazırlanan 93 milyon TL bugün hesaplara yatırılıyor

Sosyal yardım ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 93 milyon TL destek ödemesi bugün hesaplara yatırılıyor. Duyuru, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 11:38
Sosyal yardım ödemeleri kapsamında hazırlanan 93 milyon TL bugün hesaplara yatırılıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı bir son dakika açıklamasında hazırlanan 5 nakdi sosyal yardım programı ile birlikte ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara yaklaşık olarak 93 milyon TL tutarından bir ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Yanık, ödemelerin de bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Hükümet tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal yardım programları çerçevesinde Ağustos ayıyla ilgili yardım ödemeleri bugün ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda eşini kaybetmiş olan kadınlara, muhtaç asker ailelerine, muhtaç asker çocuklarına, öksüz ve yetim çocuklara ve kronik hastalığa sahip vatandaşlara yapılacak destek ödemeleri bugün tarihi ile başlatıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yanık, ödenecek sosyal yardımların detaylarını paylaşarak eşi vefat etmiş ve yardıma muhtaç tüm kadınların yanlarında olduklarını belirterek bu kapsamda ihtiyaç sahibi olan kadınlara devlet tarafından toplamda 52,6 milyon TL tutarında bir destek sağladıklarını söyledi.

ASKER AİLELERİ VE ÇOCUKLARINA 25,4 MİLYON TL

Zorunlu askerlik hizmeti yapan muhtaç er ve erbaşların hem ailelerine hem de çocuklarına yardım için ayrılan 25,4 milyon TL  bütçenin, yine bugün hesaplarda olacağını aktaran Bakan Yanık, anne veya babasını kaybetmiş yada her ikisi de hayatta olmayan 18 yaş altında ihtiyaç sahibi çocukların da destek programlarının devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, kronik hastalığa sahip tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de nakdi yardımda bulunduklarını belirterek onlar için de 3,6 milyon TL bütçenin bugünden itibaren sağlanacağını söyledi.


Son Güncelleme: 24.08.2021 11:38
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ödeme TarihleriSosyal Destek PaketiSosyal Yardım ödemeleri
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